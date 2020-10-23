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Новости Экономика
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Госпогранслужба (5387) налоги (3180) ГПСУ (165) Любченко Алексей (80)

5,6 млн экономически активного населения Украины отсутствует на налоговой карте, - глава ГНС Любченко

Новости Цензор.НЕТ Экономика

5,6 млн экономически активного населения Украины отсутствует на налоговой карте, - глава ГНС Любченко

Около 5,6 млн украинцев отсутствуют на налоговой карте Украины

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Налоговая служба Украины достаточно длительное время не видит на налоговой карте из экономически активного населения 5,6 млн граждан", - сказал чиновник.

Госреестр физлиц содержит информацию о 44,1 млн человек, без учета территории ООС - 37,6 млн.

"В прошлом году 19,7 млн граждан, или 45%, получили различные доходы на 2 трлн грн. Из них доходы в виде зарплаты - 11,6 млн граждан на 1,153 трлн грн, причем 2,1 млн – это пенсионеры. То есть реально зарплату получали только 9,5 млн людей непенсионного возраста", - пояснил Любченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Олигархи за 3 года вывели из Украины $22,4 млрд, - глава налоговой Любченко

"Официально в 2019 году 13,4 млн экономически активных граждан, или 30% всего населения, не получают доходов (в том числе студенты, инвалиды, домохозяйки и т.д.)", - добавил он.

Согласно данным Пенсионного фонда, размер среднемесячной зарплаты, с которой взимается единый социальный взнос (ЕСВ), за прошлый год составил 9,205 тыс. грн. То есть ЕСВ - 2,025 тыс. грн. Средний размер пенсии в прошлом году - 3,083 тыс. грн.

"Понятно, что необходимы дотации. Но по закону Пенсионному фонду должно хватать ЕСВ. Если исходить из этих данных, ставку ЕСВ нужно поднимать до 34% - это утопия. Значит, нужно увеличить число плательщиков", - отметил глава ГНС.

Также читайте: Глава ГНС Любченко подтвердил, что на скрутках НДС крадут 40 миллиардов в год: "Уманский был прав"

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+12
Дятел, сделайте адекватную налоговую систему и перестаньте пи*дить бабки из бюджета. И удивишься сколько средств будет в бюджете. На все хватит. Начиная от нормальных пенсий и до современного оружия.
А то бл* уже не знаете куда ворованное распихивать, казлы.
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23.10.2020 16:25
+11
да какие налоги, сами же сказали, что через 15 лет пенсии мне не видать 5,6 млн экономически активного населения Украины отсутствует на налоговой карте, - глава ГНС Любченко - Цензор.НЕТ 3922
а эта треть работает неофициально, а у нас или за границей, но большинство не имеют постоянной работы или совсем никакой
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23.10.2020 16:24
+9
Главное чтоб у вас ахметка с Беней и иже с ним не пропадали с этой Карты ! А остальным надо как то прокормить свои семьи .
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23.10.2020 16:24
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Правила форума Совет форумчан
Це безробітні, ідіот!
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23.10.2020 16:21 Ответить
Скоро ці 5 млн. стануть на облік в центр зайнятості!
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23.10.2020 18:01 Ответить
5 лямов отсутствуют 5 лямов дети 5 лямов пенсия расчет окончен
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23.10.2020 16:24 Ответить
да какие налоги, сами же сказали, что через 15 лет пенсии мне не видать 5,6 млн экономически активного населения Украины отсутствует на налоговой карте, - глава ГНС Любченко - Цензор.НЕТ 3922
а эта треть работает неофициально, а у нас или за границей, но большинство не имеют постоянной работы или совсем никакой
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23.10.2020 16:24 Ответить
Вы мрази создали адекватные условия для бизнеса? Вы создали адекватную систему налогообложения? Вы создали условия, чтобы люди не искали работу за рубежом? Обложите заробитчан данью.. и все они остануться за границей !!! Вся экономика в офшорах ... а это зе-чмо вякает по поводу 5,5 млн !!!!
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23.10.2020 17:23 Ответить
Правильно. Но начальник налоговой -исполнитель. А решения принимают 4 человека, которым THE сдал страну в аренду в обмен на позитивную картинку в телевизоре. И Коломойскому, Ахметову, Пинчуку и Медведчуку вся эта страна до лампочки. Их все устраивает.
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23.10.2020 18:22 Ответить
Главное чтоб у вас ахметка с Беней и иже с ним не пропадали с этой Карты ! А остальным надо как то прокормить свои семьи .
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23.10.2020 16:24 Ответить
Необходимо взимать ЕСВ с безработных, чтобы быть безработным стало невыгодно.
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23.10.2020 16:25 Ответить
Дятел, сделайте адекватную налоговую систему и перестаньте пи*дить бабки из бюджета. И удивишься сколько средств будет в бюджете. На все хватит. Начиная от нормальных пенсий и до современного оружия.
А то бл* уже не знаете куда ворованное распихивать, казлы.
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23.10.2020 16:25 Ответить
Перевожу:
5,6 млн украинцев уклоняются от налогового ярма. Это ВОЗМУТИТЕЛЬНО!!!
5,6 млн экономически активного населения Украины отсутствует на налоговой карте, - глава ГНС Любченко - Цензор.НЕТ 9072
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23.10.2020 16:25 Ответить
"Економічно активні" - означає біоповноцінні.
Такі в Україні затримуються дуже і дуже недовго...

Будуть вам платити €15 за годину - зможете претендувати на рівноправність із людьми.
А за гривню якщо давати почнуть тридцять євро - про славу нації цвірінькати право мати будете.
Поки що ви рівноправні із верблюдами, зулусами і москалями: там всі такі.
Щасливі...
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23.10.2020 16:38 Ответить
главное чтоб на карте ордло булО - шоб пенсии платили - а вы тут хоть обсеритесь!
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23.10.2020 16:49 Ответить
Так а какой смисел платить в пенсионный фонд если пенсии той потом не видать, как своих ушей?
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23.10.2020 16:54 Ответить
Зелёная плесень в ОРДЛО будут пенсии платить даже если их в Россию возьмут. Это типа приза зрительских симпатий.
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23.10.2020 16:56 Ответить
А как там офшоры на экономической карте? Выделены жирно и красным? Население один хер платит как бы доход ни получило - в каждом чек НДС. Потеряло оно доходы ***
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23.10.2020 17:02 Ответить
Зе-чмо-любченко не пробовал пробить по алигархам?
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23.10.2020 17:15 Ответить
Еще один придурок ищет как бы людей больше налогами обложить, а с олигархов нельзя .
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23.10.2020 17:16 Ответить
А пдв?

Коли бабця хліб купує, то яку вона додану вартість створює?
Можуть пейсаті пояснити внятно?
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23.10.2020 17:36 Ответить
Вот это поле деятельности для налоговиков!! А вы не знаете где найти деньги на пенсии!! Деньги под ногами валяются ,надо только их собрать!!
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23.10.2020 17:58 Ответить
Не там податки шукаєте. Трясіть олігархів, от там бабло!
Але яєць у вас нема це зробили
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23.10.2020 18:57 Ответить
https://www.yaplakal.com/forum1/topic2182256.html
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23.10.2020 20:58 Ответить
ПІЙШОВ НАХРІН, ПАСКУДА
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23.10.2020 21:17 Ответить
В интервью он еще заявил, что у нас 3 крупнейших олигарха платят только 3% налога)))
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23.10.2020 23:00 Ответить
Бо всі заводи повирізали на брухт . Народ масово біжить з країни цілими родинами вже 30 років .
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24.10.2020 00:51 Ответить
а с 1го января из за кабальных законов зеленского закроется ещё 5 млн ФОПов.. от тогда затанцуете суки зеленые
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24.10.2020 13:32 Ответить
 
 