Турция имеет такое же право участвовать в решении проблемы в Нагорном Карабахе, как и РФ, - Эрдоган
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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна имеет такое же право участвовать в урегулировании конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе, как и Россия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.
"Если Россия хочет принять участие в решении карабахской проблемы, то и Турция считает, что у нее есть не меньшее право принимать такое же участие", - сказал Эрдоган.
Он добавил, что не слышал о негативной реакции со стороны России. По его словам, Минская группа ОБСЕ не добилась урегулирования.
Напомним, в результате военных действий в Нагорном Карабахе есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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В РФ открыли памятник «Дети - фронту» с эсминцем нацистской Германии
В РФ разразился скандал вокруг монумента, посвященного работе детей на фабриках по сбору военных кораблей во время Второй мировой войны. Дело в том, что россияне украсили монумент изображением немецкого эсминца Z39.
Памятник был вчера торжественно открыт в Комсомольске-на-Амуре, где в годы войны и работал завод, главной рабочей силой которого стали подростки. Однако в соцсетях достаточно быстро обратили внимание, что на заднем плане расположен «вражеский немецкий эсминец проекта 1936А», пишет местное издание AmurMedia. Действительно, фото, выбранное для заднего плана памятника в РФ - это снимок эсминца Z39, спущенного на воду в Германии в 1941 году, и участвовавшего в сражениях против СССР.
Памятник из Комсомольска-на-Амуре, AmurMedia
Эсминец Z39, 22 августа 1945 года в порту Бостона, США, Википедия
Администрация города заявила, что к памятнику власти не имеют отношения, он устанавливался судомеханическим техникумом, в техникуме от комментариев отказались потому что руководителя нет на месте, не согласились давать комментарии и в местном министерстве образования. В общем, никто так и не признал ошибку, однако как сообщили местные жители, памятник спешно закрыли спустя сутки после торжественного открытия.