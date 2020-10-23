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Путин хочет не просто восстановить СССР, его цель - восстановление тюрьмы народов, - Яценюк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Путин хочет не просто восстановить СССР, его цель - восстановление тюрьмы народов, - Яценюк

Либо Украине объединяется и защищает свои ценности и становится сильнее, либо диктаторские режимы станут сильнее и будут порабощать народы свободного мира.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе Киевского форума по безопасности заявил экс-премьер-министр Арсений Яценюк.

"Борьба Украины за свою свободу вдохновила наших белорусских братьев и друзей. Несмотря на то, что авторитарный режим Лукашенко истреблял все, что имело хотя бы малейшие ростки свободы, - эта свобода все равно пробилась сквозь бетон, в который Лукашенко пытался закатать Беларусь", - подчеркнул экс-глава правительства Украины.

Яценюк подчеркнул, что сейчас как никогда нужна поддержка народа Беларуси и добавил, что приветствует решение западных партнеров ввести санкции против белорусского режима:

"Сначала были сомнения, вводить ли санкции. Мы не можем сомневаться, когда боремся за правду, когда мы боремся за свободу и волю народа".

"Мы как Украина очень хорошо знаем, что такое борьба за свободу. Мы знаем, что такое Небесная Сотня, которая боролась и завоевала свободу на Майдане. Мы знаем, что такое Небесные Тысячи украинских воинов, которые стали щитом против российского нашествия и защитили Украину. Мы как Украина знаем, насколько важна поддержка тех, кто борется", - подчеркнул Яценюк.

Читайте: Ситуация в Беларуси - угроза для мирового порядка, Запад не должен прятать голову в песок, - Яценюк

По словам экс-премьера, Россия и Путин не изменили своих планов:  "Путин поставил ключевую цель - не просто восстановление Советского Союза. Цель Владимира Путина - это восстановление тюрьмы народов. И в эту тюрьму он хочет посадить украинский народ, грузинов, белорусов. Он мечтает в эту тюрьму посадить Балтийские страны. Он мечтает о том, чтобы распределить по-новому мир".

Яценюк добавил, что западный мир уже сегодня должен найти ответ на вопрос, что делать с Россией.

"Учитывая то, что Путин говорил на Валдае, он ищет поддержки в Китае. Или мы как свободный мир объединяемся и защищаем наши ценности и становимся сильные, или тогда диктаторские авторитарные режимы станут сильные и будут порабощать народы свободного мира", - подчеркнул экс-глава правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны "нормандской четверки" и США должны требовать от РФ подписания договора с гарантиями возврата оккупированных территорий Украины, - Яценюк

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Я Яценюка понимаю и поддерживаю!!
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23.10.2020 15:45
+3
Поэтому при тебе, премьер министре, в Украине спокойно работала путинская криминальная фирма тедис?
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23.10.2020 14:22
+3
я читал расиянскую статистику по население и приплоду расийского быдло скота, и вот многие расиянские ученые и эксперты, сходятся в одной мысли, что к 2035 году на Расии возникнет ситуация, когда количество рускавага населения сравняется по числу с количеством нерускавага населения и нерусскими мигрантами (примерно 50 на 50 с небольшими колебаниями)..
причина такой тенденции: естественная убыль исконно рускавага населения по причине плохой экологии, плохой медицины, алкоголизм, наркомания, криминал, военные потери..
в то же время, мигранты это в основном азиаты и тюрки, которые даже чрез три поколения не рисифицируются, а их количество на Рассии увеличивается с каждым годом..
поэтому, одной из причин нападения на Украину, была цель захватить 40 млн украинцев, затем рисифицировать их и таким образом "рускиймир" получал дополнительный ресурс для поддержания доминирующего положения "рускавага мира" над не русским населением..
а теперь, "рускиймир" трещит по швам, и будущее Рассиюшки в Аллахе, а русские будут денацифицированны и насильно превращены в мусульман..
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23.10.2020 14:31
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Правила форума Совет форумчан
Поэтому при тебе, премьер министре, в Украине спокойно работала путинская криминальная фирма тедис?
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23.10.2020 14:22 Ответить
)(уйло спить і бачит себе імператор Великая,Малая иБелая Руси !!!)))
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23.10.2020 14:29 Ответить
я читал расиянскую статистику по население и приплоду расийского быдло скота, и вот многие расиянские ученые и эксперты, сходятся в одной мысли, что к 2035 году на Расии возникнет ситуация, когда количество рускавага населения сравняется по числу с количеством нерускавага населения и нерусскими мигрантами (примерно 50 на 50 с небольшими колебаниями)..
причина такой тенденции: естественная убыль исконно рускавага населения по причине плохой экологии, плохой медицины, алкоголизм, наркомания, криминал, военные потери..
в то же время, мигранты это в основном азиаты и тюрки, которые даже чрез три поколения не рисифицируются, а их количество на Рассии увеличивается с каждым годом..
поэтому, одной из причин нападения на Украину, была цель захватить 40 млн украинцев, затем рисифицировать их и таким образом "рускиймир" получал дополнительный ресурс для поддержания доминирующего положения "рускавага мира" над не русским населением..
а теперь, "рускиймир" трещит по швам, и будущее Рассиюшки в Аллахе, а русские будут денацифицированны и насильно превращены в мусульман..
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23.10.2020 14:31 Ответить
Будущее России всего лишь вопрос границ между Украиной и Китаем
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24.10.2020 21:08 Ответить
Ну тюрьма народов это не Стена однако могут и восстановить.. Путин хочет не просто восстановить СССР, его цель - восстановление тюрьмы народов, - Яценюк - Цензор.НЕТ 8243
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23.10.2020 14:35 Ответить
Особливо ригоАнальна.
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23.10.2020 20:17 Ответить
Та хватит уже скулить про это карликовое пуйло!
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23.10.2020 15:04 Ответить
Путин -это понятно!!! Он преступник!!!! А главное чего хотим мы!!!! И кто такие ВЫ?????
И ВЫ и МЫ - это кто? Что у нас общего у всех?
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23.10.2020 15:07 Ответить
Путін хоче не просто відновити СРСР, його мета - відновлення тюрми народів, - Яценюк - Цензор.НЕТ 4018
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23.10.2020 15:14 Ответить
Я Яценюка понимаю и поддерживаю!!
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23.10.2020 15:45 Ответить
Яценюк? +100500.
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24.10.2020 21:06 Ответить
 
 