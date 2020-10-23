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COVID-19 унес жизни супругов-медиков, которые работали в реанимационном отделении г.Тараща. У них остался 13-летний сын

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

COVID-19 унес жизни супругов-медиков, которые работали в реанимационном отделении г.Тараща. У них остался 13-летний сын

В городе Тараща под Киевом от коронавируса умерли супруги-медики — медсестра местной поликлиники и врач-анестезиолог местного реанимационного отделения. У них остался сын, 13-летний Антон, который находился на аппарате ИВЛ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в эфире шоу "Право на власть" рассказала ведущая Наталья Мосейчук. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале программы.

Как сообщила ведущая, трагедия случилась 10-11 октября. По ее словам, когда парень проснулся, пришел в себя — ему сказали, что нет обоих родителей. Он ответил, что Бога не существует.

Мосейчук обратилась к президенту Владимиру Зеленскому по поводу трагической гибели двух родителей-врачей от коронавируса. Она попросила взять под личный контроль судьбу их сына, а также дела всех врачей, с которыми случилась беда во время пандемии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавирусом за минувшие сутки заболели 344 ребенка и 356 медиков, - Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отмечает, что кое-где медики, которые лечат больных COVID-19, работают "на пределе человеческих возможностей".

Президент Ассоциации анестезиологов Украины, эксперт Минздрава Сергей Дубров заявил, что в украинских больницах может не хватать медиков, если количество больных COVID-19 ежедневно будет увеличиваться до 9-12 тыс. Он уточнил, что сейчас в Украине для оказания помощи пациентам с COVID-19 задействованы 2 тыс. 714 врачей-анестезиологов (каждый третий врач-анестезиолог, который работает в стране) и более 15 тыс. врачей других специальностей.
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Топ комментарии
+19
COVID-19 унес жизни супругов-медиков, которые работали в реанимационном отделении г.Тараща. У них остался 13-летний сын - Цензор.НЕТ 7545

..
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23.10.2020 14:24
+14
под личный контроль президента?... помилуйте, оставьте пацану хоть какой-то шанс...
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23.10.2020 14:30
+11
RIP !
Врачи сейчас как воины на передовой
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23.10.2020 14:27
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Сам у себя он, к сожалению, остался...
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23.10.2020 14:23 Ответить
COVID-19 унес жизни супругов-медиков, которые работали в реанимационном отделении г.Тараща. У них остался 13-летний сын - Цензор.НЕТ 7545

..
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23.10.2020 14:24 Ответить
если правда, то горе конечно, но:

Мосейчук рассказала? Даже не Степанов, который в ответе за медиков? Чота попахивает распятым мальчиком
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23.10.2020 14:37 Ответить
Вы знаете...есть несколько публикаций (но все со ссылкой на ТСН...????)
теперь не знаю что и думать
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23.10.2020 14:44 Ответить
Мусичучка это украинскае скабеева, да и г+г как первоисточник очень сомнительный телеканал.
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23.10.2020 14:48 Ответить
вот и я завис....
ну не может (или может??) эта... дамочка... так прокалываться? (в смысле с погибшими)
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23.10.2020 14:53 Ответить
у зеленских мразей нет ни совести ни чести. И они давно продали душу дьяволу. Так что может быть все, что угодно...
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23.10.2020 15:03 Ответить
Как сообщила ведущая, трагедия случилась 10-11 октября

Шоу для зебилов вчера ж был эфир? 22 октября. Прошло 11 дней. Я думаю такое резонансное событие разлетелось бы как пирожки в информ пространстве, журналисты ж они такие. Но 11 дней, Карл, я не верю...
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23.10.2020 15:08 Ответить
ну допустим трагические слова, произнесенные ребенком она могла и ...приужастить, но сам факт гибели медиков???
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23.10.2020 14:55 Ответить
Если с других каналов не подтвердится инфа, не рожу ее гнусавую покажут со ссылкой на нее же, а поедут журналисты и снимут реальный сюжет, то она журналистский труп. Хотя ей уже давно это пофиг...
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23.10.2020 14:59 Ответить
я как слышу - мосейчук... сразу вспоминаю сюжет с пожарища с тремя трупиками детей и ее звонкий голосок - горіло-палало ! ((
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23.10.2020 15:07 Ответить
Ну вы, петюнчики и циники...
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23.10.2020 15:39 Ответить
Зато они получили по 2,5к гривен доплаты в сентябре.
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23.10.2020 14:24 Ответить
Боже кая трагедия. Дай бог, что бы власти или те от кого это зависит, помогли ребенку
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23.10.2020 14:25 Ответить
Ты новость читал? он сам сказал шо Боб - фуфло, а ты тут "божаешь"
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23.10.2020 15:07 Ответить
RIP !
Врачи сейчас как воины на передовой
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23.10.2020 14:27 Ответить
" По ее словам, когда парень проснулся, пришел в себя - ему сказали, что нет обоих родителей. Он ответил, что Бога не существует "

понял это в 13, а некоторые и в 70 не доходят до этого
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23.10.2020 14:28 Ответить


...рассказала ведущая Наталья Мосейчук // обратилась к президенту Владимиру Зеленскому //
попросила взять под личный контроль
И тут пиарнуться не забыли...
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23.10.2020 14:29 Ответить
Личный контроль на хлеб не намажешь.
Проверил сержант Журавель.
Слава Украине!
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23.10.2020 14:33 Ответить
под личный контроль президента?... помилуйте, оставьте пацану хоть какой-то шанс...
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23.10.2020 14:30 Ответить
Дуже шкода людей.
Певно, засобів захисту недостатньо виділено державою. Якщо в нас стільки хворих лікарів.
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23.10.2020 14:30 Ответить
Что-то я не слышал про поставки защитных костюмов от правительства, от зели.
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23.10.2020 14:32 Ответить
ну как сказать, умереть в один день - это как раз по религиозным канонам, причем, независимо от религии.
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23.10.2020 14:34 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в Украине лечение от коронавируса происходит более качественно, чем в других странах.Источник: https://censor.net/ru/n3226489

Медики, вы хорошо подумали, за кого послезавтра голосовать будете?!
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23.10.2020 14:35 Ответить
У зебіла після кожної д..и коксу настає чергове покращення.
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23.10.2020 15:47 Ответить
Какая ужасная трагедия! А ведь еще есть скептики, а скорее дураки, отрицающие наличие смертоносного вируса. Пареньку, конечно, выздоровления, но то, что остался один, страшное горе.
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23.10.2020 14:37 Ответить
Притомного скептика можуть переконати в хибності його думок факти.
Тому це не скептики, а якісь безмозкі, самозакохані барани.
Їх теж ковід косить, але, на жаль, їх легіони.
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23.10.2020 14:42 Ответить
COVID-19 унес жизни супругов-медиков, которые работали в реанимационном отделении г.Тараща. У них остался 13-летний сын - Цензор.НЕТ 9361
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23.10.2020 14:43 Ответить
COVID-19 унес жизни супругов-медиков, которые работали в реанимационном отделении г.Тараща. У них остался 13-летний сын - Цензор.НЕТ 2622
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23.10.2020 14:48 Ответить
А писало тут шо 96% погибших - 80-90 лет

Он ответил, что Бога не существует. Источник: https://censor.net/ru/n3226642\\\\\\\\\

Ложь, их тысячи этих ссуществ - выбирай любого.
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23.10.2020 15:06 Ответить
Мосийчук? Г+Г? "Он ответил, что Бога не существует"?

Не верю.
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23.10.2020 15:14 Ответить
Пизлец, но карантин не обьявиим выборы нафальсифицировать важнее любой ценой, конченые.
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23.10.2020 15:15 Ответить
Я у 100501-й раз переконався що бога не існує.
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23.10.2020 15:27 Ответить
..(
всё-таки оставляю за собой право на надежду, что это Г+Гшный фейк - в этом случае я за такие фейки от непереборчивой Моисей-чукчи
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23.10.2020 17:58 Ответить
К сожалению это не фейк, родители умерли в течении двух дней а ребенок остался сиротой, причем также находился в больнице и сообщили ему об этом уже после похорон.Только Тараща не совсем под Киевом, все-таки 120 км, хотя область Киевская
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23.10.2020 19:34 Ответить
 
 