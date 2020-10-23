Глава Госгеокадастра объяснил, что будет с арендой паев после земельной реформы

В интервью "Украинской правде" Роман Лещенко описал механизмы, по которым после запуска свободной продажи земель можно будет расторгать договоры эмфитевзиса.

В Украине оформлено более 111 000 договоров эмфитевзиса, то есть долгосрочного пользования землей с правом отчуждения, под которые подпадают около 600 000 гектаров аграрных угодий. В долгосрочной аренде находится, как минимум, не меньшая площадь. Такими юридическими инструментами при отсутствии свободного оборота земли скрывали фактическую куплю-продажу паев.

1 июля 2021 в Украине будет запущен рынок земли. По словам главы Госгеокадастра Романа Лещенко, это может вызвать социальный конфликт. Ведь земля станет значительно дороже, чем она была на время оформления аренды.

"Эмфитевзис в 2016 году с точки зрения стоимости земли стоил условных 500 долларов за гектар, а сегодня он стоит 1500 долларов за гектар", - говорит Лещенко.

По мнению чиновника, бенефициары договоров не могут чувствовать себя спокойно. Эмфитевзис является ограниченным вещным правом, и после смерти владельца пая правопреемник сможет продать его третьим лицам.

Председатель Госгеокадастра считает, что в сделках с использованием генеральной доверенности есть признаки притворной сделки. Лещенко считает вполне возможным расторжение таких договоров эмфитевзиса в судах.