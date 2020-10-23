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Кулеба о вопросе по Будапештскому меморандуму в "опросе Зеленского": "Назрела потребность в разговоре о гарантиях безопасности для Украины"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба о вопросе по Будапештскому меморандуму в

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил важность включения вопроса о Будапештском меморандуме на всеукраинский опрос 25 октября.

"Давно назрела потребность в разговоре о гарантиях безопасности для Украины, потому что урок 2014 года показывает, что те правовые и политические механизмы безопасности, которые существовали - они не сработали. Мы продолжаем жить рядом с Россией, от географии не убежишь, и поэтому есть вопрос, каким образом мы можем гарантировать безопасность Украины", - сказал.Кулеба журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Тот вопрос, который был включен в пятерку вопросов, на которые украинцам будет предложено ответить 25 октября, оно собственно является таким началом этой дискуссии, не экспертной, а широкой дискуссии о том, какими должны быть гарантии безопасности Украины", - добавил он.

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По его словам, стратегия МИД Украины всегда заключается в использовании всех дипломатических средств для обеспечения нашей безопасности и восстановления территориальной целостности.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

Представитель Рады в Кабмине Василий Мокан рассказал, что анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень

Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук заявила, что опрос Зеленского оплатят меценаты средствами "украинского происхождения".

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что сделает все, чтобы пресечь проведение незаконного "опроса Зеленского".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему президент Владимир Зеленский решил проводить свой опрос в день проведения местных выборов 25 октября.

Нардеп "ЕС" Владимир Вятрович направил официальное обращение к главе Нацполиции с призывом пресекать любые попытки незаконного влияния на избирателей в день голосования 25 октября.
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Топ комментарии
+9
назрела, разговаривайте, кто не дает? Зачем в "опрос" это втягивать?
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23.10.2020 16:28
+9
ну и кто вам мешал дискутировать на международной арене?
можно подумать в этом хаосе с опоросом вы найдете зерно истины??? ))))
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23.10.2020 16:32
+8
выборы зеко ****** просираються, назрел вопрос о нарушении конституции чтобы поагитировать в день выборов прямо на избирательному участке.
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23.10.2020 16:28
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Правила форума Совет форумчан
Нужно собственную армию развивать а не чьи-то гарантии
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23.10.2020 16:26 Ответить
ТУТ НАДО СТАВИТЬ ВОПРОС ПРО БАБЛО ОТ 200 МЛРД ДОЛЛАРОВ США ЗА СПИСАННОЕ И СНЯТОЕ УКРАИНОЙ ЯО А ЕСЛИ КИНУЛИ НАС А ТАК ОНО И ВЫХОДИТ ВЫЙТИ НАФИГ СО ВСЕХ ОБЯЗАЛОВОК И НАЧАТЬ СВОЮ ПРОГРАММУ ЯО...
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23.10.2020 16:48 Ответить
назрела, разговаривайте, кто не дает? Зачем в "опрос" это втягивать?
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23.10.2020 16:28 Ответить
выборы зеко ****** просираються, назрел вопрос о нарушении конституции чтобы поагитировать в день выборов прямо на избирательному участке.
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23.10.2020 16:28 Ответить
Ох ти ж і слизняк огидний,потвора продажна й лицемірна-які тобі потрібні "опроси" аби робити що належить?! У ООН проведи "опрос"! Коли міністр опускається до прибирання "лайна" за гімнистим клоуном-об нього витиратимуть ноги й гидуватимуть при зустрічі!
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23.10.2020 16:31 Ответить
ну и кто вам мешал дискутировать на международной арене?
можно подумать в этом хаосе с опоросом вы найдете зерно истины??? ))))
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23.10.2020 16:32 Ответить
Кулебе не знать о гарантиях разговаривают с международными партнерами такими как НАТО и США Кулеба о вопросе по Будапештскому меморандуму в "опросе Зеленского": "Назрела потребность в разговоре о гарантиях безопасности для Украины" - Цензор.НЕТ 7707
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23.10.2020 16:32 Ответить
А чем этот "опрос" поможет в гарантиях безопасности?
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23.10.2020 16:35 Ответить
???? Ну представьте, что все закрыли глаза и ...Украина вновь назад получила ядерное оружие. Сон наяву, которое надо обслуживать испытывать и т.д. А ДАЛЕЕ???? Что вы с ним сделаете? Бросите бомбочку на Донбасс? Или на Москву? Или и туда и туда вместе?
Они как постреливали так себе и постреливают патамушта у них есть Зе-стратегия. Смысл вот этой трескотни????
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23.10.2020 16:40 Ответить
ГАРАНТИЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ в сильной и современой Армии, и отсутствие у власти разного рода слуг, жоп, голосящих теток-колясочнич с мешком и прочих продажно-парашных самопомощей.
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23.10.2020 16:44 Ответить
Какое-то убогое блеяние от Министра иностранных дел как будто он не знает, что дискуссия должна быть с подписантами договорв, соглашений, меморандумов.Пусть найвиличніший політик Откроет Конституцию Украины и почитает что входит в обязанности Президента
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23.10.2020 17:04 Ответить
То про це треба питати в простих людей, які не знаються на цьому питанні? Я вже не кажу про незаконністъ цього опитування взагалі. Кулеба - типовий зелений ''боярин''.
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23.10.2020 17:08 Ответить
Значна частина виборців,особливо молодь,якщо і знають щось про Будапештський меморандум,то поверхнево.Також і про легалізацію канабісу - більшість літніх людей слова такого не знають.
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23.10.2020 17:31 Ответить
Давно назрела потребность в разговоре о гарантиях безопасности для Украины,,,,и посему "зеленый " манипулятор,решил использовать манипуляцию обращением к украинскому народу, а не к тем,кто не только гарантировал безопасность Украины ,но и нарушал давшую гарантию,,,(не лох)
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23.10.2020 17:11 Ответить
верно.
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23.10.2020 17:13 Ответить
розмовляйте, дипломати. Ми - "за". Але нахрена про цей дозвіл нас питати на референдумі?
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23.10.2020 17:23 Ответить
А меморандум зебилы на кухне подписывали, что вы их спрашиваете?

Спрашивайте у гарантов, а не у мартышек.
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23.10.2020 17:24 Ответить
Якщо в вас щось там «дозріло», то й робіть...
Нащо питати ще раз дозволу???
Вас жеж обрали під ваші гасла та ваш «величний розум»
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23.10.2020 17:40 Ответить
Кулеба ослика отмазывает. При чем тут гарантии Будапешта и опрос? Это как, нарид проголосует за "активизацию Будепештского меморандума и под креслом Кулебы заработает рективный двигатель и он улетит в пространство производить переговоры? А шо сейчас мешает Кулебе и ослику это делать?
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23.10.2020 18:10 Ответить
В огороде бузина... Он хоть сам понял, что изрек?
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23.10.2020 18:17 Ответить
Кулеба, ты кого за идиотов считаешь? Зебыдлу рассказывай сказочки. У президента Украины достаточно полномочий, чтобы без всяких шоу и видосиков поднимать те, или иные вопросы. Нарид весной 2019 года дал ему этот мандат. Так что не виляй хвостом и признай, что Бубочка занимается агитацией на выборах, спасая свои рухнувшие рейтинги.
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23.10.2020 18:33 Ответить
 
 