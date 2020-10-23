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Порошенко назвал главные задания для Украины в борьбе с РФ: ускорение интеграции в ЕС и НАТО, усиление санкций, усиление армии

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Порошенко назвал главные задания для Украины в борьбе с РФ: ускорение интеграции в ЕС и НАТО, усиление санкций, усиление армии

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко представил четкие рекомендации по укреплению позиций Украины в противостоянии с Россией.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом Порошенко заявил во время Киевского Форума по безопасности.

"Во-первых, чрезвычайно важна внутренняя сплоченность, единство, доверие со стороны партнеров. Во-вторых, жизненно важно удвоить темпы нашей интеграции в европейское и евроатлантическое сообщество. Хотя сейчас Украина топчется на месте. Ведь это требование Конституции, которую мы совместно сделали в 2019 году", - отметил пятый Президент.

"В-третьих, усилить координацию усилий с международными партнерами и выходить против Российской Федерации с объединенной четкой позицией всей нашей коалиции. Стоит готовиться к тому, что РФ сейчас готова к свертыванию диалога с Западом. Россия будет становиться все менее сговорчивой, поэтому быстрых результатов не будет, и не надо обманывать людей", - предостерегает Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" выразил надежду, что после президентских выборов к мирному процессу активно подключатся Соединенные Штаты Америки.

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"Следует возобновить переговоры по дорожной карте Минских соглашений. Настаивать на выводе российских войск и оружия с территории Украины, восстановлении контроля над границей, начале миротворческой миссии ООН. В 2017 году мы, наконец, получили согласие всех участников процесса. Граница на первом этапе должна быть перекрыта миротворцами с мандатом Совета Безопасности ООН", - отметил пятый президент.

"Надо усиливать режим санкций против России. Требуется дальнейшее укрепление нашей устойчивости в отпоре российской агрессии: обеспечить успех в реализации реформ, в частности в сфере верховенства права, антикоррупционной политики, финансово-экономической стабильности, независимости СБУ, конкурсы при формировании государственной службы. Все, что сейчас "зеленая власть" разрушила", - добавил Порошенко.

Кроме того, Порошенко добавил, что нужно оборонное летальное оружие для перевооружения и усиления армии.

"Не надо ограничиваться Джавелинами и турецкими боевыми дронами, которые были закуплены нашей командой. Надо перейти к усилению противовоздушной обороны, к закупке ЗРК Пэтриот, так что надо быть готовым к воздушному удару РФ. Нам нужно высокоточное вооружение, средства радиоэлектронной борьбы", - подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОПЗЖ для нас - намного хуже, чем оппонент на выборах, это враги Украины, - Порошенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+21
Санкции против ******** ввели при порошенко, закрепление в конституции курса на ес и нато произошло при порошенко, реформа армии началась тоже при нем. А при твоем зеленском это все тупо похерено
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23.10.2020 13:51
+15
Сейчас налетят зебилы и будут обвинять порошенко в том что он уже 16 месяцев не президент, но их жизнь стала еще хуже чем при нем
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23.10.2020 13:47
+14
він саме це і робив, от тільки твоя голова стирчала в медіадупі і нічого не чула й не бачила.
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23.10.2020 13:50
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вранье! только зона нас спасет на дамбасе, только экономическая!
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23.10.2020 13:46 Ответить
Все правільно говоре,але ж чому він не робив цього коли був президентом?
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23.10.2020 13:47 Ответить
він саме це і робив, от тільки твоя голова стирчала в медіадупі і нічого не чула й не бачила.
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23.10.2020 13:50 Ответить
Санкции против ******** ввели при порошенко, закрепление в конституции курса на ес и нато произошло при порошенко, реформа армии началась тоже при нем. А при твоем зеленском это все тупо похерено
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23.10.2020 13:51 Ответить
А он и делал. Сколько успел и сколько дали. Но вам дебилам этого было мало. Вам нужна была золотая рыбка вкупе с волшебной палочкой. И чтобы все сразу и на шару. Вот вы и выбрали идиота с другой "палочкой", музыкальной.
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23.10.2020 13:51 Ответить
Асоціацію з ЕС не отримали, безвізу теж не отримали, армія залишилась на рівні 13-го року....
Навчився брехати у свого солнцелікого керманича?
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23.10.2020 13:53 Ответить
А кто это все делал ,когда Порошенко был президентом?неужели зебоба,играя хреном на фортепиано...
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23.10.2020 13:58 Ответить
На пианино. До фортепиано у него ещё хрен не дорос.
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23.10.2020 14:15 Ответить
Порошенко назвал главные задания для Украины в борьбе с РФ: ускорение интеграции в ЕС и НАТО, усиление санкций, усиление армии - Цензор.НЕТ 3740
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23.10.2020 14:08 Ответить
Шо там ваш Бацька,вже отримав посаду Генерал Губернатора Білоруської Губернії Підорашки?
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23.10.2020 14:10 Ответить
Сейчас налетят зебилы и будут обвинять порошенко в том что он уже 16 месяцев не президент, но их жизнь стала еще хуже чем при нем
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23.10.2020 13:47 Ответить
...Порошенко назвал главные задания для Украины в борьбе с РФ: ускорение интеграции в ЕС и НАТО, усиление санкций, усиление армии - Цензор.НЕТ 6361...
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23.10.2020 13:51 Ответить
Нет! Они скажут, что со времён свинорылого в стране ничего не изменилось )))
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23.10.2020 13:55 Ответить
Ничего не изменилось? Тоесть отвод войск с укреплённых позиций, сворачивание реформы питания, закрытие программы строительства жилья военным и невыделение денег на госзаказ "Нептунов" и прочих "Вильх" - это "ничего не изменилось"?
Да ты просто тупой
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23.10.2020 13:58 Ответить
Почему ты в Польше а не в Украине?
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23.10.2020 14:06 Ответить
Він вже у ЄС та НАТО))
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23.10.2020 14:09 Ответить
Вообщето я в Нидерландах . А флажок от ВПН. Ты решил блеснуть своим трололо?
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23.10.2020 14:10 Ответить
Курнув травички?
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23.10.2020 14:11 Ответить
Травичка тут в свободном доступе, поэтому совсем не тянет. Что дальше?

Обычно скудоумные сразу переходят на наболевшее - на гей парады. Тебе про них рассказать?
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23.10.2020 14:13 Ответить
Ты наверно уехал, что бы работать и получать достойную зарплату?
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23.10.2020 14:17 Ответить
Почему ****** туда?
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23.10.2020 14:14 Ответить
Вам з Польщі видніше))) А де Ви бачили всі оці "програми", крім інтернету?????????
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23.10.2020 14:17 Ответить
Ну так вам из Воронежа полюбому ничего не видно
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23.10.2020 14:19 Ответить
У тебя педофил в презах,свинособака,лет двадцать уже -весь мозг ты себе стекломоем выжег)
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23.10.2020 14:02 Ответить
баба беня протиф!
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23.10.2020 13:49 Ответить
Вот это настоящий президент, а не то зеленое полшестого, которое привели к власти 73% недоумков.
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23.10.2020 13:49 Ответить
Порошенко -розумна і грамотна людина.Хоча б тому до нього варто прислухатись.
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23.10.2020 13:56 Ответить
Обгрунтуйте, будьласка, свою позицію?)))
Президент України П.О.Порошенко:
2014р. "Ми закінчимо цю війну за декілька днів (тижнів)..."
"Потужне", хай мене простять хлопці, оточення в Іловайську, Зеленопілля.... Південний котел і т.і.
Ряд "пожеж" на складах РАО Артемівськ, Ічня, Вінницька обл. ( не пам'ятаю як н.п. наз-вається)......
Далі-Дебальцеве, Мар'їнка.............
Імітація "потужного" озброєння ЗСУ ............. Вбухування кучи грошей в сюрреалістичні "проекти", що підконтрольні "любим друзям і ПАЦРІОТАМ України"........
Якщо є можливість і бажання мене переконати в протилежному- просю до діспута)))
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23.10.2020 14:33 Ответить
ви на подсосі в медведчука.ось йому і задайте ці питання.
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23.10.2020 14:39 Ответить
Я дуже перепрошую, але Вам буде більш комфортно це зробити)) Гарного Вам вечора)))
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23.10.2020 14:50 Ответить
Брехня та відверто перекручуваня фактів і висловів.
Цілком по тезвм кремля.
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23.10.2020 19:55 Ответить
Мабуть,туди підеш ти.
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23.10.2020 13:58 Ответить
Я вже там був..........
Буде треба-ще піду(((
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23.10.2020 14:35 Ответить
Ну, і як там? Взагалі-то я відповів ось цьому: Олег Аушев. Ну, якщо в тебе вже є досвід ходити нах лісом, куди я запропонував сходити Олег Аушев, і якщо є бажання піти туди ще раз - що ж, я не проти. Вперед!
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23.10.2020 14:46 Ответить
Человек, поднявший страну из пропасти. Только зебилам этого не говори - секрет.

Порошенко назвал главные задания для Украины в борьбе с РФ: ускорение интеграции в ЕС и НАТО, усиление санкций, усиление армии - Цензор.НЕТ 3725
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23.10.2020 14:02 Ответить
Это же ложь и унижение тех украинцев которые с оружием в руках защищали Украину .
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23.10.2020 14:43 Ответить
Неужели? И в чем тут ложь? А это Новый год 2020 почти на "нуле" в одном из батов. Очки подарить?

Порошенко назвав головні завдання для України в боротьбі з РФ: прискорення інтеграції в ЄС і НАТО, посилення санкцій, посилення армії - Цензор.НЕТ 8413
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23.10.2020 14:47 Ответить
В том , что не делай себе кумиров .
Каждый кто был на фронте , каждый кто помогал фронту есть частью тех , кто спас Украину , и это не признавать может только ЗЕ и компания лживая лицемерная и точка .
Да ! Бессословно в этом и есть Порошенко , отрицать это нельзя , но не один только он спас Украину .
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23.10.2020 14:56 Ответить
А ничего, что это не слова Пороха о себе, а оценка американского командора ВМС? Наверное он поболее вашего знает и понимает о ситуации в стране и вокруг весной-осенью 2014 года? Или его тоже в "лживые порохоботы" запишете?
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23.10.2020 15:22 Ответить
Вы это лично слушали ? Он вам говорил ?
И почему я должен с ним согласиться ?
Потому что он американец и генерал?
Чем вам не понравилось мое мнение ?
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23.10.2020 16:07 Ответить
Я это лично читал. Этого достаточно? Потому что он боевой офицер и очень умный человек. И не питается, как вы, дерьмом с зомбоящика олигархов, а думает своими мозгами. А еще я читал воспоминания Оланда, Волкера, Меркель и т.д.о тех месяцах. Их тоже в порохоботы запишете?
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23.10.2020 16:13 Ответить
А может он сказал , что Порошенко войдёт в историю один их тех кто спас Украину?
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23.10.2020 16:14 Ответить
Напишите мне один абзац об Украине на английском , хочу убедиться что вы знаете английский и могли читать
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23.10.2020 16:17 Ответить
Можно узнать что вы курите или принимаете? Так для интереса. Уж больно вопросы тупые.
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23.10.2020 16:20 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣

Ну , что ты троллик так быстро слился ?
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23.10.2020 16:22 Ответить
Не спеши тело, ты хоть читай. Ответ ниже, дебильчие. У тебя все троллики.
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23.10.2020 16:24 Ответить
Запомни это ник , и помни что под этим ником человек с глобальным мышлением.

Он честный и справедливый .

Он честно может тебе написать и задать тебе такой вопрос , зачем Порошенко имел или имеет фирмы в офшорах .

Может задать такой вопрос , сколько Рошен импортирует пальмового масла.

И это не только Порошенко, но и других политиков .
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23.10.2020 16:29 Ответить
А можно поподробнее про офшоры, просто интересно? Сколько их у него и сколько средств а этих самых офшорах? А, "человек с глобальным мышлением"? Можно фактики, а не тупые фейки?
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23.10.2020 16:57 Ответить
Вы когда смотрите новости или читаете новости в сети -- вы лично это читаете? И вы уверены, что новости именно так и были сказаны? И вообще, может это заговор? Так можно докатится до откровенной шизы.
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23.10.2020 16:23 Ответить
Это у вас лицо попугая , вы повторяете за генералом , а у меня на все есть своё мнение .
Своё мнение на выше утверждение, что только Порошенко спас Украину, я написал выше и объяснил его , а вы как попугай можете только повторять за кем-то , но сами не можете объяснить , почему только один Порошенко спас Украину. А все другие в стороне махорку курили или как ?
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23.10.2020 16:35 Ответить
Вы просто подлый человек , не уважаете память людей которые спасая Украину отдали свою жизнь ! А утверждаете , что только один Порошенко спас Украину.
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23.10.2020 16:40 Ответить
А где я хоть раз утверждал "Что только Порошенко спас Украину"? Фантазировать вредно. Внимательнее нужно быть. И не выдавать свои фантазии за правду.
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23.10.2020 16:54 Ответить
А где я хоть раз утверждал "Что только Порошенко спас Украину"? --- 😂😂😂😂😂

Вы батюшек крест снимите или штаны наденьте
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23.10.2020 18:14 Ответить
А вы глазки от мочи промойте или укажите где. Нету? Тогда нужно меньше врать, "патриот" вы наш за проксями.
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23.10.2020 18:17 Ответить
Он войдет в историю? Спас Украину? А почему это говорит командор ВМС США , а не украинцы ? Одно и то же тыщу раз... халва, халва, халва... (ой, рошен, рошен...), как Карабас Барабас. Вот и на форуме сказал то, что уже оскомину давно людям набило...
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23.10.2020 15:35 Ответить
А кто сказал что настоящие украинцы не понимают? Это они типа к "ненавистному барыге" пришли. Я ничего не перепутал?

Порошенко назвав головні завдання для України в боротьбі з РФ: прискорення інтеграції в ЄС і НАТО, посилення санкцій, посилення армії - Цензор.НЕТ 4824
Порошенко назвав головні завдання для України в боротьбі з РФ: прискорення інтеграції в ЄС і НАТО, посилення санкцій, посилення армії - Цензор.НЕТ 6927
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23.10.2020 15:54 Ответить
А командор США в отличие от тебя не питается дерьмом из зомбоящика, а думает своими мозгами. Смачного и не отвлекайся.

Порошенко назвав головні завдання для України в боротьбі з РФ: прискорення інтеграції в ЄС і НАТО, посилення санкцій, посилення армії - Цензор.НЕТ 775
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23.10.2020 15:55 Ответить
Классно Порох твого зекретина на банане вертит)
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23.10.2020 14:04 Ответить
Риторика как и при его президенстве. Вот только мир так и не наступил, результат нулевой. Таких называют пустобрёх.
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23.10.2020 13:54 Ответить
Бубочка кричала, что война идет потому, что это выгодно Пороху, а она ее быстренько закончит. Война уже закончилась? Кто победил?
Нет? Не закончилась? А как же ..... И кому же война выгоднатеперь?
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23.10.2020 14:01 Ответить
Кричать они ВСЕ мастера......
1-П.О.Порошенко в 2014р. обіцяв закінчити ВСЕ ЦЕ через 3(три) дні... (можливо тижні....)
2. Де у нас іде ВІЙНА??? З 2014р. проходить операція АТО, ООС і т.і.
3. Війни у нас НЕМАЄ...... Ми торгуємо з Державами- агресорами, маємо з ними БЕЗВІЗОВИЙ РКЕЖИМ...... В Києві цих......................... вже більше, ніж у Москві(((((((((
4.Деяки з нас планують 25.10. голосувати за ОПЗЖ на чолі з Медведчуком.......
Люди!!!! Схаменіться............ Вашим дітям ТУТ жити........
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23.10.2020 14:46 Ответить
Відповідей на твої зебуїнські запитання в інеті дуже багато. Ще раз відповідати таким, як ти - себе не поважати.
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23.10.2020 14:51 Ответить
Як мені Вас жаль. Крім дебільних лозунгів нічого не можете(((
Читайте книжки, а не тільки інтернет. Вони дадуть Вам "словарний запас". Тоді зможете мене "красиво" послати, або обхаяти............
Доречі- я Вам (бидлоті) не тикав....
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23.10.2020 14:56 Ответить
Нада просто пірістать стрілять - формула зебілів.
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23.10.2020 13:54 Ответить
ЗЄ про миротворців ООН ні гу-гу.Розводом військ займається.
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23.10.2020 13:55 Ответить
З"явились якісь невідомі ніки і розпочався срач.
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23.10.2020 13:59 Ответить
мелкий нынче троль пошёл. Они ж даже нормального срача развернуть не могут. Сидят и вяло отрабатывают свои 30 серебренников избитыми штампами.
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23.10.2020 14:22 Ответить
Это все идеологические лозунги, как при коммунизме. Бесконечный парад пустомель.
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23.10.2020 14:00 Ответить
вы,свинособаки, только мнимый коммунизм и видели)в США поживи,там люди прекрасно живут с лозунгами.
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23.10.2020 14:06 Ответить
А ещё Порохатому Барыге и Злобному Карлику, будучи соотвественно в Украине и России самыми "трудящимися", необходимо стать ещё и самыми "солидарными".
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23.10.2020 14:06 Ответить
А тебя сделать не до гражданином и лишить голоса,как в странах Балтии,зегрёбаный наркоман
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23.10.2020 14:09 Ответить
Порошенко назвал главные задания для Украины в борьбе с РФ: ускорение интеграции в ЕС и НАТО, усиление санкций, усиление армии - Цензор.НЕТ 2727
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23.10.2020 14:19 Ответить
Про то, что Порох воскресил Медведчука дебилы уже писали? Порошенко назвал главные задания для Украины в борьбе с РФ: ускорение интеграции в ЕС и НАТО, усиление санкций, усиление армии - Цензор.НЕТ 6168
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23.10.2020 14:10 Ответить
Та же риторика, тот же результат. Порошенко назвал главные задания для Украины в борьбе с РФ: ускорение интеграции в ЕС и НАТО, усиление санкций, усиление армии - Цензор.НЕТ 3222
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23.10.2020 14:22 Ответить
почему тут все называют его бубочкой?
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23.10.2020 14:40 Ответить
Это часть,того отростка,которым оно на рояле играть умеет.
Ну кто еще в мире, на президентской должности, так может?!
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23.10.2020 20:10 Ответить
хорошо ты про потужного написал.
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01.11.2020 18:02 Ответить
Хочу обратить внимание украинцев на то , что не говорит Порошенко , а по моему мнению это самое главное.
Главная задача , это запретить в Украине русский язык и детей в школе с первого класса учить украинскому и английскому языку . Тогда ментально украинцы выйдут с орбиты русского мира . Пример Финляндии, Норвегии . Статьи москали ближе к финнам , чем к украинцам , а разница в языке и менталитете сделала их совершено разными . Вот с чего надо начинать . Пока украинцы в орбите русского мира , они не могут из за этого большими шагами двигаться на Запад , и ходят по кругу и так как русский мир не созидатель, а разрушитель всего что люди создают , то украинцы в массе своей тоже этому следуют к сожалению.
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23.10.2020 14:41 Ответить
Чому так далеко брати приклад. Латвія. Литва та Естонія. Не знаєш мови - ось будь ласка аусвайс не громаднина. Все.
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23.10.2020 15:05 Ответить
Где ты раньше был?
Целовался с кем?
С кем себе самому изменял? (с)
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23.10.2020 16:40 Ответить
Как на рефии лучше расскажи!
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23.10.2020 20:03 Ответить
Мы твои "главные задания" 5 лет слушали. И что дальше?
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23.10.2020 23:58 Ответить
Порох, кроме тебя не за кого
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24.10.2020 21:12 Ответить
 
 