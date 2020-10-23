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Новости Общество
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земля (1919) Лещенко Роман (68)

Глава Госгеокадастра объяснил, что будет с арендой паев после земельной реформы

Новости Цензор.НЕТ Общество

Глава Госгеокадастра объяснил, что будет с арендой паев после земельной реформы

В интервью "Украинской правде" Роман Лещенко описал механизмы, по которым после запуска свободной продажи земель можно будет расторгать договоры эмфитевзиса.

В Украине оформлено более 111 000 договоров эмфитевзиса, то есть долгосрочного пользования землей с правом отчуждения, под которые подпадают около 600 000 гектаров аграрных угодий. В долгосрочной аренде находится, как минимум, не меньшая площадь. Такими юридическими инструментами при отсутствии свободного оборота земли скрывали фактическую куплю-продажу паев.

1 июля 2021 в Украине будет запущен рынок земли. По словам главы Госгеокадастра Романа Лещенко, это может вызвать социальный конфликт. Ведь земля станет значительно дороже, чем она была на время оформления аренды.

"Эмфитевзис в 2016 году с точки зрения стоимости земли стоил условных 500 долларов за гектар, а сегодня он стоит 1500 долларов за гектар", - говорит Лещенко.

По мнению чиновника, бенефициары договоров не могут чувствовать себя спокойно. Эмфитевзис является ограниченным вещным правом, и после смерти владельца пая правопреемник сможет продать его третьим лицам.

Председатель Госгеокадастра считает, что в сделках с использованием генеральной доверенности есть признаки притворной сделки. Лещенко считает вполне возможным расторжение таких договоров эмфитевзиса в судах.
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Почнуть віджимати землю. Ось що буде.
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23.10.2020 12:28 Ответить
Як?
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23.10.2020 12:56 Ответить
эмфитевзис.
я и прочитал-то не с первого раза...
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23.10.2020 12:40 Ответить
Единою проблемою для сільгоспвиробників основні засоби виробництва яких є орендована земля це те що вони можуть втратити частину орендованих земель після продажи її власниками. Багато орендарів перезаключили договора на великий термін від 15 до 49 років. Власники земельних паїв теж не розуміють що цим вони роблять не привабливими для продажу свої земельні ділянки знижують вартість своїх земельних ділянок на ринку землі із за так би мовити обтяжуючий земельну ділянку договір оренди на багато років. Едине що може покрашити становище це підвищення ставки мінмальної орендної плати за с/г землі. Чесно не розумію людей які заключають договора Эмфитевзису. Втрачається великі гроші. Зрозумійте ринок землі це саме найкраше капіталовкладення на теперішній час. Тому не раджу зараз продавати землю.
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23.10.2020 13:04 Ответить
******** ЗЕ та ПЕ!!!
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23.10.2020 13:43 Ответить
 
 