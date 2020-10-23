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Более 41 тысячи новых случаев за сутки: во Франции побит очередной рекорд заболеваемости COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Более 41 тысячи новых случаев за сутки: во Франции побит очередной рекорд заболеваемости COVID-19

Во Франции за минувшие сутки прирост больных коронавирусом установил новый рекорд - более 40 000 случаев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, об этом сообщили в Агентстве общественного здоровья.

За минувшие сутки в стране коронавирус подтвердили у 41 622 человек. Предыдущий рекорд, зарегистрированный 16 октября, составил 30 000 случаев.

Такие огромные показатели связывают со значительным увеличением объемов тестирования, потому что раньше больные с легкими симптомами часто не попадали в статистику.

При этом количество положительных тестов среди всех осуществленных составляет 14,3%.

Госпитализировали в сутки 1754 пациента, из них 284 - в реанимацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Словакии стартовало всеобщее бесплатное тестирование населения на коронавирус. Помогают в этом 8 тыс. военных

В больницах за сутки умерли 165 больных, основной причиной смерти которых считают коронавирус. Количество умерших с начала эпидемии выросло до 34 210.

Население страны - около 67 млн.

Теперь Франция, с 999 043 подтвержденными случаями - в шаге от порога в 1 млн случаев, который первой в Европе пересекла Испания.

Напомним, накануне еще в 38 департаментах и ​​одной заморской территории ввели ночной комендантский час.
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Топ комментарии
+6
обычный грипп в этом сезоне будет?... (в статистике)...
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23.10.2020 12:04
+6
Ну молодцы значит. Не зря жабоеды протесты хороводные водят чтобы отменяли карантин. Пускай теперь хороводы водят вокруг своих трупаков.
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23.10.2020 12:06
+5
Это он и есть. Просто раскрученный и в модном прикиде.
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23.10.2020 12:10
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Более 41 тысячи новых случаев за сутки: во Франции побит очередной рекорд по заболеваемости COVID-19 - Цензор.НЕТ 5729
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23.10.2020 12:00 Ответить
простой вывод - ковид есть неизменный спутник парашной вакцины.
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23.10.2020 12:05 Ответить
или он "вакцинировался" так же как мудачук, для телевизора)
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23.10.2020 12:09 Ответить
касяпен ПРИ ВЛАДІ що дурак вакцинуватись косяпенвакциною ? ))))

а на публіку можна розказати різне... ))
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23.10.2020 14:19 Ответить
Там адептів дурантіну більше ніж у нас.
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23.10.2020 12:02 Ответить
обычный грипп в этом сезоне будет?... (в статистике)...
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23.10.2020 12:04 Ответить
Это он и есть. Просто раскрученный и в модном прикиде.
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23.10.2020 12:10 Ответить
Коронавирус - не сезонное, а всесезонное заболевание.
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23.10.2020 12:13 Ответить
Как и любой другой грипп.
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23.10.2020 12:14 Ответить
Да Вы эпидемиолог от Бога...
Понад 41 тисяча нових випадків за добу: у Франції побито черговий рекорд захворюваності на COVID-19 - Цензор.НЕТ 7801
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23.10.2020 12:40 Ответить
Ну молодцы значит. Не зря жабоеды протесты хороводные водят чтобы отменяли карантин. Пускай теперь хороводы водят вокруг своих трупаков.
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23.10.2020 12:06 Ответить
В Україні більше 70% населення президентом клоуна вибрали, а ви шукаете маргиналів в інших країнах. При тому, що я перебуваючи у Франції ніяких хороводів не бачив
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23.10.2020 12:42 Ответить
Франція постачає військові тепловізори нашому ворогу , це сильно впливає на моє ставлення до цієї країни .
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23.10.2020 12:08 Ответить
У тебя ещё союзники остались?
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23.10.2020 12:14 Ответить
Все складніше , ніж здається.
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23.10.2020 12:20 Ответить
а вот шо там с Китаем, виновником торжества?
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23.10.2020 12:10 Ответить
Более 41 тысячи новых случаев за сутки: во Франции побит очередной рекорд заболеваемости COVID-19 - Цензор.НЕТ 5792
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23.10.2020 12:16 Ответить
 
 