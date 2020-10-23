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Укроборонпром (1211) Уруский Олег (116)

Более 60 из 137 предприятий "Укроборонпрома" будут корпоратизированы, 19 - передадут на приватизацию, - Уруский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Более 60 из 137 предприятий

Свыше 60 предприятий из 137, которые входят в систему "Укроборонпрома", будут корпоратизированы.

Об этом сказал на пресс-конференции вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Свыше 60 предприятий составят будущее лицо оборонно-промышленного комплекса Украины, все они будут корпоратизированы. Преобразованы из государственных и казенных предприятий в частные и акционерные общества", - сказал он.

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После этого планируется создать 9 холдинговых компаний по направлениям: бронетанковая техника, радарные системы, морские системы, высокоточное вооружение, боеприпасы, авиаремонтные сисиемы. Эти шесть холдинговых компаний войдут в состав государственной холдинговой компании с предварительным названием "Оборонительные системы Украины.

Три другие холдинговые компании - "Антонов", авиадвигателестроение и ракетно-технический центр "Южный" - войдут в состав второй государственной холдинговой компании "Аэрокосмические системы Украины".

По словам Уруского, таким образом в результате будут созданы две государственных холдинговых компании - одна в составе шести, другая - трех холдинговых компаний. В них будет внедрена корпоративная система управления. То есть и в одной, и в другой холдинговой компаниях будет независимый наблюдательный совет. "Сто процентов акций пока останутся в государстве, управлять этими акциями будут государственные холдинговые кампании", - уточнил вице-премьер.

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Он также сообщил, что 21 предприятие, которое входило в систему Укроборонпрома, сейчас находится на оккупированной территории. "Но они находятся в поле нашего внимания, и после освобождения территорий будем решать вопрос, что с ними делать", - сказал Уруский.

По его словам, 19 убыточных предприятий будут переданы в Фонд государственного имущества. "Есть и предприятия, которые не имеют заказов, но имеют серьезные активы. Такие предприятия нужно продать, а деньги направить в оборонный фонд", - сказал Уруский.
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Топ комментарии
+4
Так і скажіть. З державної власності підприємства потраплять до "брудних рученят" прАвІльих "людей". Які будуть вирішувати що з ними робити, кому, що і по якій ціні продавати. На яких офшорах прибутки зберігати. Чи я помиляюсь? Здобули.
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23.10.2020 15:11
+3
Я думаю це останній «розпил» України перед закриттям.
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23.10.2020 15:15
+3
Передел с реприватизацией объектов конкурентов и новый распил
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23.10.2020 15:53
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Корпоратизировать,чтобы что? Без фондового рынка это или развал или ,как на россии,филькина грамота.
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23.10.2020 15:10 Ответить
Так і скажіть. З державної власності підприємства потраплять до "брудних рученят" прАвІльих "людей". Які будуть вирішувати що з ними робити, кому, що і по якій ціні продавати. На яких офшорах прибутки зберігати. Чи я помиляюсь? Здобули.
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23.10.2020 15:11 Ответить
Та с 1991 года здобуваємо.
Блин. Вот можно же было...
Нет, не сохранить совок.
Но все сделать иначе.
С госсектором под жестким контролем + частным бизнесом с кредитами и строгой отчетностью...
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23.10.2020 15:30 Ответить
Уруський - путінський диверсант! За такі штучки,та ще й під час війни- його місце не в міністерському кріслі, а біля розстрільної стінки...
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23.10.2020 16:39 Ответить
Я думаю це останній «розпил» України перед закриттям.
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23.10.2020 15:15 Ответить
Зато как в США. Локхид, к примеру негосударственная компания...
В общем... все кто возражает против приватизации - просто комуняки и совки.

Так шо не вам говорить о розпиле ребятки...
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23.10.2020 15:17 Ответить
І в Америці таке ж беззаконня в правовій і податковій системі, як і в Україні?
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23.10.2020 15:23 Ответить
О, так мы только теперь заговорили о том, что слепо копировать западную экономику = глупость? Теперь?
А что ж вы молчали все эти годы, когда прихватизировали иные государственные предприятия? Или может года четыре назад в правовой и налоговой системе была тишь да благодать? Или после Оранжевой революции? Или еще раньше?
Т.е. к примеру распил спиртзаводов вам ОК?

Эх. Поздно. Раньше стоило ...
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23.10.2020 15:29 Ответить
Ні, розписл спиртзаводів такий же не окей, як і розпил оборонпрома. Та Помаранчева революцяія, як і революція Гідності, не має жоднго відношення до дерибану державної власності, влаштованого ВАЗеленським та його спонсорами.
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23.10.2020 16:07 Ответить
Уважаемый. Как будто бы это первый объект, распиленный с 1991?
Давайте будем честными - не первый и далеко не первый. И при Кравчуке пилили, и при Кучме, и при Юще и при Яныке и при Пете, и при Зеле.
От того что распил назвать "приватизацией" или там "корпоратизацией" суть от этого не изменится.
Гос. собственность стоит развивать ибо с нее маржа ВСЯ идет в бюджет а не часть в виде налогов, которые к тому же оптимизируют. А это... койко-места в больницах в том числе.
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23.10.2020 16:29 Ответить
Уважаємий. Є перелік стратегічних об'єктів, який Янелох, кинувся виводити з державної власності і дерибанити, як тільки дорвався до влади. І робить він це під час війни. Свідомо. Саме для цього він призначає підкацапників, таких, як уруский. А це вже не просто дерибан, а стаття 111.
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23.10.2020 16:41 Ответить
Я к тому, что он не первый. Он - продолжатель.
Проблема в порочности самого явления. Приватизации.
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23.10.2020 16:44 Ответить
И задумайся. Сколько денег от "раньше просто пилили" не попало в казну. Сколько... койко-мест в больницах, местах в садиках, школах и так далее - не было создано. А ведь убить можно по-разному. Пулей на войне. А можно... просто "немає коштів на ліки"
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23.10.2020 16:45 Ответить
Извини, сразу и не вспомнил.
Видишь ли... наследие совка имеет свойство заканчиваться.
Просто нестратегических объектов уже маловастенько - все или почти все распилили до него. Так что... пришла очередь стратегичеких.
И это как ни странно, не факт что не произошло бы будь фамилия президента иной.
Просто потому что пилили и до него.
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23.10.2020 16:47 Ответить
а наркоманы все выносят из хаты...
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23.10.2020 15:30 Ответить
Приватизация...
Магическая рука рынка...
Эх.
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23.10.2020 15:31 Ответить
Мне интересно.
Наступит же такой день, когда объекты для распила, созданные совком - закончатся.
Что - тогда?
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23.10.2020 15:31 Ответить
Передел с реприватизацией объектов конкурентов и новый распил
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23.10.2020 15:53 Ответить
Зеля решил отжать себе 79 предприятий военпрома для того чтобы зарабатывать на войне кровавые деньги?
Кто виноват? - Порох!
Почему Порох? - Потому что так сказал Зеля!
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23.10.2020 15:52 Ответить
Хорошо помню когда Янек в 2010 г пришёл к власти , буквально через неделю в Киев прилетели кацапские генералы и другая нечисть типа Рогозина . И все они с украинскими чиновниками ОБЛЕТЕЛИ ВОЕННЫЕ ЗАВОДЫ УКРАИНЫ
Если кто помнит жтот материал , сбросьте пожалуйста ссылку
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23.10.2020 16:01 Ответить
Похоронили Укроборонпром правильным путём идёте малята, не хочу говорить дебилы
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23.10.2020 16:07 Ответить
Вечная память Укроборонпрому, таки его добили московские и западные агенты.
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23.10.2020 17:11 Ответить
Хоть один положительный пример приватизации, корпоратизации, АО, ЗАО?
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23.10.2020 19:43 Ответить
Найкращий метод розграбувати підприємство - приватизувати його . Львівський ЛАЗ тому приклад .
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23.10.2020 22:36 Ответить
 
 