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Зеленский (16489) опрос (2616) Окружной админсуд Киева (390)

ОАСК не стал отменять опрос Зеленского в день выборов: Права не нарушает

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ОАСК не стал отменять опрос Зеленского в день выборов: Права не нарушает

Окружной административный суд Киева решил не отменять объявленный президентом Владимиром Зеленским всеукраинский опрос.

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.

С соответствующим иском обращался житель Ивано-Франковской области. В решении говорится, что суд обязан предоставить правовую защиту только при наличии реального нарушения прав человека на момент обращения в суд.

"Объявление любым субъектом властных полномочий о своих намерениях на совершение любых действий в будущем не может быть расценено судом как действие, нарушающее право истца. Исходя из заявленных требований и анализа положений действующего законодательства суд пришел к выводу, что иск является необоснованным и неподкрепленным достаточными доказательствами, и отказал истцу в его удовлетворении", - сообщили в суде.

Читайте также: Ориентировочные расходы на "опрос Зеленского" составят 103 млн грн, - ОПОРА

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

Представитель Рады в Кабмине Василий Мокан рассказал, что анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень

Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук заявила, что опрос Зеленского оплатят меценаты средствами "украинского происхождения".

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что сделает все, чтобы пресечь проведение незаконного "опроса Зеленского".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему президент Владимир Зеленский решил проводить свой опрос в день проведения местных выборов 25 октября.

Нардеп "ЕС" Владимир Вятрович направил официальное обращение к главе Нацполиции с призывом пресекать любые попытки незаконного влияния на избирателей в день голосования 25 октября.
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Топ комментарии
+34
Панове, ось зразок заяви щодо незаконного опитування. Все тільки починається - сидіти Зеленському і слугам довго!))
https://docs.google.com/document/d/1kYO2cu6fw-tX8dKgr2oVrJcequsJMwah8kMX-Q6AEoc/edit
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23.10.2020 13:21
+31
вовчья стая всегда "судит" исключительно "правильно".
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23.10.2020 13:21
+29
Да любой студент юрист первокурсник ответит на этот вопрос не задумываясь что этот опрос - НАРУШАЕТ НА ПРЯМУЮ Закон о выборах и агитации !! ...это ПЗДЦ - Зеленое правосудие !!! ОАСК не стал отменять опрос Зеленского в день выборов: Права не нарушает - Цензор.НЕТ 8570
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23.10.2020 13:24
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вовчья стая всегда "судит" исключительно "правильно".
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23.10.2020 13:21 Ответить
Ну, суддям в дотепно ті не відмовиш. 😊 Вони вказали, що ОГОЛОШЕННЯ!!! опитування не порушує прав. А проведення? Отож до судів потрібно звертатися У ДЕНЬ СКОЄНННЯ ПОРУШЕННЯ!!!
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23.10.2020 14:34 Ответить
Хватит уже ныть!
Берёшь и проводишь СВОЙ ПАРАЛЕЛЬНЫЙ ОПРОС
вопросы навскидку:
1. Насколько Зе некомпетентен?
2. Как Зе контроллировал истечение солдата кровью?
3. Где офшоры Зе?
Предлагайте свои вопросы
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23.10.2020 17:13 Ответить
"Берёшь и проводишь..."
Залишилося лише з'ясувати - нахіба?
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23.10.2020 17:26 Ответить
1. На того ж хіба, що Зе проводить. Тільки Зе намагається агітувати за себе, а тут контр-агітація.
2. За особистим проханням Зе усі опитування швидко стануть незаконними.
3. Хтось з вати та задумається.
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25.10.2020 04:01 Ответить
Алєксандр Андрєєвіч Чацкій дуже сильно погорів на тому, що метав бісер перед свинями.
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25.10.2020 10:58 Ответить
Я свій вже провів. У рамках закону. 😊
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23.10.2020 18:21 Ответить
За 1,5 года Украина превратиласьв кацапстан , как и при пришествии путлера после Ельцина
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23.10.2020 19:39 Ответить
ну, ну. ты хочешь сказать, что эта вовчья стая 2 года назад не вершила "правосудие"? а 3 года тому где они были? там же, в теплых судейских креслах. мало того и 4 года и 5 лет тому все там же. не надо рассказывать за 1,5 года. ничего не поменялось по большому счету кроме лозунгов. была Украина феодальным загончиком и есть.
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23.10.2020 22:20 Ответить
Ще чого не вистачало. Всюди ж сваі люді.
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23.10.2020 13:21 Ответить
Панове, ось зразок заяви щодо незаконного опитування. Все тільки починається - сидіти Зеленському і слугам довго!))
https://docs.google.com/document/d/1kYO2cu6fw-tX8dKgr2oVrJcequsJMwah8kMX-Q6AEoc/edit
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23.10.2020 13:21 Ответить
Потрібно ще попрацювати над цією формою. Але, в першому наближенні - піде.
До речі, потрібна ще форма заяви в виборчу комісію. Нехай також там розглядають.
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23.10.2020 13:58 Ответить
До заяви прикласти багато паль для цих зезаконників.
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24.10.2020 07:55 Ответить
Кому и куда подавать эту заяву?
Как ее должны принять, чтобы она не оказалась в мусорной корзине?
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23.10.2020 15:43 Ответить
Первый пункт - решает не полиция а конституционный суд
остальные притянуты за уши ,т.к. опрос проводится за межами ДВК и не регулируется законом о выборах
последнее - это не референдум а опрос
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23.10.2020 16:43 Ответить
Да, это не референдум, это неприкрытая предвыборная агитация в день голосования.

Я представляю, что было бы, если бы это устроили не Шлюги народа, а любая другая партия.
Все прекрасно понимают какой вереск бы поднялся, и кого-то бы даже спровадили в узилище
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23.10.2020 17:08 Ответить
Начинается: "...было бы, если бы..."
Сказали ж - можно,
чего ещё ждёте?
берите и проводите!
помогите слугам понять, что о них на самом деле думают.
по всем пунктам вранья, коррупции и некомпетентности.
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23.10.2020 17:23 Ответить
"берите и проводите! помогите слугам понять..."
Слухайте, півтора роки тому один вже сходив до зіц-Зєлупи "на стадіон". Зараз ви пропонуєте іншм зробити теж саме.

Але з шулером хоч на стадон ходи, хоч в наперстки грай, хоч питання задавай, хоч відповідай - все одно бути вам лохом в решті решт за будь-яких обставин. Бо це і є суть цього дійства. Бо це сет-ап, це кідалово. Бо ви сідаєте грати в гру, не знаючи її правил.
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23.10.2020 17:36 Ответить
Ну тоді не ходіть, не "грайте" -- вони вам ще й подякують.
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25.10.2020 04:06 Ответить
Ну естессно... а как же иначе 😂😂😂
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23.10.2020 13:24 Ответить
Да любой студент юрист первокурсник ответит на этот вопрос не задумываясь что этот опрос - НАРУШАЕТ НА ПРЯМУЮ Закон о выборах и агитации !! ...это ПЗДЦ - Зеленое правосудие !!! ОАСК не стал отменять опрос Зеленского в день выборов: Права не нарушает - Цензор.НЕТ 8570
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23.10.2020 13:24 Ответить
Суд відповів дуже по ^нашеньськи^.
Ще нескоєна дія, не підлягає осудженню.
Суд не правий, НАМІРИ скоїти злочин, теж підлягають осудженню, для упередження злочину!
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23.10.2020 15:55 Ответить
ст 115 УК України - замах на злочин
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23.10.2020 16:38 Ответить
Ну да вказивка главнее чем конституция ОАСК не стал отменять опрос Зеленского в день выборов: Права не нарушает - Цензор.НЕТ 3561
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23.10.2020 13:25 Ответить
Вова топчется по Конституции грязными копытами и ржет.
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23.10.2020 17:28 Ответить
А законы Украины и Избирательный кодекс? Или такая мелочь не в счет, когда запахло баблом на кармане?
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23.10.2020 13:26 Ответить
Ми пам'ятаємо фразу, яку писати на твоєму "бюлетені"
ОАСК не стал отменять опрос Зеленского в день выборов: Права не нарушает - Цензор.НЕТ 3904
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23.10.2020 13:27 Ответить
В неделю перед выборами зеленский -Я:
ОАСК не став скасовувати опитування Зеленського в день виборів: Прав не порушує - Цензор.НЕТ 8231. Подписал указ о проведении военного парада - пусть аж через 10 месяцев, но подписал же.
2. Подписал указ о возобновлении выдачи "Пакунку малюка" , который зеленая же власть и отменила.
3. Зеленский заявил, что откажется от своей президентской пенсии.
4. Зеленский погнал на передовую 120 депутатов своей партии.
5. Дал интервью 4-м каналам в" теплой ванне"
......................вопль гнусавохриплым голосом - ДАКОГДА Ж УЖЕ ОТПУСТИТ???!!!
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23.10.2020 13:43 Ответить
стриптиз ещё не станцевал?
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23.10.2020 13:57 Ответить
Стовпа мідного не знайшов, коксу забракувало.
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23.10.2020 15:57 Ответить
Объявление любым субъектом властных полномочий о своих намерениях на совершение любых действий в будущем не может быть расценено судом как действие, нарушающее право истца. Источник: https://censor.net/ru/n3226618
А с чего тогда судят Федыну, Пояркова и др.?
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23.10.2020 13:27 Ответить
Ці вовки мають змогу заперечити, що Печерський і ОАСК - це різні суди; там вовки по різному читають букви в Законі.
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23.10.2020 13:32 Ответить
Читать умеете? властным полномочиям можно.

Тьху
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23.10.2020 13:40 Ответить
Читал. По закону у нас вроде бы как все равны, а властные полномочия вообще считаются отягчающим обстоятельством при совершении преступления.
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23.10.2020 14:01 Ответить
Недарма Портнов, беня/Богдан, і Єрмак/Зеля збареги вочий суд і Вовка на посаді. От і згодились.
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23.10.2020 13:31 Ответить
Тю, блін, правильно "зберегли". Прокляті пальці, не в ті кнопки Клави тицяють
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23.10.2020 14:01 Ответить
і "вовчий" ))) та то таке! всі зрозуміли ( а деякі і не помітили))))
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23.10.2020 14:13 Ответить
Закон трахнули в извращенной форме.Пока я планирую убить кого-то,мои намерения не нарушают право на жизнь ,намеченной мною жертвы.Чего ты дергаешься,тебяж еще не зарезали.
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23.10.2020 13:32 Ответить
Ну вот и дождались от ЗЕ индульгенции на беспредел для любых субъектов властных полномочий о своих намерениях на совершение любых действий в будущем не может быть расценено судом как действие, нарушающее право истца.
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23.10.2020 13:33 Ответить
100 пудово.... ОАСК не став скасовувати опитування Зеленського в день виборів: Прав не порушує - Цензор.НЕТ 5776 - а брать во внимание , такое как манипуляция, и чистой воды развод...., зЭ-стаду и онным , привыкать еще долго...
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23.10.2020 14:04 Ответить
Вобще-то нарушается Конституция и Избирательный кодес, а не права.

ОАСК тупо подменил понятия.
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23.10.2020 13:42 Ответить
Деньги не пахнут.
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23.10.2020 13:51 Ответить
И после этого этот клоун Зеленский говорит , что не влияет на деятельность судов в Украине!!! Ага!!
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23.10.2020 13:43 Ответить
ору, какие ваши доказательства?)) та опрос еще не состоялся, какие могут быть доказательства))
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23.10.2020 13:43 Ответить
Суддя вовк???
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23.10.2020 13:43 Ответить
и его стая
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23.10.2020 13:49 Ответить
Эти все сволочи сбиваются в одну стаю, чтобы помогать друг другу в захвате страны!

Сквозь общие радость и смех,
под музыку, песни и танцы
дерьмо поднимается вверх
и туго смыкается в панцирь.
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23.10.2020 17:19 Ответить
ежели в слове "опрос" земенить одну буковку, получитися "опорос", короче, сплошное хрю.
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23.10.2020 13:45 Ответить
В названии статьи "опрос Зеленского", можно менять на опОрос Зеленского
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23.10.2020 17:31 Ответить
Твоя мама курва, а ти скурвій син.
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23.10.2020 13:52 Ответить
У свому клозеті проводь, чувирло нульове.
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23.10.2020 19:52 Ответить
Право Зеленского на проведение данного опроса "не нарушается", так как у того нет такого права.
А суд слукавил. Он увидел только право избирателя, а на отсутствие права у президента проводить такой опрос, суд закрыл глаза.
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23.10.2020 13:48 Ответить
Які нах інвестиції?! Які нах інвестиційні няні, коли судами в країні керує якийсь божевільний зоофіл з Росії?!
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23.10.2020 13:50 Ответить
И че ж это МВФ тянет с очередным траншем, а? Ни панимаю.
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23.10.2020 13:52 Ответить
Вас предупреждали что последние честные выборы были при Порошенко,благодаря клоун пришел к власти,лучше они не были тогда этого клоуна не пустили бы а нарушение были тогда уже,но мягкотелый Порошенко побоялся снимать чтоб не подумали чего то там а зря,теперь это мелкое пакостное дерьмо мстит,хочет засадить Пороха но кишка тонка,пытается удержаться,что то выдумывает,ездит,агитирует используя админресурс
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23.10.2020 13:52 Ответить
В Германии родился зеленый щенок. Его назвали Мохито
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23.10.2020 13:52 Ответить
шосте питання: ТИ підтриуєш кличку Махіто?
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23.10.2020 13:54 Ответить
Это явная предвыборная агитация в дни предвыборной тишины потому, что никакой прямой пользы или потребности в этом опросе нет и возникло это ни з того ни з сего, т.е. надумано, как привлечь избирателей. Поэтому все честные граждане Украины должны игнорировать этот опрос.
А суд, нам всем известно, на чьей он стороне.
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23.10.2020 13:52 Ответить
приймати участь в опитуванні необовязково
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23.10.2020 13:55 Ответить
а брати)?
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23.10.2020 13:56 Ответить
Обовязково забрать у них опытувальний лист и использовать его дома "по назначению"
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23.10.2020 17:16 Ответить
В следующий раз когда зеленский будет убедительно сокрушаться про "нетакие суды", раздающие сотни миллионов баксов суркисам, покажите ему єто решение ОАСК не став скасовувати опитування Зеленського в день виборів: Прав не порушує - Цензор.НЕТ 8427
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23.10.2020 14:00 Ответить
Та защораз показують. Он, наприклад, сьогодні бутусов: «"Кто-то из политиков говорил: "У нас будет, как в Италии", - Это - поверхностный человек", - Зеленский в новом интервью о своих словах из старого. ВИДЕО» - але ж йому, як горохом об стінку. Потрібно хоча би демократизатором...
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23.10.2020 14:06 Ответить
Чьи права не нарушает? зеленых чмырей?общество не только зеленые чмыри...есть много адекватных и разумных.
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23.10.2020 14:01 Ответить
А кто . всё-таки, оплатил 105 млн. грн. , потраченных на этот противозаконный опрос? Кремль? Каломойский? Кому он нужен и для чего?
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23.10.2020 14:23 Ответить
где это шимпан--зе взялось на нашу голову --- И ЗА ЧТО НАМ ВСЕ ЭТО и когда вся эта зеленая кинокомедия закончится
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23.10.2020 14:41 Ответить
Верно.
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23.10.2020 14:44 Ответить
Это демонстрация украинской системы. Если даже ей на голову насрать - она стерпит, потому что закон не нарушает.
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23.10.2020 15:09 Ответить
ОАСК? Хто би сумнівався...
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23.10.2020 15:15 Ответить
Згідно слів зеленського---ВСІ МИ ПРЕЗИДЕНТИ, то пишіть любі свої запитання і давайте на них відповіді. Благо бумажку вам дадуть.
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23.10.2020 15:17 Ответить
Згідно слів зеленського---ВСІ МИ ПРЕЗИДЕНТИ, то пишіть любі свої запитання і давайте на них відповіді. Благо бумажку вам дадуть.
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23.10.2020 15:18 Ответить
Судейская кодла, вылизывает любой власти и она-же готова затаскать любую власть по своим коридорам, если та вдруг рыпнется что-то менять в правилах по которым судьи назначаются, живут и судят, кто-то говорит, что коррумпированные чиновники и парламент наибольшее зло, кто-то мнит этим злом олигархов, не правы и те и другие, наибольшее зло это судейская кодла в париках и мантиях, не искоренив их никто и ничего всерьез в этой стране не поменяет, порох имел шансы, но побоялся сотен исков ,о незаконном увольнении, которые посыпались бы на него в случае "жесткой реформы" от нынешнего недоразумения такой смелости ожидать тем более не приходится, так что тому , кто придет следом за зе, достанется та-же проблема, в нерешенном виде.....
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23.10.2020 15:46 Ответить
Шулер.

Ему объясняют что так это не делается и президент не должен так поступать, не твои полномочия. Но нет: найдём лазейку, ведь очень хочется.

После его президентского срока надеюсь будет тюремный.
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23.10.2020 15:59 Ответить
Твари. Одна шайка!
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23.10.2020 16:13 Ответить
Ага , плять , ну почему нельзя идти по закону по конституции , опять наступать на грабли , потом опять весь народ будет расхлебывать , как в 14-м ОАСК не став скасовувати опитування Зеленського в день виборів: Прав не порушує - Цензор.НЕТ 3610 Врага Украины Зеленского , надо остановить сейчас , пока он не окреп ОАСК не став скасовувати опитування Зеленського в день виборів: Прав не порушує - Цензор.НЕТ 7553
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23.10.2020 16:28 Ответить
Зеленый опрос - нарушение прав любой политической силы которая участвуетв выборах кроме самого Зеленого сборища разных прохиндеев и мошенников, которому в день выборов префиренции от патрона.
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23.10.2020 16:30 Ответить
ОАСК не став скасовувати опитування Зеленського в день виборів: Прав не порушує - Цензор.НЕТ 4875 Окружний суд не побачив у злочині злочину? Як "неочікувано"
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23.10.2020 17:01 Ответить
Сначала у меня было пожелание, чтобы эта ЗЕленая жаба подохла, а потом я передумал. Надо его посадить в одиночную камеру пожизненно и вывести круглосуточную трансляцию в Интернет - пусть все видят, как этот ублюдок "кайфует" ОАСК не став скасовувати опитування Зеленського в день виборів: Прав не порушує - Цензор.НЕТ 1733
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23.10.2020 17:08 Ответить
Что есть государство без правосудия? Шайка разбойников, да и только».© Аврелий Августин.
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23.10.2020 17:09 Ответить
Неужели эта шайка не понимает, что обманывая недолугих, они обманут всех?
Все их манипуляции видны всем, кроме самых забитых.
Когда -нибудь это плохо закончится для них.
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23.10.2020 17:24 Ответить
«Легче одурачить людей, чем убедить их в том, что ни одурачены». © Марк Твен.
Убедить людей, что они одурачены - это и есть задача оппозиции, но беда в том, что придя к власти, все меняются местами и все повторяется вновь. Это тот замкнутый круг, по которому Украина ходит уже почти тридцать лет. Наш народ не привык требовать ответственности от власти. Только сейчас стали появлятся первые паростки такой требовательности к власти, но, пока, только на уровне местного самоуправления. Это уже хорошо!
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23.10.2020 18:22 Ответить
Чому я повинен відповідати на питання від дурня? Нехай самі пани судді і відповідають.
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23.10.2020 17:14 Ответить
Та вони то відповінуть! Тільки потім шмаркля на основі цих відповідей зробить багато подлянок, типу "так вирішив нарід!"
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23.10.2020 20:08 Ответить
когда уже с судей пещерного правосудия кожу снимать будем, как положено по канонам справедливости?https://www.pinterest.com/pin/665547651156263720/
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23.10.2020 17:27 Ответить
Стаття 64. Обмеження щодо ведення передвиборної агітації

16. Забороняється виготовлення та розповсюдження друкованих передвиборних агітаційних матеріалів,
що не містять відомостей про установу, яка здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, та замовника відповідних матеріалів.


{Частина шістнадцята статті 64 із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014}
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23.10.2020 17:40 Ответить
Все Видели чем Владимир по роялю,теперь многим он по головам да по губам этим играет
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23.10.2020 19:45 Ответить
Председатель Окружного административного суда Киева тихонечко напевает себе под нос:
"...Вот привели меня на суд,
А судьи яйцами трясут..."©
а затем обращается к коллегии судей ОАСК:
«Господа хорошие! Если судью Окружного административного суда Киева выкинуть из окна пятого и выше этажа, смешно ли будет на ветру развеваться его мантия? А будет очень смешно? Или не очень? Особенно судье. Лично я не пробовал, но может есть желающие? Нету? Так и запишем - единогласно»
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23.10.2020 20:01 Ответить
На фото воно показує, чим їсть.
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23.10.2020 20:19 Ответить
Так президент может объявить на будущее, примером, разоружение Армии на 9 Мая 2021 года или мало что ему вздумается. Интересная мотивация суда, уклонившегося от решения вопроса по сути. Такое впечатление, что судьи высказали личное мнение.
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23.10.2020 20:24 Ответить
Зебіла на гілляку разом із зебілятами
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23.10.2020 20:41 Ответить
 
 