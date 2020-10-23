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"Бл#дь, противно читать. Тесты не делают даже контактным с симптомами. Плато, блин, у них!" - жители Чернигова о словах главврача 2-й больницы Кухаря по ситуации с COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Главврач черниговской городской больницы №2 Владислав Кухарь заявил на совещании в мэрии, что количество людей, заболевших COVID-19, в течение последней недели уменьшилось, если сравнивать с предыдущим периодом. Его слова подверглись критике в соцсетях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Черниговское издание gorod.cn.ua написало, что по словам Кухаря, по сравнению с прошлой неделей, ситуация с появлением новых больных выравнивается, и Чернигов входит в так называемое "плато", когда количество новых больных остается неизменным.

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Данную новость опубликовали в фейсбук-группе "Чернігівський Кисіль", после чего жители города начали ее комментировать.

Бл#дь, противно читать. Тесты не делают даже контактным с симптомами. Плато, блин, у них! - жители Чернигова о словах главврача 2-й больницы Кухаря по ситуации с COVID-19 01
Бл#дь, противно читать. Тесты не делают даже контактным с симптомами. Плато, блин, у них! - жители Чернигова о словах главврача 2-й больницы Кухаря по ситуации с COVID-19 02Бл#дь, противно читать. Тесты не делают даже контактным с симптомами. Плато, блин, у них! - жители Чернигова о словах главврача 2-й больницы Кухаря по ситуации с COVID-19 03Бл#дь, противно читать. Тесты не делают даже контактным с симптомами. Плато, блин, у них! - жители Чернигова о словах главврача 2-й больницы Кухаря по ситуации с COVID-19 04Бл#дь, противно читать. Тесты не делают даже контактным с симптомами. Плато, блин, у них! - жители Чернигова о словах главврача 2-й больницы Кухаря по ситуации с COVID-19 05
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Топ комментарии
+6
плять и это так везде , *****, "плато" плять у них...
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23.10.2020 13:02
+4
вот только целку из себя плиз не стройте
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23.10.2020 13:09
+3
то, что жители Чернигова пользуються матом- очень важно. и цитировать их мат- сверхнеобходимпсть.
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23.10.2020 12:56
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то, что жители Чернигова пользуються матом- очень важно. и цитировать их мат- сверхнеобходимпсть.
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23.10.2020 12:56 Ответить
вот только целку из себя плиз не стройте
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23.10.2020 13:09 Ответить
А коли форматні синоніми вичерпано?
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23.10.2020 13:15 Ответить
какие еще форматные синонимы? посмотрите сколько приводится цитат скольких людей, и журналист цензора сидел и выискивал, где есть мат. ведь можно было процитировать например первого человека. или в этой же цитате не приводить первое слово.
кстати журналисты на то и учатся на своем журналистическом 5 лет, чтобы уметь выражать свои мысли и подбирать форматные синонимы
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23.10.2020 13:20 Ответить
искусствоведов группа тихо
восторженно глядит на холст
и вдруг один седой и строгий
отчетливо сказал говно
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23.10.2020 13:49 Ответить
читайте всю статью до конца, а не только заглавие ...
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23.10.2020 14:09 Ответить
и что, мат исчезнет? мат в конце статьи меня, как читателя, оскорбит точно так же
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23.10.2020 14:33 Ответить
плять и это так везде , *****, "плато" плять у них...
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23.10.2020 13:02 Ответить
Яке, в сраці, "плато"?!
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23.10.2020 13:13 Ответить
Сорян хотел написать что вы долбоебы, но напишу хоть оббаньте других слов нет, какими критериями вы пользуетесь? Пцр? Пцр десять дней? Ифа это *****, мрт? Скоолько пропускная способность за сутки? Какие у вас ориентиры? Вам результаты недельные приходят, каким хером вы сводки подаете имбицылы
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23.10.2020 13:59 Ответить
Недельные ещё ничего.У нас в школе среди учителей и персонала провели тестирование и результаты пришли на десятый день.Выявили девять носителей.Скольких они успели заразить за 10 дней - одному богу известно.
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23.10.2020 14:07 Ответить
Чим довше носиш маску, тим вона надійніша . Ваш біоматеріал(ви його видихаєте) зустрічається на масці з Covid-19 і починається біосинтез індивідуальної вакцини. Ви отримуєте персональне кадило, яке помагає навіть мертвим. Священники(МП) це підтвердять. "Бл#дь, гидко читати. Тести не роблять навіть контактним із симптомами. Плато, блін, у них!" - жителі Чернігова про слова головлікаря 2-ї лікарні Кухаря щодо ситуації з COVID-19 - Цензор.НЕТ 9589
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23.10.2020 14:35 Ответить
 
 