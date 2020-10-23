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Враг с начала суток один раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Враг с начала суток один раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, - Минобороны

Оккупанты с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня. Враг применил стрелковое оружие вблизи н.п. Шумы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По состоянию на 12:00 текущих суток, российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня на Луганском направлении.

Так, около 11:00, противник применил стрелковое оружие вблизи Шумов.

В ответ на вражескую провокацию украинские подразделения огонь не открывали. Боевых потерь среди наших подразделений нет.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Враг с начала суток один раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9463
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23.10.2020 13:13 Ответить
Анам тут какойто депутат рассказывал сёдня, шта обычно и на одном участке раза 4 постреливают.

И кто же врёт?
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23.10.2020 13:26 Ответить
 
 