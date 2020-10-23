Промпроизводство в Украине с начала года упало на 7%, сельхозпроизводство - на 13,1%, - Госстат
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За январь-сентябрь 2020 года объем промышленного производства в Украине сократился на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В частности, в перерабатывающей промышленности за 9 месяцев 2020 года производство сократилось на 8,6% по сравнению с январем-сентябрем 2019 года, в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 4,6%.
За январь-сентябрь 2020 года в Украине было добыто 16,32 млн тонн каменного угля (на 15,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года), 1,26 млн тонн сырой нефти (на 1,9% меньше), 555,1 тыс. тонн газового конденсата (на 3,9% больше), 14,56 млрд кубометров природного газа (на 1,7% меньше), 37,77 млн тонн агломерированных железных руд и концентратов (на 5,7% меньше).
Также за 9 месяцев 2020 года было произведено 1,02 млн кубометров кирпича керамического (на 22,4% меньше, чем за соответствующий период 2019 года), 7,21 млн тонн цемента (на 5,9% больше), 15,06 млн тонн чугуна (на 2,6% меньше), 7,43 млн тонн плоских полуфабрикатов из нелегированной стали (на 2,7% больше).
Электроэнергии за январь-сентябрь 2020 года было произведено на 9,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года - 101,99 млрд кВт-часов.
Падение производства сельскохозяйственной продукции в Украине в сентябре 2020 года ускорилось к аналогичному месяцу 2019 года до 19,2% с 5,5% в августе, сообщила Государственная служба статистики, пишет Интерфакс-Украина.
По ее данным, в целом за январь-сентябрь текущего года спад в украинском АПК ускорился до 13,1% с 9,8% по итогам восьми месяцев.
Как сообщалось, в 2019 году производство сельскохозяйственной продукции в Украине выросло на 1,1% после скачка на 8,1% в 2018 году и спада на 2,2% в 2017 году.
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Он считает что ...
"Есть требования Международного валютного фонда. Я считаю, что мы все выполнили. Это мое личное мнение. Но я считаю, и это правда, что как внутри страны, так и вне есть люди, которые работают против государства."
Владимир Зеленский
Специально для Владимира Зеленского, который "считает, что ...":
Ближайшие требования МВФ
Ближайшими структурными маяками в меморандуме указаны :
1. Утверждение до конца июня планов сокращения проблемных кредитов государственных банков.
Не выполнено.
Уровень проблемных кредитов государственных банков по итогам третьего квартала 2020 года вырос на 12,4%.
2. До конца сентября нужно расширить полномочия наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" в его уставе и привести корпоративное управление в других государственных компаниях с стандартам ОЭСР.
Не выполнено.
Более того, приказным порядком из "Нафтогаза" выведена вся операционная выручка в государственный бюджет для покрытия дефицита.
3. До конца октября в положение о Фонде гарантирования вкладов и законы нужно внести изменения для улучшения механизма ликвидации банков и восстановления активов, а также принять поправки к закону о Высшем совете юстиции по улучшению его отбора.
Не выполнено. Проекты законов отсутствуют в ВР.
4. До конца ноября 2020 г. принятия новых правок в закон о банковской деятельности с усилением требований к капиталу, резервам и акционерам, улучшению корпоративного управления и увеличению полномочий НБУ по калибровке требований к капиталу и ликвидности с учетом принимаемых банками рисков.
Не выполнено. Проекты законов отсутствуют в ВР.
5. Согласно меморандуму , Украина также взяла на себя обязательство ограничить государственные гарантии в 2020 году на уровне 40 млрд грн с последующим снижением этого показателя до 20 млрд грн в 2021 году, При этом докапитализация банков и Фонда гарантирования вкладов физических лиц не должна превышать 20 млрд грн в 2020 и 2021 годах
Не выполнено.
Общая сумма государственных гарантий 2020 года составляет 63,6 млрд. гривен, а докапитализация банков уже превысила 20 млрд. гривен. В проекте бюджета на 2021 год эта сумма составляет 34,3 млрд. гривен, с возможностью расширения. .
6. В меморандуме также указывается, что правительство намерено заключить с госбанками соглашения об обеспечении их деятельности без политического вмешательства, а Минфин наймет персонал в подразделение, отвечающее за управление пакетами акций госбанков.
Не выполнено.
Кроме того, планируется обеспечить осуществление всех требований и условий вхождения **** в капитал "Ощадбанка" до октября 2020 года.
Не выполнено.
7. В части земельной реформы, Украина взяла обязательство внедрить механизм определения конечных бенефициаров юридических лиц, владеющих землей, с целью предотвращения обхода требований законодательства по борьбе с отмыванием денег.
Не выполнено.
8. Украина также анонсировала принятие до конца июня 2020 года законодательства о создании Фонда частичных кредитных гарантий для финансовой поддержки мелких фермеров путем предоставления портфельных кредитных гарантий.
Не выполнено.
В части борьбы с коррупцией Украина в меморандуме пообещала обеспечить сохранение автономии Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
Как Зеленский и компания выкручивают руки НАБУ и пытаются взять под контроль САП МВФ видит.
Зеленскому нужен кредит, потому что первым пунктом на 2021 год стоит международный аудит бюджетного фонда по борьбе с " Covid-19 " созданного согласно "Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (№3279-д)" 13.04.2020. Естественно ни о каком международном аудите и речи быть не может, а следовательно блокируется дальнейшее поучение кредитов на 2021.
Теперь о "...людях, которые работают против государства". Есть хорошая украинская поговорка. Она немного не академична, но хорошо отражает нынешнюю ситуацию для Зеленского:
"Якщо тобі скрізь смердить, придивися краще, може ти всравсь ?"https://timeze2019.blogspot.com/
Яйца видим только в бане,
Что ж вы выбрали ЗЕ мляне.
быть на пороге прорыва везде и траву курить