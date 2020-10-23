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Новости За рубежом
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Кремль о дебатах Трампа и Байдена: Это было соревнование в нелюбви к России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Кремль о дебатах Трампа и Байдена: Это было соревнование в нелюбви к России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не смотрели дебаты президента США Дональда Трампа и его соперника на выборах, бывшего вице-президента страны Джо Байдена.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Газета.Ru".

"Мы, разумеется, читали многочисленные сообщения в СМИ на этот счет, но сами дебаты не смотрели. Соревнования в большей нелюбви к России – это уже стало такой константой всех избирательных процессов в США, к сожалению. Мы прекрасно себе в этом отдаем отчет и можем только выразить сожаление", — сказал Песков.

Вторые и последние дебаты Трампа и Байдена прошли 22 октября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп обвинил Байдена в получении $3,5 млн от России

59-е выборы президента США состоятся 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Байден обвинил Трампа в желании поладить с "разбойниками" - РФ, Китаем и Северной Кореей
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Топ комментарии
+22
а за что вас козломордые любить
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23.10.2020 13:08
+21
И действительно, с чего бы это нелюбовь к России так популярна?
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23.10.2020 13:08
+18
Лучше-бы эту нелюбовь к лаптекопытным подкрепить десятком баз НАТО в Украине.
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23.10.2020 13:07
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Лучше-бы эту нелюбовь к лаптекопытным подкрепить десятком баз НАТО в Украине.
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23.10.2020 13:07 Ответить
а за что вас козломордые любить
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23.10.2020 13:08 Ответить
Додам - а за що вас любити?
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23.10.2020 15:59 Ответить
Сорі, був неуважний! Вибачте
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23.10.2020 16:00 Ответить
И действительно, с чего бы это нелюбовь к России так популярна?
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23.10.2020 13:08 Ответить
В данном случае Трампушка лукавил. 400 миллионов долларов долга перед банками Параши, есть 400 миллионов долга.
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23.10.2020 13:08 Ответить
Давным-давно НЕТ никакой росеи ,есть Кацапский ******** ,засранная ,вонючая бензоколонка заселённая ватным быдлом .... Кремль о дебатах Трампа и Байдена: Это было соревнование в нелюбви к России - Цензор.НЕТ 8729
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23.10.2020 13:08 Ответить
Держави з назвою "Россия" ніколи не існувало.
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23.10.2020 13:16 Ответить
Само-собой. Кремль про дебати Трампа і Байдена: Це було змагання в нелюбові до Росії - Цензор.НЕТ 4997
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23.10.2020 15:53 Ответить
русофобию затевают янки
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23.10.2020 13:10 Ответить
Россиян полюбят янки,
когда их всех зароют в ямки.
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23.10.2020 13:54 Ответить
МЫ - это шо? коллективный разум/безумие кремляди?
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23.10.2020 13:11 Ответить
А на расее МЫ вместо Я - начинаеться с какой - то должности.
"МЫ повелеваем" правда,лет 100 как заменили на "есть мнение",но новые бояре восстанавливают.
Регрес называеться.
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23.10.2020 19:45 Ответить
Понятно, что Кремлю нравятся исключительно соревнования кто станет любимым мальчиком Путина. Включая и фрау Меркель и мадам Ле Пен.
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23.10.2020 13:12 Ответить
любить парашу, даже по руцки, сегодня это новый вид извращения.
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23.10.2020 13:12 Ответить
не смотрели, а знают...
опять пурга
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23.10.2020 13:19 Ответить
Кремль о дебатах Трампа и Байдена: Это было соревнование в нелюбви к России - Цензор.НЕТ 3675
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23.10.2020 13:20 Ответить
нелюбовь к рф надо сделать олимпийским видом спорта, расеяне хоть тут смогут без допинга золота нахоботить Кремль о дебатах Трампа и Байдена: Это было соревнование в нелюбви к России - Цензор.НЕТ 3341
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23.10.2020 13:21 Ответить
Ну путина в нелюбви к росии они вряд ли переплюнут
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23.10.2020 13:26 Ответить
В крамблі не знають що це за екзотика дебати.
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23.10.2020 13:28 Ответить
Письков у зеленского брэхать обучался ?
Не смотрели, но читали, мы поверили
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23.10.2020 13:29 Ответить
Кремль о дебатах Трампа и Байдена: Это было соревнование в нелюбви к России - Цензор.НЕТ 7887
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23.10.2020 13:39 Ответить
"Я не читал Солженицына, но осуждаю его произведения". Так говорили в советское время. История повторяется...
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23.10.2020 13:41 Ответить
Солженіцин був великим дисидентом, але як всі російські ліберальні інтелігенти в українських питаннях миттєво ставали затятими кацапами.
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23.10.2020 16:12 Ответить
Кремль про дебати Трампа і Байдена: Це було змагання в нелюбові до Росії - Цензор.НЕТ 6902
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23.10.2020 13:46 Ответить
Кацапы обиделись.Оказывется их никто не любит.😆
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23.10.2020 13:45 Ответить
ПИСЬКОВ! А ЗА ЧТО ЛЮБИТЬ СТРАНУ- ВОРОВКУ И УБИЙЦУ??????
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23.10.2020 13:50 Ответить
Ну это ж ваша поговорка - насильно мил не будешь! К чему теперь рыданья?
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23.10.2020 14:10 Ответить
Интересно получается по мнению Писькова - два кандидата на пост Президента США должны были соревноваться в том, кто больше любит роиссю????
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23.10.2020 14:12 Ответить
И это есть прекрасно!
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23.10.2020 14:32 Ответить
Ніхто нас не любить, ніхто нас не поважає..Редіскі!
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23.10.2020 14:36 Ответить
вы лучше сраку мыльте! Байден будет драть кацапию будет знатно Кремль про дебати Трампа і Байдена: Це було змагання в нелюбові до Росії - Цензор.НЕТ 9439
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23.10.2020 15:04 Ответить
А мне нравится этот вой на болотах:никто нас не любит,тьху!
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23.10.2020 15:45 Ответить
А хто вас любить покидьки московські, дехто з ваших сателітів любить тільки ваші грошові подачки.
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23.10.2020 16:07 Ответить
Конченные вас любить можно только бутылкой в очко
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23.10.2020 17:20 Ответить
Разбитой и в крагах!
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23.10.2020 19:37 Ответить
А с какого ..., кандидатам в президенты США, соревноватья в любви к обломку (огрызку?) Империи Зла,ставшему знюханной бензоколонкой?!!!
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23.10.2020 19:36 Ответить
***
Любить Россию??? Нет! Убить Россию!
Страну рабов пусть любит идиот.
Появится ль когда-нибудь Мессия,
Который все-таки ее убьет?..

АвгИевы конюшни кто очистит
От миллионов пьяных алкашей,
Кто руцкую историю осмыслит
И вынесет вердикт: "Давить, как вшей!"

Иной, увы, подход здесь невозможен:
Ведь биомасса, быдло и рабы,
Что тут живут, (о, вывод сей несложен!) -
Уж точно не сдадутся без борьбы.

И их утилизация - вот лозунг!
Построить биореакторы для них!
Пусть "россиянин" получает дозу -
Мышьяк иль в водке цианид.

Когда же Справедливость Мировая
Сожжет русню и нечисть в ней дотла
Чтоб украинская… татарская... ЛЮБАЯ
Чужая боль насквозь их проняла...

8.07.2014 г. Борис Стомахин
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23.10.2020 19:52 Ответить
 
 