Столичный суд вынесет приговор злоумышленнику, напавшему на женщину в поезде "Мариуполь-Киев"

Киевской местной прокуратурой №9 направлен в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который подозревается в нападении и попытке изнасилования женщины в вагоне поезда сообщением "Мариуполь-Киев".

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Обвинительный акт направлен в Соломенский районный суд города Киева. Подозреваемый находится под стражей. За совершенное ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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Напомним, по информации пассажирки Анастасии Луговой, один из пассажиров без верхней одежды ворвался в купе, где она была с маленьким сыном, начал бить и пытался изнасиловать. Напавший мужчина сломал женщине челюсть. Его задержали и передали полиции. Замминистра внутренних дел Анатолий Геращенко сообщил, что задержанный - уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения, был трижды судим.