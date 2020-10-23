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В одесском суде во время оглашения решения семеро заключенных порезали себя

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В одесском суде во время оглашения решения семеро заключенных порезали себя

В Малиновском районном суде Одессы во время заседания нанесли себе ранения острыми предметами семеро обвиняемых по делу об организации бунта в 2019 году в Южной исправительной колонии (№51).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", пресс-секретарь суда Арина Лебедюк сообщила, что сегодня суд рассматривал вопрос о продлении меры пресечения обвиняемым.

По ее словам, когда судья оглашал решение о продлении меры в виде содержания под стражей, обвиняемые начали резать себе различные части тела, в частности, руки, область живота и др.

"Руководитель аппарата суда Валентина Савенко оперативно вызвала скорую помощь, потерпевшим оказана медицинская помощь", - сообщила пресс-секретарь.

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Напомним, 27 мая 2019 года в Южной исправительной колонии (№51), расположенной в Одессе, произошел бунт, сопровождавшийся пожаром. В полиции заявили, что бунт произошел по указанию "воров в законе". После бунта колония расформирована – около 450 осужденных направлены в другие исправительные учреждения.
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Які 7 "слуг народу" пропадають...
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23.10.2020 15:26 Ответить
а как они смогли пронести в суд колюще-режущие???
охрана спит?
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23.10.2020 15:25 Ответить

Банда Євгена Білого в Ужгородському СІЗО, як ви вважаєте, вони бутерброди руками рвали?
В одесском суде во время оглашения решения семеро заключенных порезали себя - Цензор.НЕТ 8364
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23.10.2020 15:28 Ответить
Ще в час моєї служби в 70/80-ті подібне траплялось... непоодинокі випадки.
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23.10.2020 15:58 Ответить
Ушлые ЗКа,неукомплектованый конвой...
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23.10.2020 15:31 Ответить
Новость для ботвы.
Пропускаем.
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23.10.2020 15:29 Ответить
Судье порезы до задницы , В одесском суде во время оглашения решения семеро заключенных порезали себя - Цензор.НЕТ 2673бабосики нужны ...
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23.10.2020 15:44 Ответить
порезали собі животики по 1мм.
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23.10.2020 22:08 Ответить
 
 