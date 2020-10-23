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Наемники РФ проводят занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Наемники РФ проводят занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин, - ГУР

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, с 19 октября в соединениях и частях 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск продолжается комплексная итоговая проверка за 2020 учебный год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В рамках данного мероприятия на полигонах на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях противник проводит зачетные занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин, в т.ч. в ночное время.

Кроме того, командование оккупационных войск осуществляет проверку теоретических знаний командиров подразделений и проводит мобилизационные сборы с резервистами.

Контроль за проведением мероприятий комплексной итоговой проверки осуществляет комиссия Южного военного округа ВС РФ.

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Автор: Богдан Гуньковський
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А Великий Будівельник готує для них дороги.
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23.10.2020 13:36 Ответить
Активно готовятся к полному и всеоб...., ну вы в курсе! Найманці РФ проводять заняття з вогневої підготовки та водіння бойових машин, - ГУР - Цензор.НЕТ 9210
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24.10.2020 03:47 Ответить
 
 