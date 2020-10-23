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В Ассоциации городов Украины обеспокоены проектом постановления "Слуг народа" о переносе второго тура местных выборов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Ассоциации городов Украины обеспокоены проектом постановления

Проект постановления Верховной Рады, в котором предлагается отменить второй тур местных выборов в связи с пандемией COVID-19, поданный депутатами "Слуги народа" грубо нарушает нормы Конституции и Избирательного кодекса.

Об этом Асоция городов Украины сообщила на своем официальном сайте, информирует Цензор.НЕТ.

"Ассоциация городов Украины крайне обеспокоена попытками накануне местных выборов 25 октября изменить или отменить отдельные этапы процесса народного волеизъявления, в частности второй тур выборов мэров крупных городов по всей стране. Зарегистрированный в Верховной Раде Украины проект постановления Верховной Рады Украины "О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" не имеет ничего общего с принципами надлежащего управления и принципами демократического государства", - отмечают в Ассоциации городов Украины.

В Ассоциации городов Украины отмечают, что общины, где по результатам выборов понадобится второй тур, в случае его непроведения не получат легитимных мэров. Право граждан избирать местную власть будет цинично нарушено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Грищенко объяснила, почему хотят отменить второй тур выборов мэра: Недопущение чрезмерной нагрузки на медсистему

"Подобные политические спекуляции относительно возможной отсрочки / переноса процедур и этапов местных выборов в сочетании с заявлениями представителей партии парламентского монобольшинства, является политическим давлением и попыткой ограничить местное самоуправление в крупных городах. Учитывая указанное призываем народных депутатов Украины отказаться от инициатив по законодательному вмешательству в непрерывность избирательного процесса и не поддерживать такие инициативы в стенах Верховной Рады Украины! ", - призывают в Ассоциации городов Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" не будет инициировать отмену 2 тура выборов из-за COVID-19, - заявление

Автор: Володимир Янченко
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Иосиф Пиночет

@Jose_Pinoche

10 лет назад я не слушал выступления Януковича - берег мозг.
Теперь не слушаю Зеленского. Просто мозг мне еще нужен.
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23.10.2020 17:15 Ответить
слушай его тогда и твой мозг будет крепким и здоровім
В Ассоциации городов Украины обеспокоены проектом постановления "Слуг народа" о переносе второго тура местных выборов - Цензор.НЕТ 1084
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23.10.2020 17:18 Ответить
В Ассоциации городов Украины обеспокоены проектом постановления "Слуг народа" о переносе второго тура местных выборов - Цензор.НЕТ 543
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23.10.2020 17:19 Ответить
Вроде же-уже заднюю включили.Верещук сказала.
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23.10.2020 17:18 Ответить
Только зебилы могут такое прохавать. Первый тур - таки да, а второй короновирус не даёт.
Зевыборцы, вам таки дошло, что вы привели к власти идиотов, дрочеров, насильников, сексуальные извращенцев, поцоватых рестораторов, свадебных фотографов и этих свадеб ведущих, бородатых жоп коломойского, жалких пародий на Мери Попинс, жуликов и прочую погань?
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23.10.2020 17:24 Ответить
найцікавіше,що цей "законопроєкт" НІЯК СЛУГАМ НЕ ДОПОМОЖЕ....
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24.10.2020 09:31 Ответить
Если примут такое постановление, то тупо не допускать СУК, в смысле "Слуг..." ни в какие органы власти, забрасывать камнями, помидорами (желательно в таре объемом не менее 3-х литров), дерьмом, вообще чем угодно. Мразям плюющим на мнение людей не место в органах власти.
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23.10.2020 17:40 Ответить
Львів категорично проти "проєкту ЗЕ"...
Таке вражіння,що він написаний ЗА ГРОШІ САДОВОГО.....

Набираючи більше у першому турі,САдовий у другому "пролітає як фанера"...
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24.10.2020 09:30 Ответить
 
 