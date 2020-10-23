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Новости Политика Украины
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Отмена перехода на летнее время зависит от того, как этот вопрос будет урегулирован в ЕС, - Минэкономики

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Отмена перехода на летнее время зависит от того, как этот вопрос будет урегулирован в ЕС, - Минэкономики

Решение зависит от того, как этот вопрос будет урегулирован в странах Евросоюза

Украина может отказаться от сезонного перехода на летнее время для гармонизации законодательства с нормами Европейского союза. Для этого соответствующее решение должно быть принято в ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики, передает Цензор.НЕТ.

Как отметили в Минэкономики, Европейской комиссией предложено рассмотреть вопрос о возможной отмене перевода часов дважды в год. Каждая страна ЕС должна до апреля 2021 года определиться, на каком времени останется: на летнем или зимнем.

"Минэкономики проводит мониторинг инициатив Европейской комиссии об изменении порядка исчисления времени в ЕС. В случае принятия на законодательном уровне в ЕС решение об отмене перевода часов и с целью гармонизации нашего законодательства с ЕС, будет предложено Кабинету министров Украины рассмотреть возможность соответствующих изменений в законодательстве Украины", - говорится в сообщении.

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Отметим, в марте 2019 года Европейский парламент проголосовал за отмену практики перевода часов с 2021 года. Однако данное голосование не является последним в вопросе отмены перевода часов, а станет основой дискуссии в странах ЕС для выработки совместной позиции.
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Топ комментарии
+5
А причем тут собственное мнение ? Тут как раз нужно единый подход. А то будет как в том анекдоте про рельсы "на хер" больше.
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23.10.2020 14:55
+4
собственное мнение окончательно утеряно? только не говорите, что ес напрямую запрещает вам это делать...
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23.10.2020 14:50
+4
ЕС настолько оперативная структура, что ждать их решения можно 100 лет.
С этим идиотизмом надо покончить раз и навсегда немедленно.
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23.10.2020 14:57
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собственное мнение окончательно утеряно? только не говорите, что ес напрямую запрещает вам это делать...
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23.10.2020 14:50 Ответить
А причем тут собственное мнение ? Тут как раз нужно единый подход. А то будет как в том анекдоте про рельсы "на хер" больше.
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23.10.2020 14:55 Ответить
вопрос разницы во времени из-за различных часовых поясов де-факто будет все равно оставаться, как и вопросы синхронизации различных сфер из-за этого... и смысл городить из-за этого проблему. Ну, вернемся мы раньше их к обычной системе, что это изменит?... или мы перейдем на среднеевропейское время?
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23.10.2020 15:00 Ответить
У нас Луганск географически находится в 3-м часовом поясе, а Ужгород во 2-м.
Но принимать нужно политическое решение. Отмена перехода на летнее время зависит от того, как этот вопрос будет урегулирован в ЕС, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 8951
С Европой!!!
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23.10.2020 15:09 Ответить
Рельсы на хрен больше, потому, что железные дороги строили инженеры из южных штатов Америки, где они по сей день такие, а не потому, что у кого-то был такой короткий член.
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23.10.2020 15:00 Ответить
Зеленскому ЕС не может ничего запрещать. Он агент Кремля.
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23.10.2020 14:55 Ответить
В мінекономіці дупу підтерають виключно з рекомендаціями ЄС...
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23.10.2020 14:55 Ответить
Так. З рекомендаціями ЄС дупу підтирають і підмивають. З рекомендаціями Москви ні, надівають штани на грязну дупу.
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23.10.2020 14:58 Ответить
ЕС настолько оперативная структура, что ждать их решения можно 100 лет.
С этим идиотизмом надо покончить раз и навсегда немедленно.
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23.10.2020 14:57 Ответить
Ну если Вам так срочно это нужно, то заканчивайте. Кто ж Вам мешает то. Взяли и не перевели часы. И будут все не в ногу, а Вы один в ногу шагать. Отмена перехода на летнее время зависит от того, как этот вопрос будет урегулирован в ЕС, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 801
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23.10.2020 15:17 Ответить
ну он же наверное в социцме живет.
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23.10.2020 15:27 Ответить
социуме
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23.10.2020 15:28 Ответить
Тут, как говорится, или трусы одень, или крестик сними. Если ты в социуме - подчиняйся порядкам, законам и тому что принято в социуме. Не нравится - всегда есть бочка Диогена. Отмена перехода на летнее время зависит от того, как этот вопрос будет урегулирован в ЕС, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 9141
Ушел из социума и живи как хочешь сам один. Ложись когда хочешь, вставай когда хочешь и делай что хочешь.
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25.10.2020 12:56 Ответить
Сейчас - летнее время, которое является и московским, т.е. 3 часа плюс к Гринвичу.
Киев расположен строго на меридиане 30 градусов восточной долготы, а это строго середина ВТОРОГО часового пояса, то есть родное киевское время = плюс 2 часа к Гринвичу - это наше зимнее время.
Словом, ты хочешь жить по киевскому времени или по московскому (чтобы ещё дальше оторваться от Европы)? Кстати, 99% территории Украины также расположены во втором часовом поясе, кроме небольшого кусочка на Закарпатье (1-й часовой пояс) и совсем небольшого кусочка на востоке Луганской области (3-й часовой пояс).
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23.10.2020 15:12 Ответить
Вы, лично, можете хотеть чего угодно, но астрономические (не декретные) часовые пояса приняты не с потолка, а на основе очень большого человеческого опыта. Так вот, летом по-любому рассветает очень рано и лето в этом отношении - не показатель, показатель - зима. Для человека физиологически хорошо, когда он просыпается и за окном не темно, а начинается день, тогда рабочий и учебный день начинать легче. Если мы останемся на летнем (московском) времени, то начало утра придется проводить в темноте, что, например, для тех же детей очень неприятно (фигово, когда сидишь на первом уроке, а за окном темно и ты куняешь; в детских садах тоже не камильфо), да и взрослым не комфортно. От этого плясать надо, а летнее время для того и вводилось, чтобы светало попозже (всё равно рано), но зато попозже и темнело.
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23.10.2020 16:15 Ответить
Не 99%, а 85% Украины находится в 2 часовом поясе! Киев находится на 30 с хвостиком долготе, так что "истинное астрономическое" время у нас будет правильным для Фастова,Христиновки. Так и Москва(пусть она провалится) не на 45 восточной долготе..Все это условности чье время. Солнце проходит Украину (от Мелового до Чопа) примерно за час и 17мн, а значит для Западной Украины зимой ну удобно летнее время, для Восточной - летом зимнее.Должен быть компромисс в этом деле.Отмена перехода на летнее время зависит от того, как этот вопрос будет урегулирован в ЕС, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 6803
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23.10.2020 15:44 Ответить
Принимаю уточнение, но сути это не меняет.
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23.10.2020 16:28 Ответить
Да, насчет "компромисса". Компромисс - это декретное время, когда такая страна, как Украина, не делится на часовые пояса, а живет по единому времени, ибо деление на часовые пояса одной страны - мера не очень хорошая по самым разным причинам и применяется лишь для стран в самом деле с очень большой территорией.
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23.10.2020 16:31 Ответить
ответить можно так Украина самая большая страна Европы с очень большой территорией
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23.10.2020 16:47 Ответить
Но на то, чтобы её делить на разные часовые пояса не тянет.
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23.10.2020 17:06 Ответить
повезло еще, что львиная доля территории лежит в GMT+2 Хельсинки Минск Киев Каир Кейптаун
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23.10.2020 17:14 Ответить
Компромисс в моем понимании в данной ситуации и есть сезонный перевод стрелок, хотя большинство граждан и Востоке и на Западе против этого.
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23.10.2020 17:37 Ответить
зимній це правильний астрономічний час
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23.10.2020 15:30 Ответить
Уточню "правильный" для тех кто живет на средине часового пояса .Для Украины - 30 градусов восточной долготы! Для всех остальных это условности.
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23.10.2020 15:52 Ответить
Для всех остальных просто имеется тот или иной сдвиг во времени рассвета/заката, который уже не учитывается, не вводить же вместо часовых поясов пояса минутные. Решили ограничиться дискретностью в оди час, что нормально. Но, если, ввести в Украине московское время, то западные области Украины зимой будут начинать день вообще в полной темноте и ждать рассвета хорошие два часа. Классно, правда?
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23.10.2020 16:23 Ответить
да, эту проблему для Европы решали в конце XIX века, синхронизации времени
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23.10.2020 16:40 Ответить
Если брать конец декабря и летнее время для Львова будет в 9 часов 20 мн .Но для Луганщины это будет около 8-ми. и это на пиках. Регионалы хотели оставить летнее время, но усилиями Балоги було спущено на тормоза. Я еще помню советское время до 1981 - декретное +2.Ходил у младшие классы и декабрьский рассвет был на втором уроке. Это на Днепропетровщине,а что было в Ужгороде!?
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23.10.2020 17:05 Ответить
но все равно, у любого часового пояса есть четкие астрономические границы и это зимнее время, все остальное уже девиации в ту или иную сторону
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23.10.2020 16:39 Ответить
На четких астрономических границах - астрономическое время разное.В Киеве -12/00, в Краматорске - 12/30, а во Львове - 11/30 Но для всех одно часовое время -12/00. Я за ,что бы не переводить сезонно стрелки, но оставить летнее время,как более удобное. И я живу не в восточной Украине, а ближе к центру.
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23.10.2020 17:30 Ответить
потому что так устроен часовой пояс, на его границах допустимое отклонение +/- 30 мин, а если перейти на постоянное летнее время то отклонение будет 1 час, а на его западной границе +1 час 30 мин, а на восточной + 30 мин., так не сделают... либо оставят зимнее время круглый год, либо переход на летнее время только летом, летнее это производное от зимнего
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23.10.2020 17:47 Ответить
можно еще принять время + 2 часа 30 мин от Лондона или 2 часа 40 мин как в Иране кажется.. но так не сделают тоже, синхронизируют с Европой, всегда с будет разница с Москвой 1 час
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23.10.2020 17:54 Ответить
тут все дело в том, что когда переходят на летнее время - у нас воруют один час жизни, а когда переходят на зимнее, то нам возвращают украденное, сейчас вот вернут 25 октября и может больше не станут красть, а чтобы синхронизироваться с Европой полностью надо вообще вернуть с лихвой аж 2 часа... все же в Украине оставят Афинское время
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23.10.2020 18:23 Ответить
правда уточню, есть часовые пояса, с временем +...,5 часа или +... 40 мин, но это исключения
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23.10.2020 16:44 Ответить
поки країни ЕС вибирають у якому часі лишаться Україні також потрібно визначитися щоб рішення вже було готове,а то ще кілька років політики на цьому піаритися будуть,що скоріш за все так і станеться ,а потім буде піднесено як великий здобуток)
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23.10.2020 14:59 Ответить
ідіотська ініціатива. Навіщо ті годинники чипати. Кожного разу стрес для організму, для дітей, і не тільки. Дурня якась, ніякої економії ніде немає, а лише сама плутанина.
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23.10.2020 15:04 Ответить
Тогда у вас каждые выходные "стресс" для организма и детей, или хотите сказать, что у вас подъём и отбой одинаковые, что в будни, что в праздники?
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23.10.2020 15:14 Ответить
звісно ні, але до такого ритму організм швидко звикає. Точніше, організм не встигає звикнути за вікенд до іншого графіку. А от за півроку встигає.
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23.10.2020 15:19 Ответить
Да нет, на самом деле, никакого графика с точностью плюс-минус час, чтобы что-то реально ощутить, надо хотя бы на три, а лучше на четыре и больше часа сдвинуться. Словом, слетайте в США или Австралию, тогда поймете.
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23.10.2020 16:19 Ответить
послухайте, ну в кожної людини власні відчуття та стани. Я відчуваю, і дуже страждаю від тих переводів. Ввечорі вкластися не можу, зранку прокинутись. Я літав на Кубу, достатньо різниця? В Тайланді також відчутна, та тільки це ж відпустка. А коли працюєш, то відповідно інші вимоги до графіку. Не тре нав"язувати всім свої відчуття. Люди різні.
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23.10.2020 16:35 Ответить
цікаво, про військовий парад на 30-ти річчя незалежності бубочка вже і указ підписало, а до дня Незалежності ще 10 місяців, о щодо переводу годинників лише шість, і воно ніяк не наважиться самостійно визначитись)))))).. скоморох чортів
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23.10.2020 15:06 Ответить
Нічого дивного в тому що Україна має гармонізувати час з ЄС немає. Звісно якщо має намір зближення з цим союзом. З Москвою у нас уже був спільний час. У всяких відношеннях. Доста.
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23.10.2020 15:13 Ответить
уже и часы самостоятельно перевести не можем
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23.10.2020 15:26 Ответить
и не только от этого.. Украина геграфически находится в 2-х часовых поясах т.к. вытянута с Запада на Восток на...? аж 1316 км... летом потерпають Западенці від девіації космічного часу, а взимку - східняки, та навпаки...
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23.10.2020 15:28 Ответить
Все верно, только в 3-х поясах. Полностью во втором и частично в первом и третьем.
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23.10.2020 17:43 Ответить
ну не суть важно, разница по Солнцу в один час на Западе и Востоке
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23.10.2020 18:06 Ответить
хоть бы отменили. И почему Украина сама этого сделать не может? Мы же не входим в ЕС. Отмена перехода на летнее время зависит от того, как этот вопрос будет урегулирован в ЕС, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 3424
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23.10.2020 15:29 Ответить
В заголовку новини треба писати "скасування сезонного переведення", а не "скасування переходу на літній час". Бо якщо усе буде зроблено синхронно з ЄС, то залишиться саме літній час на постійній основі - так бажає більшість громадян європейських країн за опитуваннями.
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23.10.2020 15:34 Ответить
В топку зимнее время, я не хочу чтобы рассвет летом начинался в 3 часа ночи, а солнце садилось в 8 вечера. Для пожилых людей очень неудобно когда солнце зимой заходит в 16 часов.
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23.10.2020 18:02 Ответить
Мне всё равно какое время выберут. Зимнее, летнее - задолбали. Оставьте время в покое. Хватит гонять его туда сюда без всякой причины
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23.10.2020 20:09 Ответить
 
 