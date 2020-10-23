Столичный суд вынесет приговор злоумышленнику, напавшему на женщину в поезде "Мариуполь-Киев"
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Киевской местной прокуратурой №9 направлен в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который подозревается в нападении и попытке изнасилования женщины в вагоне поезда сообщением "Мариуполь-Киев".
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
Обвинительный акт направлен в Соломенский районный суд города Киева. Подозреваемый находится под стражей. За совершенное ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Напомним, по информации пассажирки Анастасии Луговой, один из пассажиров без верхней одежды ворвался в купе, где она была с маленьким сыном, начал бить и пытался изнасиловать. Напавший мужчина сломал женщине челюсть. Его задержали и передали полиции. Замминистра внутренних дел Анатолий Геращенко сообщил, что задержанный - уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения, был трижды судим.
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Сломал женщине челюсть - это 7 лет по верхней шкале.
Прокуроры, вы зачем отбеливаете преступников?
Це хто?
А где нанесение тяжких телесных?