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Новости Общество
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Укрзализныця (2637) вагоны (178)

Инициатива ограничить сроки службы вагонов ударит по Укрзализныце и будет стоить компании 15 млрд грн ежегодно, - Гусак

Новости Цензор.НЕТ Общество

Инициатива ограничить сроки службы вагонов ударит по Укрзализныце и будет стоить компании 15 млрд грн ежегодно, - Гусак

Решение о сокращении сроков эксплуатации железнодорожных вагонов ударит прежде всего по "Укрзализныце", которая вынуждена будет списать большинство полувагонов и все зерновозы.

Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак.


"Больше всего это принудительное списание вагонов, зерновозов и вообще подвижного состава ударит по УЗ. Уже в 2021 году УЗ будет вынуждена списать и порезать 7,5 тыс. полувагонов или где-то четверть от тех полувагонов, которые она имеет в наличии и которые еще могут ездить. К 2028 году УЗ будет вынуждена списать 21 тыс. из 33 тыс. полувагонов, это две трети. И ей придется списать все 11 тыс. зерновозов ", - рассказал Гусак.


В то же время, он обратил внимание, что средств на обновление подвижного состава вместо списанных вагонов "Укрзализныця" не имеет. В частности, за первое полугодие текущего года компания получила около 9 млрд грн убытков.
Кроме того, по подсчетам эксперта, списание вагонов приведет к их дефициту на рынке перевозок, приведет к сокращению объема перевозок в 2021-2022 годах в размере 60 млн тонн в год на железной дороге.
"Для УЗ это потеря еще 15 млрд грн. Не только из-за недостатка собственных вагонов, а и потому, что не будет использоваться инфраструктура УЗ, ее локомотивы для перевозок вагонов других собственников. Это и падение перевозок и зерна, и угля, и железной руды, и прямой удар по программе, которую очень любит нынешнее правительство, это программа "Большое строительство", - пояснил Гусак.


Ранее народный депутат Украины, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко заявил, что инициатива Мининфраструктуры ограничить срок использования железнодорожных вагонов приведет к списанию 89000 вагонов, что вызовет дефицит подвижного состава и как следствие - коллапс в промышленности и агросекторе.
В то же время президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что списание вагонов из-за сокращения срока эксплуатации заставит "Укрзализныцю" покупать новые, хотя гораздо важнее направлять инвестиции в обновление железнодорожной инфраструктуры, которая сейчас находится в критическом состоянии.
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Типа дайте мы еще чуток бабла нарубим на старом хламе ,потом свалим в паредники а вы что хотите то и делайте
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23.10.2020 12:37 Ответить
Они просто накупили старых вагонов (списанных) в Рашке, а теперь их прийдется на лом пускать. Уже писали в новостях про эти схемы. Бабло спустили, наворованное спрятали, а теперь на жопу могут сесть.)))
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23.10.2020 18:57 Ответить
Нам навязывают нелепую мысль о том, что УЗ должна быть собственником значительного подвижного состава. Зачем - откаты при закупках! Европейский опыт говорит об обратном: УЗ должна возить то и тем, что даёт ей бизнес.
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23.10.2020 12:42 Ответить
Так УЗ уже монополист и пытается только укреплять свои позиции, в ущерб инфраструктуре и экономике
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23.10.2020 20:51 Ответить
Кто-то с пилой яростно рвётся к бюджету.
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23.10.2020 12:44 Ответить
Правильно, все ведущие страны в мире продлевают срок службы старья и это не только вагоны, а и машины, трубы, дороги, самолёты и т.д. и т.п..

Старый хлам - путь к процветанию!!!
А за грузовагоны смогут и пассажиры заплатить, они ведь в новеньких жируют.
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23.10.2020 12:46 Ответить
Вы еще про гиперлупу забыли упомянуть.))) А я вам еще и про америкосские паровозы могу напомнить. Все новенькое, только с заводов изготовителей, еще краской пахнет. Одна беда осталась у УЗ - грузовые вагоны.))) Меньше-бы воровали, так толку было-бы больше.
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23.10.2020 19:02 Ответить
Плановость!!!!! ПЛАНОВОСТЬ вывода вагонов с истекшим сроком. Причем сколько изъяли - столько и пришло.
Это и загрузка вагоноремонтных заводов.
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23.10.2020 16:49 Ответить
Чтоб таких убытков избежать, пусть наблюдательный совет уберут, да в руководстве оклады "подстригут", а то гос предприятие, а руководство сплошь миллионеры, бляха...
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23.10.2020 18:59 Ответить
У УЗ проблема не с вагонами, не с инфраструктурой, не с тарифами, а с первую очередь с теми бездарями, которые ею руководят. Вот с этого начинаются все проблемы на ж/д, а всё остальное вторично. Ну и непонятно, если с вагоном всё в порядке, то в чём проблема?
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23.10.2020 20:46 Ответить
мyтиться надо меньше
инициатива действительно крайне непродyманная - но если бы монополист адекватно контролировал состояние парка и, главное, махинации с ним разных "приближенных" лиц - то проблем было бы намного меньше
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23.10.2020 22:23 Ответить
 
 