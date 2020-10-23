COVID-19 унес жизни супругов-медиков, которые работали в реанимационном отделении г.Тараща. У них остался 13-летний сын

В городе Тараща под Киевом от коронавируса умерли супруги-медики — медсестра местной поликлиники и врач-анестезиолог местного реанимационного отделения. У них остался сын, 13-летний Антон, который находился на аппарате ИВЛ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в эфире шоу "Право на власть" рассказала ведущая Наталья Мосейчук. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале программы.

Как сообщила ведущая, трагедия случилась 10-11 октября. По ее словам, когда парень проснулся, пришел в себя — ему сказали, что нет обоих родителей. Он ответил, что Бога не существует.

Мосейчук обратилась к президенту Владимиру Зеленскому по поводу трагической гибели двух родителей-врачей от коронавируса. Она попросила взять под личный контроль судьбу их сына, а также дела всех врачей, с которыми случилась беда во время пандемии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавирусом за минувшие сутки заболели 344 ребенка и 356 медиков, - Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отмечает, что кое-где медики, которые лечат больных COVID-19, работают "на пределе человеческих возможностей".

Президент Ассоциации анестезиологов Украины, эксперт Минздрава Сергей Дубров заявил, что в украинских больницах может не хватать медиков, если количество больных COVID-19 ежедневно будет увеличиваться до 9-12 тыс. Он уточнил, что сейчас в Украине для оказания помощи пациентам с COVID-19 задействованы 2 тыс. 714 врачей-анестезиологов (каждый третий врач-анестезиолог, который работает в стране) и более 15 тыс. врачей других специальностей.