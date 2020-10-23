На Одесчине еще три больницы полностью перепрофилируют под лечение COVID-19: в ближайший месяц ожидается резкое увеличение количества больных, - ОГА

В Одессе еще три медицинские учреждения планируют полностью перепрофилировать под лечение пациентов, инфицированных COVID-19. Таким образом, в регионе уже 7 больниц будут принимать исключительно больных коронавирусной болезнью.

Об этом сегодня на брифинге заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, согласно прогнозам эпидемиологов, в ближайший месяц ожидается резкое увеличение количества больных коронавирусной болезнью.

В связи с этим, принято решение перепрофилировать исключительно под лечение инфицированных COVID-19 семь больниц региона. Помимо четырех учреждений, расположенных непосредственно в Одессе, переоборудуют три больницы в районах области.

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"Три больницы Одесской области - исключительно под лечение больных COVID-19. Это Дунайская областная больница в городе Измаиле, Черноморская городская больница и Подольская центральная районная больница", - сказал Куцый, добавив, что сегодня состоится совещание с главврачами основных опорных лиц.

По его словам, перепрофилирование семи медучреждений региона значительно облегчит "маршрут пациента" для медиков и скорой помощи.

"Буквально сегодня начнем разрабатывать этот новый маршрут и в начале следующей неделе будем его иметь", - сказал председатель ОГА.

Он подчеркнул, что по собственному опыту знает о коварстве COVID-19, в частности, о том, какие это заболевание имеет тяжелые и нестандартные последствия. Как отметил Куцый, несмотря на то, что сам он перенес заболевание в очень легкой форме, ощущает эти последствия до сих пор.