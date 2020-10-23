Германия и Франция не слишком активно влияют на РФ, - генерал США Ходжес

Американский генерал в отставке и экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что Германия и Франция должны более активно влиять на РФ, чтобы заставить Кремль соблюдать международные обязательства.

"Никого давно не удивляет, что Кремль никогда не выполняет взятых на себя обязательств. Они никогда не придерживаются слова, если только им не противостоит четкая сила и конкретные протоколы верификации... Поэтому мы должны производить неуклонное влияние на Кремль, заставляя его придерживаться принятых обязательств. Если честно, в этом нам (США. - Ред.) очень нужна помощь Германии. На мой взгляд, Германия и Франция не слишком охотно влияют на Кремль - в первую очередь, из-за прочных экономических связей", - сказал Ходжес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его убеждению, причиной такой ситуации является и то, что у Германии существует определенное "чувство вины" по поводу гибели миллионов советских людей во время войны.

"Я прожил в Германии несколько лет, и знаю, что подобное "чувство вины" существует. И мне кажется, это главная причина, почему немцы не спешат давить на Кремль", - отметил генерал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина является "краеугольным камнем" в противостоянии за Черное море, - генерал США Ходжес

Однако, по его словам, ситуация понемногу начинает меняться. "В той же Германии отравления господина Навального стало очень значимым событием. То есть, как Бундестагу, так и самому канцлеру Меркель становится трудно терпеть такие вещи - и чем дальше, тем хуже. Это видно также на примере "Северного потока-2". Поэтому, как мне кажется, потенциал здесь кроется именно в сотрудничестве США с Германией, в тонкой осмысленной работе с союзниками, которая приведет к усилению давления на Кремль и, в итоге, привлечению его к ответственности ", - отметил Ходжес.

Он добавил, что Украине, по его мнению, следует продолжать прилагать усилия, чтобы "завоевать полное доверие Западной Европы".