За сутки от COVID-19 умерли 14 киевлян, выздоровели - 185, выявлены 635 рекордных случаев, - Кличко

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 33 135.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки у нас - еще 635 больных. Умерли 14 человек. Всего коронавирус унес жизни 656 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 33 135", - отметил Кличко.

Среди заболевших 352 женщины в возрасте от 18 до 84 лет и 18 девочек от 3 месяцев до 14 лет. А также 247 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет и 18 мальчиков от 10 месяцев до 17 лет. Заболели в том числе и 30 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 64 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 185 человек. Всего коронавирус побороли 11 489 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 115, Печерском - 96 и в Днепровском районе - 88 случаев.

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