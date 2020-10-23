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Германия и Франция не слишком активно влияют на РФ, - генерал США Ходжес

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине

Германия и Франция не слишком активно влияют на РФ, - генерал США Ходжес

Американский генерал в отставке и экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что Германия и Франция должны более активно влиять на РФ, чтобы заставить Кремль соблюдать международные обязательства.

"Никого давно не удивляет, что Кремль никогда не выполняет взятых на себя обязательств. Они никогда не придерживаются слова, если только им не противостоит четкая сила и конкретные протоколы верификации... Поэтому мы должны производить неуклонное влияние на Кремль, заставляя его придерживаться принятых обязательств. Если честно, в этом нам (США. - Ред.) очень нужна помощь Германии. На мой взгляд, Германия и Франция не слишком охотно влияют на Кремль - в первую очередь, из-за прочных экономических связей", - сказал Ходжес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его убеждению, причиной такой ситуации является и то, что у Германии существует определенное "чувство вины" по поводу гибели миллионов советских людей во время войны.

"Я прожил в Германии несколько лет, и знаю, что подобное "чувство вины" существует. И мне кажется, это главная причина, почему немцы не спешат давить на Кремль", - отметил генерал.

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Однако, по его словам, ситуация понемногу начинает меняться. "В той же Германии отравления господина Навального стало очень значимым событием. То есть, как Бундестагу, так и самому канцлеру Меркель становится трудно терпеть такие вещи - и чем дальше, тем хуже. Это видно также на примере "Северного потока-2". Поэтому, как мне кажется, потенциал здесь кроется именно в сотрудничестве США с Германией, в тонкой осмысленной работе с союзниками, которая приведет к усилению давления на Кремль и, в итоге, привлечению его к ответственности ", - отметил Ходжес.

Он добавил, что Украине, по его мнению, следует продолжать прилагать усилия, чтобы "завоевать полное доверие Западной Европы".
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Топ комментарии
+4
"Чувство вины" німці можуть собі у сраку засунути, і це враховуючи, що більшість бойових дій Східноєвропейскього театру були на території України. Не перед тими треба голову хилити.
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23.10.2020 17:02
+3
Так они холуи ***** ,барыги ,их волнуют исключительно бабки ... Германия и Франция не слишком активно влияют на РФ, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 3576
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23.10.2020 17:01
+3


Иосиф Пиночет@Jose_Pinoche 25 сент.

Подумалось.
Европа нихрена не выучила уроки ВМВ и снова прет на те же грабли.
Это СССР развалился, а КГБ остался и продолжает свое дело.
Они и дальше будут грабить и убивать. Не только своих граждан, но и чужих.
Рисуйте дальше свои красные линии, алчные и трусливые импотенты.
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23.10.2020 17:12
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Так они холуи ***** ,барыги ,их волнуют исключительно бабки ... Германия и Франция не слишком активно влияют на РФ, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 3576
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23.10.2020 17:01 Ответить
"Чувство вины" німці можуть собі у сраку засунути, і це враховуючи, що більшість бойових дій Східноєвропейскього театру були на території України. Не перед тими треба голову хилити.
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23.10.2020 17:02 Ответить
Кремлевское быдлоГермания и Франция не слишком активно влияют на РФ, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 6123само себя завалит.... Германия и Франция не слишком активно влияют на РФ, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 7580СССр дохлый будет завидовать....сегодняшним Шариковым...у него не было столько бабла....
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23.10.2020 17:06 Ответить


Иосиф Пиночет@Jose_Pinoche 25 сент.

Подумалось.
Европа нихрена не выучила уроки ВМВ и снова прет на те же грабли.
Это СССР развалился, а КГБ остался и продолжает свое дело.
Они и дальше будут грабить и убивать. Не только своих граждан, но и чужих.
Рисуйте дальше свои красные линии, алчные и трусливые импотенты.
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23.10.2020 17:12 Ответить
Только здравые Американцы могут называть всё своими именами, а соплежуи из ЕС имеют с рашкой бизнес, ни к чему им это всё...
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23.10.2020 17:15 Ответить
Так Европа и США строили СССр за свое бабло.... Германия и Франция не слишком активно влияют на РФ, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 5859Сралин и его быдло давал лишь РАБссилу для РАБссии...
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23.10.2020 17:16 Ответить
"Германия и Франция не слишком активно влияют на РФ, - генерал США Ходжес" - Очень даже сильно влияют! Во-первых снаюжают деньгами на войны, во-вторых потакают и прямо поощряют отсутствием вменяемой, адекватной реакции агрессора на новые, ещё более масштабные и угрожающие всему человечеству преступления. Вот такие пироги с котятами...
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23.10.2020 18:02 Ответить
_Европа (центральная и западная) практически полностью разложена до состояния трухи долгой и упорной работой кремля. В своём сегодняшнем состоянии они просто не способны противостоять путлеру. Т. е. у них есть для этого все возможности, но совершенно нет желания, политической воли. Просто паралич воли и даже напротив, ожесточённое желание обтяпывать и далее свои делишки с людоедами!
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23.10.2020 18:09 Ответить
Та такое "влияние"еще больше вдохновляет кацапстан.
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23.10.2020 19:36 Ответить
Еще если выберут на один срок Трампа, так они вообще могут стать союзниками.
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23.10.2020 20:05 Ответить
"На мой взгляд, Германия и Франция не слишком охотно влияют на Кремль - в первую очередь, из-за прочных экономических связей", - сказал Ходжес
Они же с кремлем подельники!
Поэтому и сдают Украину в нормандском мюнхенском формате 1938 года
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23.10.2020 20:33 Ответить
 
 