В Ассоциации городов Украины обеспокоены проектом постановления "Слуг народа" о переносе второго тура местных выборов

Проект постановления Верховной Рады, в котором предлагается отменить второй тур местных выборов в связи с пандемией COVID-19, поданный депутатами "Слуги народа" грубо нарушает нормы Конституции и Избирательного кодекса.

Об этом Асоция городов Украины сообщила на своем официальном сайте, информирует Цензор.НЕТ.

"Ассоциация городов Украины крайне обеспокоена попытками накануне местных выборов 25 октября изменить или отменить отдельные этапы процесса народного волеизъявления, в частности второй тур выборов мэров крупных городов по всей стране. Зарегистрированный в Верховной Раде Украины проект постановления Верховной Рады Украины "О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" не имеет ничего общего с принципами надлежащего управления и принципами демократического государства", - отмечают в Ассоциации городов Украины.

В Ассоциации городов Украины отмечают, что общины, где по результатам выборов понадобится второй тур, в случае его непроведения не получат легитимных мэров. Право граждан избирать местную власть будет цинично нарушено.

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"Подобные политические спекуляции относительно возможной отсрочки / переноса процедур и этапов местных выборов в сочетании с заявлениями представителей партии парламентского монобольшинства, является политическим давлением и попыткой ограничить местное самоуправление в крупных городах. Учитывая указанное призываем народных депутатов Украины отказаться от инициатив по законодательному вмешательству в непрерывность избирательного процесса и не поддерживать такие инициативы в стенах Верховной Рады Украины! ", - призывают в Ассоциации городов Украины.

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