Враг с начала суток один раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, - Минобороны
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Оккупанты с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня. Враг применил стрелковое оружие вблизи н.п. Шумы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
По состоянию на 12:00 текущих суток, российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня на Луганском направлении.
Так, около 11:00, противник применил стрелковое оружие вблизи Шумов.
В ответ на вражескую провокацию украинские подразделения огонь не открывали. Боевых потерь среди наших подразделений нет.
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