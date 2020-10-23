ОАСК не стал отменять опрос Зеленского в день выборов: Права не нарушает
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Окружной административный суд Киева решил не отменять объявленный президентом Владимиром Зеленским всеукраинский опрос.
Об этом сообщает пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.
С соответствующим иском обращался житель Ивано-Франковской области. В решении говорится, что суд обязан предоставить правовую защиту только при наличии реального нарушения прав человека на момент обращения в суд.
"Объявление любым субъектом властных полномочий о своих намерениях на совершение любых действий в будущем не может быть расценено судом как действие, нарушающее право истца. Исходя из заявленных требований и анализа положений действующего законодательства суд пришел к выводу, что иск является необоснованным и неподкрепленным достаточными доказательствами, и отказал истцу в его удовлетворении", - сообщили в суде.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.
14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.
15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.
16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?
В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.
Представитель Рады в Кабмине Василий Мокан рассказал, что анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень
Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук заявила, что опрос Зеленского оплатят меценаты средствами "украинского происхождения".
Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что сделает все, чтобы пресечь проведение незаконного "опроса Зеленского".
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему президент Владимир Зеленский решил проводить свой опрос в день проведения местных выборов 25 октября.
Нардеп "ЕС" Владимир Вятрович направил официальное обращение к главе Нацполиции с призывом пресекать любые попытки незаконного влияния на избирателей в день голосования 25 октября.
Пожалуйста, подождите...
Берёшь и проводишь СВОЙ ПАРАЛЕЛЬНЫЙ ОПРОС
вопросы навскидку:
1. Насколько Зе некомпетентен?
2. Как Зе контроллировал истечение солдата кровью?
3. Где офшоры Зе?
Предлагайте свои вопросы
Залишилося лише з'ясувати - нахіба?
2. За особистим проханням Зе усі опитування швидко стануть незаконними.
3. Хтось з вати та задумається.
https://docs.google.com/document/d/1kYO2cu6fw-tX8dKgr2oVrJcequsJMwah8kMX-Q6AEoc/edit
До речі, потрібна ще форма заяви в виборчу комісію. Нехай також там розглядають.
Как ее должны принять, чтобы она не оказалась в мусорной корзине?
остальные притянуты за уши ,т.к. опрос проводится за межами ДВК и не регулируется законом о выборах
последнее - это не референдум а опрос
Я представляю, что было бы, если бы это устроили не Шлюги народа, а любая другая партия.
Все прекрасно понимают какой вереск бы поднялся, и кого-то бы даже спровадили в узилище
Сказали ж - можно,
чего ещё ждёте?
берите и проводите!
помогите слугам понять, что о них на самом деле думают.
по всем пунктам вранья, коррупции и некомпетентности.
Слухайте, півтора роки тому один вже сходив до зіц-Зєлупи "на стадіон". Зараз ви пропонуєте іншм зробити теж саме.
Але з шулером хоч на стадон ходи, хоч в наперстки грай, хоч питання задавай, хоч відповідай - все одно бути вам лохом в решті решт за будь-яких обставин. Бо це і є суть цього дійства. Бо це сет-ап, це кідалово. Бо ви сідаєте грати в гру, не знаючи її правил.
Ще нескоєна дія, не підлягає осудженню.
Суд не правий, НАМІРИ скоїти злочин, теж підлягають осудженню, для упередження злочину!
1. Подписал указ о проведении военного парада - пусть аж через 10 месяцев, но подписал же.
2. Подписал указ о возобновлении выдачи "Пакунку малюка" , который зеленая же власть и отменила.
3. Зеленский заявил, что откажется от своей президентской пенсии.
4. Зеленский погнал на передовую 120 депутатов своей партии.
5. Дал интервью 4-м каналам в" теплой ванне"
......................вопль гнусавохриплым голосом - ДАКОГДА Ж УЖЕ ОТПУСТИТ???!!!
А с чего тогда судят Федыну, Пояркова и др.?
Тьху
ОАСК тупо подменил понятия.
Сквозь общие радость и смех,
под музыку, песни и танцы
дерьмо поднимается вверх
и туго смыкается в панцирь.
А суд слукавил. Он увидел только право избирателя, а на отсутствие права у президента проводить такой опрос, суд закрыл глаза.
А суд, нам всем известно, на чьей он стороне.
Ему объясняют что так это не делается и президент не должен так поступать, не твои полномочия. Но нет: найдём лазейку, ведь очень хочется.
После его президентского срока надеюсь будет тюремный.
Все их манипуляции видны всем, кроме самых забитых.
Когда -нибудь это плохо закончится для них.
Убедить людей, что они одурачены - это и есть задача оппозиции, но беда в том, что придя к власти, все меняются местами и все повторяется вновь. Это тот замкнутый круг, по которому Украина ходит уже почти тридцать лет. Наш народ не привык требовать ответственности от власти. Только сейчас стали появлятся первые паростки такой требовательности к власти, но, пока, только на уровне местного самоуправления. Это уже хорошо!
16. Забороняється виготовлення та розповсюдження друкованих передвиборних агітаційних матеріалів,
що не містять відомостей про установу, яка здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, та замовника відповідних матеріалів.
{Частина шістнадцята статті 64 із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014}
"...Вот привели меня на суд,
А судьи яйцами трясут..."©
а затем обращается к коллегии судей ОАСК:
«Господа хорошие! Если судью Окружного административного суда Киева выкинуть из окна пятого и выше этажа, смешно ли будет на ветру развеваться его мантия? А будет очень смешно? Или не очень? Особенно судье. Лично я не пробовал, но может есть желающие? Нету? Так и запишем - единогласно»