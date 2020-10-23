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Кулеба Дмитрий (2619) нормандская четверка (1596)

Сейчас ведется активная работа над подготовкой встречи советников лидеров "нормандской четверки", - Кулеба

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Сейчас ведется активная работа над подготовкой встречи советников лидеров

Сейчас ведется активная работа над подготовкой встречи советников лидеров "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия), после чего будет планироваться встреча министров иностранных дел Нормандского формата.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас ведется активная работа над подготовкой встречи советников, потом будем планировать встречу министров и выходить уже на саммит непосредственно между нашими лидерами. Несмотря на отсутствие заголовков и ярких новостей уверяю вас, что эта работа ведется каждый день. Буквально вчера я проводил очередное совещание по поводу определенных позиционных моментов, которые будут обсуждать советники лидеров Нормандского формата. Потому новостей нет, но работа есть", - сказал Кулеба журналистам после торжественной церемонии поднятия флага ООН по случаю 75-ой годовщины основания ООН в Киеве в пятницу.

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а какие результаты прошлой встречи? Кроме фоток ермака в президентском самолете?
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23.10.2020 14:34 Ответить
Толку от этих встреч? там только договорняки происходят, о которых мы узнаем потом, а зебилы оправдываются :" вы все не так поняли"! Пусть дома сидят--меньше вреда от них будет.
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23.10.2020 23:30 Ответить
 
 