Более 41 тысячи новых случаев за сутки: во Франции побит очередной рекорд заболеваемости COVID-19

Во Франции за минувшие сутки прирост больных коронавирусом установил новый рекорд - более 40 000 случаев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, об этом сообщили в Агентстве общественного здоровья.

За минувшие сутки в стране коронавирус подтвердили у 41 622 человек. Предыдущий рекорд, зарегистрированный 16 октября, составил 30 000 случаев.

Такие огромные показатели связывают со значительным увеличением объемов тестирования, потому что раньше больные с легкими симптомами часто не попадали в статистику.

При этом количество положительных тестов среди всех осуществленных составляет 14,3%.

Госпитализировали в сутки 1754 пациента, из них 284 - в реанимацию.

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В больницах за сутки умерли 165 больных, основной причиной смерти которых считают коронавирус. Количество умерших с начала эпидемии выросло до 34 210.

Население страны - около 67 млн.

Теперь Франция, с 999 043 подтвержденными случаями - в шаге от порога в 1 млн случаев, который первой в Европе пересекла Испания.

Напомним, накануне еще в 38 департаментах и ​​одной заморской территории ввели ночной комендантский час.