COVID-19 унес жизни супругов-медиков, которые работали в реанимационном отделении г.Тараща. У них остался 13-летний сын
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В городе Тараща под Киевом от коронавируса умерли супруги-медики — медсестра местной поликлиники и врач-анестезиолог местного реанимационного отделения. У них остался сын, 13-летний Антон, который находился на аппарате ИВЛ.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в эфире шоу "Право на власть" рассказала ведущая Наталья Мосейчук. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале программы.
Как сообщила ведущая, трагедия случилась 10-11 октября. По ее словам, когда парень проснулся, пришел в себя — ему сказали, что нет обоих родителей. Он ответил, что Бога не существует.
Мосейчук обратилась к президенту Владимиру Зеленскому по поводу трагической гибели двух родителей-врачей от коронавируса. Она попросила взять под личный контроль судьбу их сына, а также дела всех врачей, с которыми случилась беда во время пандемии.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отмечает, что кое-где медики, которые лечат больных COVID-19, работают "на пределе человеческих возможностей".
Президент Ассоциации анестезиологов Украины, эксперт Минздрава Сергей Дубров заявил, что в украинских больницах может не хватать медиков, если количество больных COVID-19 ежедневно будет увеличиваться до 9-12 тыс. Он уточнил, что сейчас в Украине для оказания помощи пациентам с COVID-19 задействованы 2 тыс. 714 врачей-анестезиологов (каждый третий врач-анестезиолог, который работает в стране) и более 15 тыс. врачей других специальностей.
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Мосейчук рассказала? Даже не Степанов, который в ответе за медиков? Чота попахивает распятым мальчиком
теперь не знаю что и думать
ну не может (или может??) эта... дамочка... так прокалываться? (в смысле с погибшими)
Шоу для зебилов вчера ж был эфир? 22 октября. Прошло 11 дней. Я думаю такое резонансное событие разлетелось бы как пирожки в информ пространстве, журналисты ж они такие. Но 11 дней, Карл, я не верю...
Врачи сейчас как воины на передовой
понял это в 13, а некоторые и в 70 не доходят до этого
...рассказала ведущая Наталья Мосейчук // обратилась к президенту Владимиру Зеленскому //
попросила взять под личный контроль
И тут пиарнуться не забыли...
Проверил сержант Журавель.
Слава Украине!
Певно, засобів захисту недостатньо виділено державою. Якщо в нас стільки хворих лікарів.
Медики, вы хорошо подумали, за кого послезавтра голосовать будете?!
Тому це не скептики, а якісь безмозкі, самозакохані барани.
Їх теж ковід косить, але, на жаль, їх легіони.
Он ответил, что Бога не существует. Источник: https://censor.net/ru/n3226642\\\\\\\\\
Ложь, их тысячи этих ссуществ - выбирай любого.
Не верю.
всё-таки оставляю за собой право на надежду, что это Г+Гшный фейк - в этом случае я за такие фейки от непереборчивой Моисей-чукчи