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Никаких препятствий для получения еще одного транша МВФ в этом году пока нет: идет рабочий процесс, - Минфин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Никаких препятствий для получения еще одного транша МВФ в этом году пока нет: идет рабочий процесс, - Минфин

Претензий к тому, как Украина выполняет договоренности относительно структурных маяков действующего соглашения stand-by, у МВФ нет.

Об этом в интервью одному из изданий рассказал заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.

По его словам, ранее были определенные беспокойства по поводу отставки главы НБУ Смолия. Но сейчас "уже все нормально".

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По словам замминистра, никаких препятствий для того, чтобы Украина могла получить транш в этом году, пока нет, и в данный момент идет рабочий процесс.

9 июня Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой 18-месячной программы сотрудничества Украины и Фонда в размере 2,1 млрд долларов.
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Топ комментарии
+3
Минфин врет: препятствия - волосатая лапа бородатой бабушки в руководстве нацбанка и продажные(или откровенно вражьи) суды.
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23.10.2020 12:13
+2
представил реально не беню, а бородатую бабушку с волосатыми лапами, орнул.
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23.10.2020 12:16
+2
вам давно все обьяснили: проводите реформы как порох и будут деньги, а будете жопой вилять получите хрен вместо денег и рейтинг как у януковича в 2014-м.
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23.10.2020 12:19
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Зачем зелени бабло от соросят? Возьмите у бени и суркиса? В чем проблема?
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23.10.2020 12:11 Ответить
тем отдавать придется... и не дадут.
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23.10.2020 12:37 Ответить
они отстреливаться будут
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23.10.2020 12:39 Ответить
Минфин врет: препятствия - волосатая лапа бородатой бабушки в руководстве нацбанка и продажные(или откровенно вражьи) суды.
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23.10.2020 12:13 Ответить
представил реально не беню, а бородатую бабушку с волосатыми лапами, орнул.
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23.10.2020 12:16 Ответить
А какая разница! Впрочем, разве что в половых органах, так внешне не видно.
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23.10.2020 12:55 Ответить
По программе до конца года долно было быть два транша. Уже хотя бы один.

Шо вы сделали не так, вспоминаем)
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23.10.2020 12:13 Ответить
Никаких препятствий для получения еще одного транша МВФ в этом году пока нет: идет рабочий процесс, - Минфин - Цензор.НЕТ 2463
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23.10.2020 12:32 Ответить
Неа.
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23.10.2020 12:14 Ответить
А какие препятствия , - У Запада бабки есть , а в Украине ресурсов много , так что прийдется же и Отдавать.А Сдесь распилят и на Запад переведут , а те опьять Дадут .
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23.10.2020 12:15 Ответить
человек выше правильно написал. Смысл давать деньги стране где "суд" отстегивает 350 миллионов жуликам просто так.
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23.10.2020 12:18 Ответить
НБУ: Обналичиваем кредиты МВФ...
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23.10.2020 12:17 Ответить
вам давно все обьяснили: проводите реформы как порох и будут деньги, а будете жопой вилять получите хрен вместо денег и рейтинг как у януковича в 2014-м.
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23.10.2020 12:19 Ответить
Никаких препятствий для получения еще одного транша МВФ в этом году пока нет: идет рабочий процесс, - Минфин - Цензор.НЕТ 9450
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23.10.2020 12:19 Ответить
якось так
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23.10.2020 12:20 Ответить
Отакенні бобри попрацювали!
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23.10.2020 12:59 Ответить
Странно,а Зе сказал,что враги препятствуют
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23.10.2020 12:23 Ответить
Бобри винні!!!
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23.10.2020 12:57 Ответить
П.здець підкрався непомітно...
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23.10.2020 12:36 Ответить
очевидное невероятное - и препятствий нет.. и транша нет !
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23.10.2020 12:38 Ответить
Звіздун! 😁 Тепр зрозуміло, чи у Зєлєнскій таквпевненорвав на грудях манігку і куленепробивний жилет, коли своє послання читав, що транш не дають, бо "треті особи, читай Порошенко, заважають". Коли такий звіздун Зєлі матеріали готує, то все зрозуміло. І справа не лише у Смолію, але й у тій догані, яку отримали Рожкова і Сологуб. І про ручні антикорупційні органи, і про інші подвиги.
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23.10.2020 12:39 Ответить
 
 