За сутки от COVID-19 умерли 14 киевлян, выздоровели - 185, выявлены 635 рекордных случаев, - Кличко
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 33 135.
Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки у нас - еще 635 больных. Умерли 14 человек. Всего коронавирус унес жизни 656 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 33 135", - отметил Кличко.
Среди заболевших 352 женщины в возрасте от 18 до 84 лет и 18 девочек от 3 месяцев до 14 лет. А также 247 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет и 18 мальчиков от 10 месяцев до 17 лет. Заболели в том числе и 30 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 64 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 185 человек. Всего коронавирус побороли 11 489 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 115, Печерском - 96 и в Днепровском районе - 88 случаев.
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