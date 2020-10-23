ЕС и США призывают Россию вернуться к переговорам по MH17: "298 жертв и их родственники заслуживают справедливости"

Евросоюз и США призывают Россию вернуться к переговорам с участием Австралии и Нидерландов по расследованию катастрофы самолета рейса MH17 на Донбассе.

Соответствующие заявления были оглашены во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 22 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"ЕС призывает Российскую Федерацию продолжить трехсторонние переговоры между Австралией, Нидерландами и РФ по сбитому самолету рейса MH17. Через более чем шесть лет с этого трагического события 298 жертв и их ближайшие родственники заслуживают справедливости", - говорится в заявлении делегации Евросоюза при ОБСЕ.

В ЕС также заверили в поддержке всех усилий по установлению истины в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН.

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Глава миссии США при ОБСЕ Джеймс Гилмор также призвал Россию вернуться к трехстороннему переговорному формату.

"Позвольте мне предложить быстрый и простой шаг для России, чтобы восстановить добрую волю и возродить дух Хельсинкского заключительного акта: продолжить трехсторонние переговоры с Австралией и Нидерландами... Мы искренне согласны с Евросоюзом - а также Швейцарией, Канадой и другими, кто выступал здесь сегодня, - что после более чем шести лет после этой трагедии 298 жертв и их ближайшие родственники заслуживают справедливости", - заявил Гилмор.

Как сообщалось, 15 октября Россия заявила о невозможности дальнейшего участия в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по расследованию аварии малазийского самолета рейса MH17 на Донбассе.

В ответ министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что сожалеет о решении Москвы.

31 августа в Нидерландах стартовала третья сессия судебного процесса по делу сбитого в небе над Донбассом самолета рейса МН17.

Окружной суд Гааги в марте этого года начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17 в небе над Донбассом.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.