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Столичный суд вынесет приговор злоумышленнику, напавшему на женщину в поезде "Мариуполь-Киев"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Столичный суд вынесет приговор злоумышленнику, напавшему на женщину в поезде

Киевской местной прокуратурой №9 направлен в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который подозревается в нападении и попытке изнасилования женщины в вагоне поезда сообщением "Мариуполь-Киев".

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Обвинительный акт направлен в Соломенский районный суд города Киева. Подозреваемый находится под стражей. За совершенное ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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Напомним, по информации пассажирки Анастасии Луговой, один из пассажиров без верхней одежды ворвался в купе, где она была с маленьким сыном, начал бить и пытался изнасиловать. Напавший мужчина сломал женщине челюсть. Его задержали и передали полиции. Замминистра внутренних дел Анатолий Геращенко сообщил, что задержанный - уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения, был трижды судим.
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Брат Кивы. Ещё и как похож!
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23.10.2020 15:25 Ответить
В такой кепке он бы не смог . Он просто клоун .
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23.10.2020 15:28 Ответить
Наказание за такое , должно быть строже в разы .
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23.10.2020 15:39 Ответить
Он - трижды судим, значит, рецедивист.
Сломал женщине челюсть - это 7 лет по верхней шкале.
Прокуроры, вы зачем отбеливаете преступников?
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23.10.2020 15:50 Ответить
Заступник міністра внутрішніх справ Анатолій Геращенко Джерело: https://censor.net/ua/n3226661

Це хто? Столичний суд винесе вирок зловмиснику, який напав на жінку в поїзді "Маріуполь-Київ" - Цензор.НЕТ 241
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23.10.2020 16:17 Ответить
"подозревается в нападении и попытке изнасилования"

А где нанесение тяжких телесных?
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23.10.2020 16:20 Ответить
Венедиктова 78, алло?!
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23.10.2020 19:08 Ответить
Боже , хоч би не виправдали злочинця . Українські суди здебільшого на їх боці .
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23.10.2020 22:48 Ответить
 
 