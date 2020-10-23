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Новости Политика Украины
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Крым (26014) Путин (29845) Россия (91190) Яценюк (7983) Донбасс (26944) минские соглашения (3221) нормандская четверка (1596)

Страны "нормандской четверки" и США должны требовать от РФ подписания договора с гарантиями возврата оккупированных территорий Украины, - Яценюк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

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В повестке дня есть две опции: либо страны "нормандской четверки" и США заставят Россию выполнить "Минск" в украинской интерпретации, или поставят РФ условие подписать новый международно-правовой договор с гарантиями безопасности для Украины и возвращения оккупированных Донбасса и Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил экс-премьер-министр Арсений Яценюк во время Киевского форума по безопасности.

По словам Яценюка, "Минск" уже выполнил свою основную задачу - остановку широкомасштабной российской агрессии против Украины.

"Минск" не выполняется только по одной причине - его не выполняет Россия. У соглашений очень четкий нарушитель - Путин", - подчеркнул экс-глава правительства.

Яценюк добавил, что сейчас на повестке дня лишь несколько опций: "Первая опция - это когда Нормандский формат, а именно: Украина, Германия, Франция и приобщенные к этому формату Соединенные Штаты Америки - будут иметь единую интерпретацию Минских соглашений и заставят Россию выполнить "Минск" именно в украинской интерпретации".

Другой вариант, подчеркнул Яценюк - Украина, Германия и Франция вместе с США заявят, что Россия не выполняет и не собирается выполнять Минские договоренности.

"Тогда эти страны вместе с Украиной должны требовать от России - подписать новый международно-правовой договор, я подчеркиваю - международно-правовой договор, - с гарантиями безопасности для Украины, с гарантиями возврата Донецка, Луганска и Крыма как суверенных территорий украинского государства", - объяснил экс-премьер.

"Я не верю в возможность достичь мира в Украине через разговоры с Путиным и попытки в глазах Путина что-то увидеть. Что можно увидеть в глазах человека, если эти глаза окровавлены? Глаза Путина окровавлены. Там ты ничего не увидишь, кроме страданий, войны, порабощения и борьбы против Украины", - подытожил Яценюк.

Также читайте: Специальный Киевский форум по безопасности пройдет 23 октября

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
В глазах Путина невозможно увидеть ничего, кроме войны, порабощения и борьбы против Украины, - Яценюк - Цензор.НЕТ 6587
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23.10.2020 12:19
+4
А это смотря скока курнуть!
У янелоха кажуть получается.
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23.10.2020 12:26
+4
Ця методичка вже застаріла.
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23.10.2020 12:31
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В глазах Путина невозможно увидеть ничего, кроме войны, порабощения и борьбы против Украины, - Яценюк - Цензор.НЕТ 6587
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23.10.2020 12:19 Ответить
дайте зеле понюхать эфиру и он увидит следы Армстронга на лунном грунте.
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23.10.2020 12:21 Ответить
"Народный фронт" до сих пор народный фронт? В глазах Путина невозможно увидеть ничего, кроме войны, порабощения и борьбы против Украины, - Яценюк - Цензор.НЕТ 6208
В глазах Путина невозможно увидеть ничего, кроме войны, порабощения и борьбы против Украины, - Яценюк - Цензор.НЕТ 651
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23.10.2020 12:21 Ответить
Ти сліпий? Клоуняра ж побачив там мЬІр.
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23.10.2020 12:23 Ответить
Сеня в окулярах!
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23.10.2020 12:26 Ответить
Но это был не глаз!
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23.10.2020 19:24 Ответить
А это смотря скока курнуть!
У янелоха кажуть получается.
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23.10.2020 12:26 Ответить
Хорошо излагает...(С)
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23.10.2020 12:28 Ответить
Сеня, жгі!
Молоток.
Ех, якби ж він справді з десяток касапів в Чечні завалив - був би народний Герой.
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23.10.2020 12:28 Ответить
Быдло мавзолейное кроме трупа чЛенина Сралина ничего не может вернуть...просто денех НЕТ...Страны "нормандской четверки" и США должны требовать от РФ подписания договора с гарантиями возврата оккупированных территорий Украины, - Яценюк - Цензор.НЕТ 221Страны "нормандской четверки" и США должны требовать от РФ подписания договора с гарантиями возврата оккупированных территорий Украины, - Яценюк - Цензор.НЕТ 7587
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23.10.2020 12:29 Ответить
Кулявлоба опять вылезло, Кулявлоба, где же твоя стена? И где 400лямов которые ты заплатил с ниших карманов крысчанам на проведение рехверендума? Да и почему ты ето раньше Пете не рассказывал который 5 лет нам визжал что альтернативы переговорам и торговли с окупантами нет?
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23.10.2020 12:30 Ответить
Ця методичка вже застаріла.
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23.10.2020 12:31 Ответить
С Марса напарауте упал? Как там строительство часовни продвигаеться?
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23.10.2020 19:27 Ответить
Страны "нормандской четверки" и США должны требовать от РФ подписания договора с гарантиями возврата оккупированных территорий Украины, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3451 Наче ти не знаєш чого вартий договір з запаребріком.
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23.10.2020 12:30 Ответить
Должны, должны))) В Украине медгачгук никому ничего не должен.
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23.10.2020 12:31 Ответить
Рюсскае быдло.. вы когда ЧЕЧНЮ брали 2 раза,вспоминали словап Джохара Дудаева...в 1995 году...
вас крыс рюсскава рейха вылечит УКРАИНА совсем скоро...
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23.10.2020 12:33 Ответить
Договора? Ух ты!
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23.10.2020 12:36 Ответить
На мой взляд самый крутой договор между немецким и советским БЫДЛОМ был Сралин - Гитлер,ну типа Молотов-Рибентроп... Країни "нормандської четвірки" і США повинні вимагати від РФ підписання договору з гарантіями повернення окупованих територій України, - Яценюк - Цензор.НЕТ 6685
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23.10.2020 12:39 Ответить
Вам советским Казлам ВСЕ,немцам ничего..... Країни "нормандської четвірки" і США повинні вимагати від РФ підписання договору з гарантіями повернення окупованих територій України, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3995Геббельс был прав...быдло НИЩЕЕ...
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23.10.2020 12:40 Ответить
Сходите в диспансер. Попросите укольчик.
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23.10.2020 12:49 Ответить
От кляте жиденя - "вперед орлы а мы за вами и грудью постоим за вашими спинами"... Не сподівайтесь! ЗвІльняти нашу землю доведеться нам і тільки нам і немає іншого шляху крім військового, це ж кацапи!, і доки вони кровю не вмиються для них ніякі міжнародні правила, угоди, меморандуми і кордони не матимуть ніякого значення.
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23.10.2020 12:50 Ответить
А как можно заставить?
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23.10.2020 12:52 Ответить
Яценюк лучший безнес-менеджер 21 столетия,круче Лешека Бальцеровича в Польше и Вацлава Гавела в Чехии...вы быдло крысиное это поймете...да поздно будет...
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23.10.2020 12:52 Ответить
99 процентов чехов считают Гавла таким же предателем, как Горби и Ельцин.
Продал страну, за возврат своего имущества.
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23.10.2020 14:18 Ответить
яценюк - ублюдок
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23.10.2020 13:42 Ответить
В зекало смотри на ублюдка!
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23.10.2020 19:29 Ответить
 
 