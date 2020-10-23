РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12681 посетитель онлайн
Новости Киевские новостиОбщество Коронавирус и карантин
470 1
больница (1387) карантин (16730) Кличко (4510) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

В больницах Киева на сегодняшний день лечатся 1705 человек, 417 из них - в тяжелом состоянии, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

В больницах Киева на сегодняшний день лечатся 1705 человек, 417 из них - в тяжелом состоянии, - Кличко

В больницах столицы от коронавируса сегодня лечатся 1705 больных. 417 из них - в тяжелом состоянии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Не уменьшается в столице и количество больных, нуждающихся в госпитализации. Сегодня в стационарах коммунальных медучреждений лечатся 1705 больных коронавирусом. Из них 36 детей. 417 пациентов - в тяжелом состоянии, 632 получают кислородную поддержку, 29 - на аппаратах ИВЛ. Еще 124 пациента находятся в больницах с подозрением на коронавирус", - сказал Виталий Кличко.

Пневмонию в столичных медучреждениях лечат 480 больных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки от COVID-19 умерли 14 киевлян, выздоровели - 185, выявлены 635 рекордных случаев, - Кличко
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А можно узнать - Сколько людей лечится дома, и умирает тоже дома и с не поставленным диагнозом ковид хотя по факту все родные знают от чего умер их родственник !? В больницах Киева на сегодняшний день лечатся 1705 человек, 417 из них - в тяжелом состоянии, - Кличко - Цензор.НЕТ 7888
показать весь комментарий
23.10.2020 12:59 Ответить
 
 