Деятели культуры, науки, медиа и нардепы призывают Кабмин и ВР вернуть финансирования Архива нацпамяти: "Это проект мирового уровня"

Представители культуры, науки, медиа и народные депутаты призывают вернуть финансирования Архива национальной памяти.

В открытом обращении к Верховной Раде и Кабинету Министров общественность и парламентарии отмечают, что помещение Архива национальной памяти нуждается в реконструкции и выражают обеспокоенность, что в проекте Государственного бюджета на 2021 не выделены средства на строительство учреждения, передает Цензор.НЕТ.

Подписанты отмечают, что Архив национальной памяти - это проект мирового уровня, на который уже обращают внимание научные сообщества Европы. Успех его реализации является вопросом внешнего имиджа Украины как современной европейской страны. Закрытость архивов и отсутствие надлежащей общественной рефлексии на собственное прошлое создало почву для действенности российской пропаганды, а в дальнейшем - и военного вторжения на территорию Украины и оккупации Крыма и частей Донецкой и Луганской областей.

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Обращение поддержали главный редактор сайта "Историческая Правда" Вахтанг Кипиани, Руководитель Украинского центра изучения истории Холокоста (Ukrainian Center for Holocaust Studies) Анатолий Подольский, Заслуженная артистка Украины Анжелика Рудницкая, журналисты Аким Галимов, Эдуард Андрущенко, Анастасия Рингис, Зоя Казанжи, певцы Виктор Бронюк, Александр Сидоренко "Фоззи", члены инициативной группы "Першого грудня" Мирослав Маринович, Иосиф Зисельс и другие.

Полный текст обращения относительно финансирования реконструкции здания Архива национальной памяти и перечень подписантов (постоянно обновляется) вы можете найти по ссылке.



