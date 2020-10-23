Отмена перехода на летнее время зависит от того, как этот вопрос будет урегулирован в ЕС, - Минэкономики
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Решение зависит от того, как этот вопрос будет урегулирован в странах Евросоюза
Украина может отказаться от сезонного перехода на летнее время для гармонизации законодательства с нормами Европейского союза. Для этого соответствующее решение должно быть принято в ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики, передает Цензор.НЕТ.
Как отметили в Минэкономики, Европейской комиссией предложено рассмотреть вопрос о возможной отмене перевода часов дважды в год. Каждая страна ЕС должна до апреля 2021 года определиться, на каком времени останется: на летнем или зимнем.
"Минэкономики проводит мониторинг инициатив Европейской комиссии об изменении порядка исчисления времени в ЕС. В случае принятия на законодательном уровне в ЕС решение об отмене перевода часов и с целью гармонизации нашего законодательства с ЕС, будет предложено Кабинету министров Украины рассмотреть возможность соответствующих изменений в законодательстве Украины", - говорится в сообщении.
Отметим, в марте 2019 года Европейский парламент проголосовал за отмену практики перевода часов с 2021 года. Однако данное голосование не является последним в вопросе отмены перевода часов, а станет основой дискуссии в странах ЕС для выработки совместной позиции.
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Но принимать нужно политическое решение.
С Европой!!!
С этим идиотизмом надо покончить раз и навсегда немедленно.
Ушел из социума и живи как хочешь сам один. Ложись когда хочешь, вставай когда хочешь и делай что хочешь.
Киев расположен строго на меридиане 30 градусов восточной долготы, а это строго середина ВТОРОГО часового пояса, то есть родное киевское время = плюс 2 часа к Гринвичу - это наше зимнее время.
Словом, ты хочешь жить по киевскому времени или по московскому (чтобы ещё дальше оторваться от Европы)? Кстати, 99% территории Украины также расположены во втором часовом поясе, кроме небольшого кусочка на Закарпатье (1-й часовой пояс) и совсем небольшого кусочка на востоке Луганской области (3-й часовой пояс).