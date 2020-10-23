ЕС и США призывают Россию вернуться к переговорам по MH17: "298 жертв и их родственники заслуживают справедливости"
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Евросоюз и США призывают Россию вернуться к переговорам с участием Австралии и Нидерландов по расследованию катастрофы самолета рейса MH17 на Донбассе.
Соответствующие заявления были оглашены во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 22 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"ЕС призывает Российскую Федерацию продолжить трехсторонние переговоры между Австралией, Нидерландами и РФ по сбитому самолету рейса MH17. Через более чем шесть лет с этого трагического события 298 жертв и их ближайшие родственники заслуживают справедливости", - говорится в заявлении делегации Евросоюза при ОБСЕ.
В ЕС также заверили в поддержке всех усилий по установлению истины в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН.
Глава миссии США при ОБСЕ Джеймс Гилмор также призвал Россию вернуться к трехстороннему переговорному формату.
"Позвольте мне предложить быстрый и простой шаг для России, чтобы восстановить добрую волю и возродить дух Хельсинкского заключительного акта: продолжить трехсторонние переговоры с Австралией и Нидерландами... Мы искренне согласны с Евросоюзом - а также Швейцарией, Канадой и другими, кто выступал здесь сегодня, - что после более чем шести лет после этой трагедии 298 жертв и их ближайшие родственники заслуживают справедливости", - заявил Гилмор.
Как сообщалось, 15 октября Россия заявила о невозможности дальнейшего участия в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по расследованию аварии малазийского самолета рейса MH17 на Донбассе.
В ответ министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что сожалеет о решении Москвы.
31 августа в Нидерландах стартовала третья сессия судебного процесса по делу сбитого в небе над Донбассом самолета рейса МН17.
Окружной суд Гааги в марте этого года начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17 в небе над Донбассом.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.
Пожалуйста, подождите...
Мы живём над пропастью во лжи,
В страшной правде не хотят признаться
Те, кто отвечает: "Докажи!!!"
На вопросы по МН-17.
С нами - хоть Европа не дружи!
Нам то что, ведь деды их бивали!
И про лайнер, ****, докажи!
Мы в гробу ваш трибунал видали!
Докажи, ссылаясь на фейсбук,
Что в Донбассе видели чеченцев!
Докажи, что установки "Бук"
Были у луганских ополченцев!
Докажи, что в поле спелой ржи
Делал селфи на крыле убийца,
Докажи про лайнер! До-ка-жи!
Кто с пути помог пилоту сбиться?
Докажи! - кричит-вопит страна.
Докажи, что укры - не уроды!
Докажи, что там идёт война,
А не помощь братскому народу!
"Докажи!" - несётся по стране
От Владивостока до Кавказа.
Докажи, что привезли жене
Тело в камуфляже от спецназа!
Пусть Европу, оторопь берёт,
Знают власти и любая бабка:
Вор не воровал, и вор не врёт!
Но горит, горит на воре шапка !!!
От горящей в шапке ваты вонь
Улетает грязным дымом в небо,
И опять командует: "Огонь!"
Тот, кто там где был ни разу не был.
Год прошёл, и много лет пройдёт,
Отгремят и заржавеют пушки,
И однажды девочка найдёт
В поле обгоревшую игрушку.
Правда не осилит силы лжи,
Если против правды есть закалка.
Тем, кто знает слово "Докажи!"
Не докажешь ничего... А жалко.
Снова будет гнать своих коней
Солнце, управляя колесницей,
А июль всегда семнадцать дней
Для ушедших в небо будет длиться…
Андрій Орлов (Orlusha) 07/17/2015
"А вона лежить і каже: "а тепер пішов на х**". А він: "как ето?.." От, жалко пацана." (С)
С террористами неочем разговаривать.
и все образуется