Итальянский суд может принять решение по делу Маркива в начале ноября, - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков ожидает, что итальянский апелляционный суд может в начале ноября принять решение по делу бойца Нацгвардии Виталия Маркива, осужденного в Италии до 24 лет лишения свободы.

Об этом он сказал во время видеовключения из Италии на Киевском форуме по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он напомнил, что 23 октября в суде выступает сторона защиты. Сейчас выступил защитник Маркива от Украины, а потом будет выступать его личный адвокат.

"Мы сегодня представили целую кучу доказательств, сформировали целые системные, разложенные по фактам группы доказательств, подтверждающие абсурдность обвинения, которое было выдвинуто против Виталия. Мы очень рассчитываем на справедливое правосудие и рассчитываем, что решение, которое будет объявлено, видимо, не сегодня, а в начале ноября, будет в пользу Виталия и очередной гибридный удар по Украине не произойдет", - заявил Аваков.

По его словам, нет никаких сомнений в том, что эта ситуация является элементом гибридной войны, и то, что было инспирировано в 2015 году российскими пропагандистами и подхвачено "некими во Франции и Италии", вылилось в процесс против украинского солдата.

По словам министра, за последний год ситуация в итальянских СМИ серьезно изменилась.

"Вышел документальный фильм о ситуации с делом Маркива, который был сделан итальянскими журналистами на основе выводов итальянских экспертов, и это очень сильно поколебало обстановку вокруг этого дела здесь, в Италии. И мы видим внимание итальянской прессы, в том числе здесь сегодня - несколько ведущих изданий, которые были и на прошлом заседании. Думаю, то, что мы делаем и что доказываем свою позицию, - это очень важно и значимо", - отметил Аваков и подчеркнул, что Украина "своего солдата не покинет в любом случае".

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Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.