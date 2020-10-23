Более 60 из 137 предприятий "Укроборонпрома" будут корпоратизированы, 19 - передадут на приватизацию, - Уруский
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Свыше 60 предприятий из 137, которые входят в систему "Укроборонпрома", будут корпоратизированы.
Об этом сказал на пресс-конференции вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Свыше 60 предприятий составят будущее лицо оборонно-промышленного комплекса Украины, все они будут корпоратизированы. Преобразованы из государственных и казенных предприятий в частные и акционерные общества", - сказал он.
После этого планируется создать 9 холдинговых компаний по направлениям: бронетанковая техника, радарные системы, морские системы, высокоточное вооружение, боеприпасы, авиаремонтные сисиемы. Эти шесть холдинговых компаний войдут в состав государственной холдинговой компании с предварительным названием "Оборонительные системы Украины.
Три другие холдинговые компании - "Антонов", авиадвигателестроение и ракетно-технический центр "Южный" - войдут в состав второй государственной холдинговой компании "Аэрокосмические системы Украины".
По словам Уруского, таким образом в результате будут созданы две государственных холдинговых компании - одна в составе шести, другая - трех холдинговых компаний. В них будет внедрена корпоративная система управления. То есть и в одной, и в другой холдинговой компаниях будет независимый наблюдательный совет. "Сто процентов акций пока останутся в государстве, управлять этими акциями будут государственные холдинговые кампании", - уточнил вице-премьер.
Он также сообщил, что 21 предприятие, которое входило в систему Укроборонпрома, сейчас находится на оккупированной территории. "Но они находятся в поле нашего внимания, и после освобождения территорий будем решать вопрос, что с ними делать", - сказал Уруский.
По его словам, 19 убыточных предприятий будут переданы в Фонд государственного имущества. "Есть и предприятия, которые не имеют заказов, но имеют серьезные активы. Такие предприятия нужно продать, а деньги направить в оборонный фонд", - сказал Уруский.
Пожалуйста, подождите...
Блин. Вот можно же было...
Нет, не сохранить совок.
Но все сделать иначе.
С госсектором под жестким контролем + частным бизнесом с кредитами и строгой отчетностью...
В общем... все кто возражает против приватизации - просто комуняки и совки.
Так шо не вам говорить о розпиле ребятки...
А что ж вы молчали все эти годы, когда прихватизировали иные государственные предприятия? Или может года четыре назад в правовой и налоговой системе была тишь да благодать? Или после Оранжевой революции? Или еще раньше?
Т.е. к примеру распил спиртзаводов вам ОК?
Эх. Поздно. Раньше стоило ...
Давайте будем честными - не первый и далеко не первый. И при Кравчуке пилили, и при Кучме, и при Юще и при Яныке и при Пете, и при Зеле.
От того что распил назвать "приватизацией" или там "корпоратизацией" суть от этого не изменится.
Гос. собственность стоит развивать ибо с нее маржа ВСЯ идет в бюджет а не часть в виде налогов, которые к тому же оптимизируют. А это... койко-места в больницах в том числе.
Проблема в порочности самого явления. Приватизации.
Видишь ли... наследие совка имеет свойство заканчиваться.
Просто нестратегических объектов уже маловастенько - все или почти все распилили до него. Так что... пришла очередь стратегичеких.
И это как ни странно, не факт что не произошло бы будь фамилия президента иной.
Просто потому что пилили и до него.
Магическая рука рынка...
Эх.
Наступит же такой день, когда объекты для распила, созданные совком - закончатся.
Что - тогда?
Кто виноват? - Порох!
Почему Порох? - Потому что так сказал Зеля!
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