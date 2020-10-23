Кремль о дебатах Трампа и Байдена: Это было соревнование в нелюбви к России
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не смотрели дебаты президента США Дональда Трампа и его соперника на выборах, бывшего вице-президента страны Джо Байдена.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Газета.Ru".
"Мы, разумеется, читали многочисленные сообщения в СМИ на этот счет, но сами дебаты не смотрели. Соревнования в большей нелюбви к России – это уже стало такой константой всех избирательных процессов в США, к сожалению. Мы прекрасно себе в этом отдаем отчет и можем только выразить сожаление", — сказал Песков.
Вторые и последние дебаты Трампа и Байдена прошли 22 октября.
59-е выборы президента США состоятся 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.
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когда их всех зароют в ямки.
"МЫ повелеваем" правда,лет 100 как заменили на "есть мнение",но новые бояре восстанавливают.
Регрес называеться.
опять пурга
Не смотрели, но читали, мы поверили
Любить Россию??? Нет! Убить Россию!
Страну рабов пусть любит идиот.
Появится ль когда-нибудь Мессия,
Который все-таки ее убьет?..
АвгИевы конюшни кто очистит
От миллионов пьяных алкашей,
Кто руцкую историю осмыслит
И вынесет вердикт: "Давить, как вшей!"
Иной, увы, подход здесь невозможен:
Ведь биомасса, быдло и рабы,
Что тут живут, (о, вывод сей несложен!) -
Уж точно не сдадутся без борьбы.
И их утилизация - вот лозунг!
Построить биореакторы для них!
Пусть "россиянин" получает дозу -
Мышьяк иль в водке цианид.
Когда же Справедливость Мировая
Сожжет русню и нечисть в ней дотла
Чтоб украинская… татарская... ЛЮБАЯ
Чужая боль насквозь их проняла...
8.07.2014 г. Борис Стомахин