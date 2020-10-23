РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12774 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныПроисшествия Агрессия России против Украины
25 881 119
Зеленский (16489) ГБР (2539) Офис Генпрокурора (2032)

Отец истекшего кровью в "серой зоне" воина Журавля подал на Зеленского заявление в ГБР о совершении преступления. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Отец истекшего кровью в

Отец погибшего на Донбассе разведчика Ярослава Журавля, Сергей Журавель подал в Госбюро расследований и Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой заявление о возможном совершении президентом Владимиром Зеленским преступления из-за возможного превышения им служебных полномочий.

Об этом Сергей Журавель сообщил на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Я, Сергей Журавель, отец погибшего воина Украины - Ярослава Журавля. Я не прощу тем, кто благодаря популизму и некомпетентным действиям стал причиной гибели моего сына. Я не прощу тем, кто ставит под угрозу жизни наших военнослужащих, под прикрытием "стремления к миру". Я подаю иск в Генеральную Прокуратуру относительно совершения преступления Владимиром Зеленским, на посту Верховного Главнокомандующего и Президента Украины. Я не боюсь и пойду до конца, ради Справедливости", - заявил отец погибшего воина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты вырезали кости из тела погибшего под Зайцево медика Илина, а раненый морпех Журавель истек кровью, - штаб ООС

Отец разведчика обвиняет Зеленского в том, что он "запретил привлечение подразделений специального назначения для проведения спасательно-поисковых мероприятий" возле Зайцевого. По словам отца, это привело к тому, что раненный Ярослав Журавель погиб от кровопотери в "серой зоне".

Сергей Журавель требует начать досудебное расследование по ч. 4 статьи 426 (Превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий) УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 7 до 10 лет.

Исковое заявление Журавель подал Генеральному прокурору и в Государственное бюро расследований.

Отец истекшего кровью в серой зоне воина Журавля подал на Зеленского заявление в ГБР о совершении преступления 01
Отец истекшего кровью в серой зоне воина Журавля подал на Зеленского заявление в ГБР о совершении преступления 02
Отец истекшего кровью в серой зоне воина Журавля подал на Зеленского заявление в ГБР о совершении преступления 03
Отец истекшего кровью в серой зоне воина Журавля подал на Зеленского заявление в ГБР о совершении преступления 04

Как сообщалось, 13 июля российские наемники обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе пгт Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование. Украинским воинам пришлось отойти из-под обстрела, тела погибших и раненый сержант остались в "серой" зоне на месте обстрела. Были начаты переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации. 15 июля тело военнослужащего, погибшего 13 июля возле Зайцево, Николая Илина было возвращено с временно оккупированной территории.

21 июля наемники РФ передали еще одно тело павшего защитника Украине. Тогда в ООС заявили, что погибшим может быть военный, которого до сих пор считали раненым. Позже подтвердилось, что погиб Журавель. Он был командиром отделения разведывательного взвода 35-й отдельной бригады морской пехоты.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+94
.....якщо не підтримаємо Батька Солдата
показать весь комментарий
23.10.2020 15:35
+67
Сначала надо пройти все круги ада "украинского кривосудия".
показать весь комментарий
23.10.2020 15:40
+60
под суд зеЛеного чмыря!
показать весь комментарий
23.10.2020 15:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Отец погибшего на Донбассе разведчика Ярослава Журавля, Сергей Журавель подал в Госбюро расследований и Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой заявление о возможном совершении президентом Владимиром Зеленским преступления из-за возможного превышения им служебных полномочий. Источник: https://censor.net/ru/n3226665

Всеціло на стороні цого батька вояка - Зе повинен відповісти перед судом за свої кримінальні дійства на такому відповідальному посту як президент Батько воїна Журавля, який стік кров’ю у "сірій зоні", подав на Зеленського заяву в ДБР про вчинення злочину - Цензор.НЕТ 6092
показать весь комментарий
23.10.2020 22:17 Ответить
Скоріш за все суду над ЗЕ не буде. Пристрелять свої бо живе він чужим розумом (свого нема) і якщо почне давати покази (а жиди завжди здають всіх!) то засуджувати доведеться дуже багато "зелені"... Батько воїна Журавля, який стік кров’ю у "сірій зоні", подав на Зеленського заяву в ДБР про вчинення злочину - Цензор.НЕТ 8132
показать весь комментарий
23.10.2020 22:19 Ответить
100% или откажутся, или под сукно положат!
показать весь комментарий
23.10.2020 23:22 Ответить
жи док вже наголовКОкомандував на ПАЧКУ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ! Його втеча в паРАШУ або СРАїль тепер вже питання часу....
показать весь комментарий
24.10.2020 00:37 Ответить
Батько воїна Журавля, який стік кров’ю у "сірій зоні", подав на Зеленського заяву в ДБР про вчинення злочину - Цензор.НЕТ 7495
показать весь комментарий
24.10.2020 01:12 Ответить
Батько воїна Журавля, який стік кров’ю у "сірій зоні", подав на Зеленського заяву в ДБР про вчинення злочину - Цензор.НЕТ 8234
показать весь комментарий
24.10.2020 01:20 Ответить
Петицию! срочно. Не потому, что на неё среагируют во власти..А для того, чтобы в Страсбурге оказать, что не среагировали
показать весь комментарий
24.10.2020 05:36 Ответить
Заради справедливості і логіки батько воїна Журавля мав би поскаржитись на сепаратистів, бо це вони кілька разів відмовили нашим оборонцям забрати з поля бою пораненого. А чому він був поранений, а інший (медик) убитий? Бо саме Журавель з загиблим медиком кинулися на поле забрати свого побратима. Якби дали команду забрати пораненого Журавля, то загинули б ще інші. Треба було давати команду в НАСТУП, і давити противника артилерією. Тільки тоді був би шанс врятувати Журавля. Але наш командувач не дає стріляти, бо там "наши люди", тобто його однодумці.
показать весь комментарий
24.10.2020 08:57 Ответить
Возможно!!!!
показать весь комментарий
24.10.2020 09:20 Ответить
А що, це єдиний злочин жидів в Україні? Згадайте Голодомор!
показать весь комментарий
24.10.2020 10:44 Ответить
Сейчас ваш комментарий удалят, а вас забанят, "богоизбранных" нацистов тут любят и лелеют, а любое упоминание о их преступлениях против Украины и украинцев всячески преследуются.
показать весь комментарий
24.10.2020 16:18 Ответить
Прийдет время и этой Шмаркле все еще вспомнится.
показать весь комментарий
24.10.2020 10:47 Ответить
Вопрос в том, сколько еще вреда нашей стране принесет эта оккупационная банда инородцев-мародеров, и сколько еще людей заплатят жизнью и здоровьем за коллаборационизм и некомпетентность пархатого клоуна и его подельников. Да и как показывает практика, если клоун свалит за кордон 9причем не важно куда, то ли на историческую родину в жизраиль, то ли в ростов, то ли к нашим европейским "друзьям"), то ничего ему уже не будет.
показать весь комментарий
24.10.2020 16:16 Ответить
Зомбоящер.
показать весь комментарий
24.10.2020 11:05 Ответить
Самокритичненько.
показать весь комментарий
24.10.2020 16:12 Ответить
В "наших" мусарне, прокуратуре и судах это дело явно замнут (вернее даже не начнут расследование), но нельзя дать забыть тем кому не "какая разница" (это быдло еще и порадуется мучительной смерти нашего воина) что руководит нашей страной враг и предатель,
показать весь комментарий
24.10.2020 16:12 Ответить
Страница 2 из 2
 
 