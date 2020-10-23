РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12718 посетителей онлайн
Новости За рубежом Агрессия России против Украины
5 569 27
Азербайджан (745) Армения (798) Россия (91190) Турция (3229) Нагорный Карабах (470)

Турция имеет такое же право участвовать в решении проблемы в Нагорном Карабахе, как и РФ, - Эрдоган

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Турция имеет такое же право участвовать в решении проблемы в Нагорном Карабахе, как и РФ, - Эрдоган

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна имеет такое же право участвовать в урегулировании конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе, как и Россия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.

"Если Россия хочет принять участие в решении карабахской проблемы, то и Турция считает, что у нее есть не меньшее право принимать такое же участие", - сказал Эрдоган.

Он добавил, что не слышал о негативной реакции со стороны России. По его словам, Минская группа ОБСЕ не добилась урегулирования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кремле назвали условие для привлечения Турции к переговорам по Нагорному Карабаху

Напомним, в результате военных действий в Нагорном Карабахе есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пашинян считает, что ввод российских "миротворцев" в Нагорный Карабах мог бы стать компромиссом
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+23
ну от і отримали кацапи на наглій рудій морді ))
показать весь комментарий
23.10.2020 15:01
+18
Бггг, оказывается в эту игру можно играть не только рашке
показать весь комментарий
23.10.2020 15:02
+15
100% Стране - бензоколонке и так много чего досталось от сдохшего совка
Турция имеет такое же право участвовать в решении проблемы в Нагорном Карабахе, как и РФ, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 4686
показать весь комментарий
23.10.2020 15:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну от і отримали кацапи на наглій рудій морді ))
показать весь комментарий
23.10.2020 15:01 Ответить
- Да не согласен я!

- Что, с Энгельсом или с Каутским?
- С обоими!

- Да, и что вы можете со своей стороны предложить?

- Да что тут предлагать?

АЗЕРБАЙДЖАН ДОЛЖЕН ЗАКОНЧИТЬ ВОЙСКОВУЮ ОПЕРАЦИЮ и закрыть тему
показать весь комментарий
23.10.2020 15:40 Ответить
Бггг, оказывается в эту игру можно играть не только рашке
показать весь комментарий
23.10.2020 15:02 Ответить
100% Стране - бензоколонке и так много чего досталось от сдохшего совка
Турция имеет такое же право участвовать в решении проблемы в Нагорном Карабахе, как и РФ, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 4686
показать весь комментарий
23.10.2020 15:02 Ответить
а, це Совок, соррі. Давно це лайно не бачив, вже і забув.
показать весь комментарий
23.10.2020 15:30 Ответить
да, і фільтруй базар.
показать весь комментарий
23.10.2020 15:31 Ответить
А ты думал, что на твои наезды я пардонить буду. Извинения приняты. Предлагаю просто снести взаимообидные коменты. И закрыть тему
показать весь комментарий
23.10.2020 15:37 Ответить
та ні, я просто не очікував, що ти зі старту почнеш бикувати.
показать весь комментарий
23.10.2020 15:38 Ответить
выпусти пар...
показать весь комментарий
23.10.2020 15:57 Ответить
Ну, за Кацапию, не чокаясь!
показать весь комментарий
23.10.2020 20:22 Ответить
Армения хочет чтобы ********** была миротворцем в Азербайджане
Если армяне хотят жить на армянской земле так пускай едут в Армению
показать весь комментарий
23.10.2020 15:04 Ответить
Нехай задля спроби відіб'ють у турків озеро Ван і гору Арарат.
показать весь комментарий
23.10.2020 15:05 Ответить
Хм... похоже мы на пороге грандиозного кипеша.
показать весь комментарий
23.10.2020 15:06 Ответить
ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ)))
показать весь комментарий
23.10.2020 15:06 Ответить
)) неплохо. раша оказалась в роли кисы воробьянинова, которому о.бендер выдал, что поиском сокровищ тёщи он может занятся и без кисы .
показать весь комментарий
23.10.2020 15:09 Ответить
Турция имеет больше прав, чем паРаша.
показать весь комментарий
23.10.2020 15:11 Ответить
Зачетненько. Получи кацап гранату от турецкого бойца!
показать весь комментарий
23.10.2020 15:12 Ответить
Bingo!!!! Турция имеет такое же право участвовать в решении проблемы в Нагорном Карабахе, как и РФ, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 4683
показать весь комментарий
23.10.2020 15:17 Ответить
Какое право имеет Орда?
показать весь комментарий
23.10.2020 15:18 Ответить
Оце діло ! Турция имеет такое же право участвовать в решении проблемы в Нагорном Карабахе, как и РФ, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 2518
показать весь комментарий
23.10.2020 15:18 Ответить
ПиМ
В РФ открыли памятник «Дети - фронту» с эсминцем нацистской Германии

В РФ разразился скандал вокруг монумента, посвященного работе детей на фабриках по сбору военных кораблей во время Второй мировой войны. Дело в том, что россияне украсили монумент изображением немецкого эсминца Z39.
Памятник был вчера торжественно открыт в Комсомольске-на-Амуре, где в годы войны и работал завод, главной рабочей силой которого стали подростки. Однако в соцсетях достаточно быстро обратили внимание, что на заднем плане расположен «вражеский немецкий эсминец проекта 1936А», пишет местное издание AmurMedia. Действительно, фото, выбранное для заднего плана памятника в РФ - это снимок эсминца Z39, спущенного на воду в Германии в 1941 году, и участвовавшего в сражениях против СССР.
Турция имеет такое же право участвовать в решении проблемы в Нагорном Карабахе, как и РФ, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 2325

Памятник из Комсомольска-на-Амуре, AmurMedia

Турция имеет такое же право участвовать в решении проблемы в Нагорном Карабахе, как и РФ, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 3992

Эсминец Z39, 22 августа 1945 года в порту Бостона, США, Википедия

Администрация города заявила, что к памятнику власти не имеют отношения, он устанавливался судомеханическим техникумом, в техникуме от комментариев отказались потому что руководителя нет на месте, не согласились давать комментарии и в местном министерстве образования. В общем, никто так и не признал ошибку, однако как сообщили местные жители, памятник спешно закрыли спустя сутки после торжественного открытия.
показать весь комментарий
23.10.2020 15:29 Ответить
В Карабах и в Крым ввести турецких миротворцев .
показать весь комментарий
23.10.2020 15:41 Ответить
По идее, Турция имеет гораздо больше прав выступать в качестве посредника и миротвоеца в Карабахе, чем страна-помойка, которая вообще имеет отношение к конфликту исключительно в качестве его разжигателя.
показать весь комментарий
23.10.2020 16:34 Ответить
из слов Ердогана можно ясно понять, в случае ввода миротворцев в Карабах, кацапам не удастся войти туда одним и диктовать условия... иными словами Ердоган послал Пуйла на знаменитый адрес - на ху....
показать весь комментарий
24.10.2020 10:59 Ответить
 
 