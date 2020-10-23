В одесском суде во время оглашения решения семеро заключенных порезали себя
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В Малиновском районном суде Одессы во время заседания нанесли себе ранения острыми предметами семеро обвиняемых по делу об организации бунта в 2019 году в Южной исправительной колонии (№51).
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", пресс-секретарь суда Арина Лебедюк сообщила, что сегодня суд рассматривал вопрос о продлении меры пресечения обвиняемым.
По ее словам, когда судья оглашал решение о продлении меры в виде содержания под стражей, обвиняемые начали резать себе различные части тела, в частности, руки, область живота и др.
"Руководитель аппарата суда Валентина Савенко оперативно вызвала скорую помощь, потерпевшим оказана медицинская помощь", - сообщила пресс-секретарь.
Напомним, 27 мая 2019 года в Южной исправительной колонии (№51), расположенной в Одессе, произошел бунт, сопровождавшийся пожаром. В полиции заявили, что бунт произошел по указанию "воров в законе". После бунта колония расформирована – около 450 осужденных направлены в другие исправительные учреждения.
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