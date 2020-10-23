Порошенко назвал главные задания для Украины в борьбе с РФ: ускорение интеграции в ЕС и НАТО, усиление санкций, усиление армии
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко представил четкие рекомендации по укреплению позиций Украины в противостоянии с Россией.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом Порошенко заявил во время Киевского Форума по безопасности.
"Во-первых, чрезвычайно важна внутренняя сплоченность, единство, доверие со стороны партнеров. Во-вторых, жизненно важно удвоить темпы нашей интеграции в европейское и евроатлантическое сообщество. Хотя сейчас Украина топчется на месте. Ведь это требование Конституции, которую мы совместно сделали в 2019 году", - отметил пятый Президент.
"В-третьих, усилить координацию усилий с международными партнерами и выходить против Российской Федерации с объединенной четкой позицией всей нашей коалиции. Стоит готовиться к тому, что РФ сейчас готова к свертыванию диалога с Западом. Россия будет становиться все менее сговорчивой, поэтому быстрых результатов не будет, и не надо обманывать людей", - предостерегает Порошенко.
Лидер "Европейской Солидарности" выразил надежду, что после президентских выборов к мирному процессу активно подключатся Соединенные Штаты Америки.
"Следует возобновить переговоры по дорожной карте Минских соглашений. Настаивать на выводе российских войск и оружия с территории Украины, восстановлении контроля над границей, начале миротворческой миссии ООН. В 2017 году мы, наконец, получили согласие всех участников процесса. Граница на первом этапе должна быть перекрыта миротворцами с мандатом Совета Безопасности ООН", - отметил пятый президент.
"Надо усиливать режим санкций против России. Требуется дальнейшее укрепление нашей устойчивости в отпоре российской агрессии: обеспечить успех в реализации реформ, в частности в сфере верховенства права, антикоррупционной политики, финансово-экономической стабильности, независимости СБУ, конкурсы при формировании государственной службы. Все, что сейчас "зеленая власть" разрушила", - добавил Порошенко.
Кроме того, Порошенко добавил, что нужно оборонное летальное оружие для перевооружения и усиления армии.
"Не надо ограничиваться Джавелинами и турецкими боевыми дронами, которые были закуплены нашей командой. Надо перейти к усилению противовоздушной обороны, к закупке ЗРК Пэтриот, так что надо быть готовым к воздушному удару РФ. Нам нужно высокоточное вооружение, средства радиоэлектронной борьбы", - подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".
Пожалуйста, подождите...
Навчився брехати у свого солнцелікого керманича?
Да ты просто тупой
Обычно скудоумные сразу переходят на наболевшее - на гей парады. Тебе про них рассказать?
Президент України П.О.Порошенко:
2014р. "Ми закінчимо цю війну за декілька днів (тижнів)..."
"Потужне", хай мене простять хлопці, оточення в Іловайську, Зеленопілля.... Південний котел і т.і.
Ряд "пожеж" на складах РАО Артемівськ, Ічня, Вінницька обл. ( не пам'ятаю як н.п. наз-вається)......
Далі-Дебальцеве, Мар'їнка.............
Імітація "потужного" озброєння ЗСУ ............. Вбухування кучи грошей в сюрреалістичні "проекти", що підконтрольні "любим друзям і ПАЦРІОТАМ України"........
Якщо є можливість і бажання мене переконати в протилежному- просю до діспута)))
Цілком по тезвм кремля.
Буде треба-ще піду(((
нахлісом, куди я запропонував сходити Олег Аушев, і якщо є бажання піти туди ще раз - що ж, я не проти. Вперед!
Каждый кто был на фронте , каждый кто помогал фронту есть частью тех , кто спас Украину , и это не признавать может только ЗЕ и компания лживая лицемерная и точка .
Да ! Бессословно в этом и есть Порошенко , отрицать это нельзя , но не один только он спас Украину .
И почему я должен с ним согласиться ?
Потому что он американец и генерал?
Чем вам не понравилось мое мнение ?
Ну , что ты троллик так быстро слился ?
Он честный и справедливый .
Он честно может тебе написать и задать тебе такой вопрос , зачем Порошенко имел или имеет фирмы в офшорах .
Может задать такой вопрос , сколько Рошен импортирует пальмового масла.
И это не только Порошенко, но и других политиков .
Своё мнение на выше утверждение, что только Порошенко спас Украину, я написал выше и объяснил его , а вы как попугай можете только повторять за кем-то , но сами не можете объяснить , почему только один Порошенко спас Украину. А все другие в стороне махорку курили или как ?
Вы батюшек крест снимите или штаны наденьте
Нет? Не закончилась? А как же ..... И кому же война выгоднатеперь?
1-П.О.Порошенко в 2014р. обіцяв закінчити ВСЕ ЦЕ через 3(три) дні... (можливо тижні....)
2. Де у нас іде ВІЙНА??? З 2014р. проходить операція АТО, ООС і т.і.
3. Війни у нас НЕМАЄ...... Ми торгуємо з Державами- агресорами, маємо з ними БЕЗВІЗОВИЙ РКЕЖИМ...... В Києві цих......................... вже більше, ніж у Москві(((((((((
4.Деяки з нас планують 25.10. голосувати за ОПЗЖ на чолі з Медведчуком.......
Люди!!!! Схаменіться............ Вашим дітям ТУТ жити........
Читайте книжки, а не тільки інтернет. Вони дадуть Вам "словарний запас". Тоді зможете мене "красиво" послати, або обхаяти............
Доречі- я Вам (бидлоті) не тикав....
Ну кто еще в мире, на президентской должности, так может?!
Главная задача , это запретить в Украине русский язык и детей в школе с первого класса учить украинскому и английскому языку . Тогда ментально украинцы выйдут с орбиты русского мира . Пример Финляндии, Норвегии . Статьи москали ближе к финнам , чем к украинцам , а разница в языке и менталитете сделала их совершено разными . Вот с чего надо начинать . Пока украинцы в орбите русского мира , они не могут из за этого большими шагами двигаться на Запад , и ходят по кругу и так как русский мир не созидатель, а разрушитель всего что люди создают , то украинцы в массе своей тоже этому следуют к сожалению.
Целовался с кем?
С кем себе самому изменял? (с)