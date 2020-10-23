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Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
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Порошенко рассказал, как добился поставок западного вооружения в Украину: Я в 2014 году в Германии двигатель для танка не мог купить

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Порошенко рассказал, как добился поставок западного вооружения в Украину: Я в 2014 году в Германии двигатель для танка не мог купить

Украине в 2014 году удалось не просто быстро сформировать антипутинскую коалицию, но и преодолеть эмбарго на поставки западного вооружения.

Об этом напомнил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время дискуссии на Специальном Киевском форуме по безопасности. передает Цензор.НЕТ.

"Нам нужно было создавать новый формат мировой коалиции в поддержку Украины с санкциями, поставкой нам летального оружия. Я хочу напомнить - когда я вступил в должность президента 7 июня 2014 г., против Украины действовало официальное эмбарго западных стран на поставку любого оружия, даже нелетального", - отметил Порошенко.

"Я в Германии двигатель для танка не мог купить, потому что это была продукция двойного назначения. Я в Италии не мог купить навигационное оборудование, потому что нам директивы запрещали. И прорыв был первый, когда на переговорах с Франсуа Олландом мы договорились за одну встречу об остановке строительства и поставок вертолетоносцев Мистраль и о поставке нам очень важных элементов радиоэлектронной борьбы. Мы закупили, чтобы в 2015 году поставили, включили на 30 км вокруг проводные телефоны перегорели. И мы это использовали на фронте", - вспоминает лидер "Европейской Солидарности".

"У нас не было ни одного дрона. Я хочу напомнить, сколько критики было, когда я принял решение во время визита в Турцию и встречи с Эрдоганом закупить боевые ударные дроны. Посмотрите сейчас, как они применяются в Азербайджане. Именно такие, как мы купили. И посмотрите, как они "используются" в Украине", - отметил Петр Порошенко.

Он также отметил, что скоро уже два года как Зеленский у власти, и у него достаточно полномочий, чтобы начать реализовывать собственную стратегию безопасности, а не надеяться на призрачные "гарантии" Будапештского меморандума.

"Скоро 2 года, мужчина. Нравится Будапештский меморандум - поступай по Будапештскому. Нравится Минск - делай по Минску. Нравится другое - делай!" - призвал Петр Порошенко.

"Сами не понимаете - спросите у умных людей, вам подскажут. Зачем спрашивать у украинцев, которые жизнь отдают за то, чтобы защитить свою землю, надо нам воспользоваться возможностью "бетонных" гарантий, содержащихся в Будапештском меморандуме? Спросите у Кравчука, там нет бетонных гарантий, спросите у экспертов по международному праву, там вообще нет гарантий", - констатирует Порошенко.
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Топ комментарии
+59
Порошенко рассказал, как добился поставок западного вооружения в Украину: Я в 2014 году в Германии двигатель для танка не мог купить - Цензор.НЕТ 517
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23.10.2020 14:19
+58
Порошенко рассказал, как добился поставок западного вооружения в Украину: Я в 2014 году в Германии двигатель для танка не мог купить - Цензор.НЕТ 2747
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23.10.2020 14:20
+41
Заслуга Порошенко в том, что он прервал традицию считать Россию непобедимой. Как и в том, что смотрел на Путина просто как на врага, а не как на мифическое существо. На это надо иметь изрядное мужество. Как бы там не было, а этого из истории уже не вычеркнешь.
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23.10.2020 14:27
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))))) у свідків другого приходу єкстаз...
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23.10.2020 15:19 Ответить
БреХун!!
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23.10.2020 15:22 Ответить
Не ущемляй чуства верующих.
Ща молебен начнется. Литургия уже прошла.
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23.10.2020 15:44 Ответить
Порошенко розповів, як домігся поставок західного озброєння в Україну: Я в 2014 році в Німеччині двигун для танка не міг купити - Цензор.НЕТ 5954
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23.10.2020 15:33 Ответить
Не хвали сам себе, хай люди похвалять.
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23.10.2020 16:37 Ответить
Сергей Кушнир А його люди і хвалять. За що хвалить тупорилого клоуна?
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23.10.2020 20:28 Ответить
«И прорыв был первый, когда на переговорах с Франсуа Олландом мы договорились за одну встречу об остановке строительства и поставок вертолетоносцев Мистраль и о поставке нам очень важных элементов радиоэлектронной борьбы. Мы закупили, чтобы в 2015 году поставили, включили на 30 км вокруг проводные телефоны перегорели. И мы это использовали на фронте", - вспоминает лидер "Европейской Солидарности".
Источник: https://censor.net/ru/n3226640»

А коли ти про це казав?
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23.10.2020 20:39 Ответить
Люди і хвалять. На відміну від раєян і манкуртів,які його ненавидять!.
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23.10.2020 20:41 Ответить
Пока искали соринки в глазу Порошенко, у самих такие бревна в оченятах сформировались!
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23.10.2020 16:42 Ответить
Пусть зеля одевает стринги и вперед в европу за помощью, должно прокатить.
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23.10.2020 17:14 Ответить
геям там знижки ))
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23.10.2020 18:20 Ответить
С роялем на лисапедте из Литвы!
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23.10.2020 20:43 Ответить
сам зробив барєри і ще соплі пускає
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23.10.2020 20:10 Ответить
Он в Германии в 2014м для какого танка движки искал? Для Леопарда?
Сказочник, блин.
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23.10.2020 20:10 Ответить
Dron На БТР ставили німецькі двигуни
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23.10.2020 20:27 Ответить
Если вы не в курсе, то в ГДР тоже армия была)
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23.10.2020 23:13 Ответить
Пєтя в 2014 році мав танк?
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23.10.2020 20:30 Ответить
Танк? Ні! Тільки танкові корпуси,залишені папереднікамі.
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23.10.2020 20:45 Ответить
Новый робот РФ, FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) (позывной Skybot F-850)
Ну как вам?
https://www.youtube.com/watch?v=y3RIHnK0_NE
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23.10.2020 22:23 Ответить
Порошенко розповів, як домігся поставок західного озброєння в Україну: Я в 2014 році в Німеччині двигун для танка не міг купити - Цензор.НЕТ 7631
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23.10.2020 22:44 Ответить
Так у тебя не только трактор, а еще и танк есть?
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24.10.2020 00:00 Ответить
Так у тебя не только трактор, а еще и танк есть?
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24.10.2020 00:01 Ответить
Жаль , что 73% Зедебилов Так и не смогли понять главного!!Это победы порошенко над путиным!! Как говорят :: Желудок победил и затуманил мозги нашим ворюгам с рынков !! Теперь эти же рыночники -Зедебилы клянут этого Зеленского в хвост и гриву!, А поздно батенька!! Прийдётся терпеть эту иуду Зеленского, ещё три года!!
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24.10.2020 11:05 Ответить
От якраз хахли-зєдєбли, і зрозуміли !
І реакція у них була, як оця, у Зеленського.
300 років хохлорабства, а тут Порох зацідив «нєпобєдімого руссского *****» по іппалу.
«- Вай, шошь оно тепєрь будєт !?»
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24.10.2020 14:47 Ответить
Не нужно равнять Наполеона и Порошенко. Наполеон унизил Россию, Порошенко её угробит
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24.10.2020 21:03 Ответить
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