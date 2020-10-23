Порошенко назвал главные задания для Украины в борьбе с РФ: ускорение интеграции в ЕС и НАТО, усиление санкций, усиление армии

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко представил четкие рекомендации по укреплению позиций Украины в противостоянии с Россией.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом Порошенко заявил во время Киевского Форума по безопасности.

"Во-первых, чрезвычайно важна внутренняя сплоченность, единство, доверие со стороны партнеров. Во-вторых, жизненно важно удвоить темпы нашей интеграции в европейское и евроатлантическое сообщество. Хотя сейчас Украина топчется на месте. Ведь это требование Конституции, которую мы совместно сделали в 2019 году", - отметил пятый Президент.

"В-третьих, усилить координацию усилий с международными партнерами и выходить против Российской Федерации с объединенной четкой позицией всей нашей коалиции. Стоит готовиться к тому, что РФ сейчас готова к свертыванию диалога с Западом. Россия будет становиться все менее сговорчивой, поэтому быстрых результатов не будет, и не надо обманывать людей", - предостерегает Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" выразил надежду, что после президентских выборов к мирному процессу активно подключатся Соединенные Штаты Америки.

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"Следует возобновить переговоры по дорожной карте Минских соглашений. Настаивать на выводе российских войск и оружия с территории Украины, восстановлении контроля над границей, начале миротворческой миссии ООН. В 2017 году мы, наконец, получили согласие всех участников процесса. Граница на первом этапе должна быть перекрыта миротворцами с мандатом Совета Безопасности ООН", - отметил пятый президент.

"Надо усиливать режим санкций против России. Требуется дальнейшее укрепление нашей устойчивости в отпоре российской агрессии: обеспечить успех в реализации реформ, в частности в сфере верховенства права, антикоррупционной политики, финансово-экономической стабильности, независимости СБУ, конкурсы при формировании государственной службы. Все, что сейчас "зеленая власть" разрушила", - добавил Порошенко.

Кроме того, Порошенко добавил, что нужно оборонное летальное оружие для перевооружения и усиления армии.

"Не надо ограничиваться Джавелинами и турецкими боевыми дронами, которые были закуплены нашей командой. Надо перейти к усилению противовоздушной обороны, к закупке ЗРК Пэтриот, так что надо быть готовым к воздушному удару РФ. Нам нужно высокоточное вооружение, средства радиоэлектронной борьбы", - подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".

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