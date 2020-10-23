Аваков о заявлении Зеленского о "сдаче Крыма без боя": "Украинцы сделали все, что могли, защищая себя"
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Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина сделала все возможное, чтобы предотвратить аннексию Крыма в 2014 году, но имела ограниченные возможности и силы.
Об этом сказал Аваков на специальном Киевском форуме безопасности, комментируя заявление президента Владимира Зеленского об ответственности виновных в "сдаче Крыма без боя", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я различаю политическую риторику и факты. А факты того времени говорили о том, что Украина имеет предел своих возможностей и сил, чтобы идти на те или иные шаги. И исходя из этого следует оценивать то время. И считаю, что такие вещи не являются предметом публичных дебатов, а являются предметом серьезного разбора ситуации. И после этого серьезного разбора можно будет сделать выводы: что могли, не могли. Считаю, что тогда украинцы сделали все, что могли, защищая себя", - сказал Аваков.
По словам министра, риторика, используемая политиками во время предвыборной агитации, только обостряет существующие проблемы.
"И когда мы между собой спорим об этих вещах, мы должны каждый раз думать и знать, что в мире все непросто. В мире огромное количество проблем, и всем Украина безразлична, кроме нас самих. Поэтому когда мы друг с другом спорим и стараемся друг друга уколоть больнее, и в риторике использовать иногда недопустимые приемы, мы должны знать, что мы тем самым ослабляем себя", - подчеркнул Аваков.
Напомним, 20 октября Зеленский в своем ежегодном послании к Верховной Раде заявил, что те украинские государственные деятели, которые без боя отдали в 2014 году Крым России, должны понести ответственность, и подчеркнул, что это "вопрос не мести, а справедливости".
Пожалуйста, подождите...
Во от і поговоріть на цю тему з зьозіком.
PS/ Но мы пойдём от простого. Да? Аваков? Мы же не финны. Мы по большей части: "бла, бла, бла..."
И допустила это в большей степени власть Януковича. (Харківські угоди)
Добраніч.
Но Крым действительно сдали без боя, который можно было выиграть.
Виновник - Слюнявый Пластырь (девичья фамилия Коган).
Удивительно, но потом среди лохов-украинцев
он еще сумел создать себе героический образ.
Надеюсь, рано или поздно, этот хитрожопый негодяй ответит...
Мені цікаво: чи подасть хто-небудь на Клоуна в печерский суд за бездіяльність.... після його відсторонення??
Но мы можем сейчас на уровне здравого смысла оценить ту ситуацию.
Для этого надо ответить на ряд простых вопросов:
1) Если США дали понять, что НЕ будут поддерживать Украину в ее военном конфликте с РФ за Крым - то как бы вы поступили на месте Турчинова?
2) Если практически все ключевые командиры и СБУ Крыма перешли на сторону РФ или просто самоустранились, то какими силами мы могли воевать в Крыму? Силами трех батальонов или одной бригады распыленной по всему Крыму?
3) Допустим что сил у нас в тот момент в самом Крыму не было, но мы могли дать оружие крымским татарам (но они от силы смогли бы создать 2-3 батальона ополчения) + пару батальонов ВСУ. Как вы считаете этих сил хватило бы чтобы разгромить российские войска в Крыму? Как вы наверное понимаете перешеек был бы россиянами заблокирован легко и мы не смогли бы перебросить туда наши силы с материка.
4) Допустим что не смотря на это Турчинов все же приказал бы стрелять в россиян, которые блокировали наши военные городки. Как вы понимаете россияне выставили бы перед собой мирных крымчан и было бы случайно убито пару десятков мирных граждан. После чего РФ СМИ на весь мир показали, что ВСУ убивает мирных граждан и ЕС и США самоустранились бы от этого конфликта.
5) Допустим что ВСУ все равно начало стрелять в россиян в Крыму и началась кровавая мясорубка. Допустим мы смогли бы даже перекинуть с материка бригаду в помощь. И что было бы в итоге? Думаю погибло бы 2-3 тыс. наших солдат и офицеров и в плен попало бы еще 5-6 тыс. Вот и весь результат обороны Крыма. Вы этого хотели?
Мы настаиваем - захвачена военным путем и оккупирована!
********* - жители захотели присоединиться.
Страны типа Турции, Ирана ... - власть слабая и не смогла удержать территорию.
В подтверждение нашей теории приводим пусть и краткосрочные бои, действия татарских партизанских отрядов, освобождающих свою землю?