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Аваков о заявлении Зеленского о "сдаче Крыма без боя": "Украинцы сделали все, что могли, защищая себя"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Аваков о заявлении Зеленского о

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина сделала все возможное, чтобы предотвратить аннексию Крыма в 2014 году, но имела ограниченные возможности и силы.

Об этом сказал Аваков на специальном Киевском форуме безопасности, комментируя заявление президента Владимира Зеленского об ответственности виновных в "сдаче Крыма без боя", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я различаю политическую риторику и факты. А факты того времени говорили о том, что Украина имеет предел своих возможностей и сил, чтобы идти на те или иные шаги. И исходя из этого следует оценивать то время. И считаю, что такие вещи не являются предметом публичных дебатов, а являются предметом серьезного разбора ситуации. И после этого серьезного разбора можно будет сделать выводы: что могли, не могли. Считаю, что тогда украинцы сделали все, что могли, защищая себя", - сказал Аваков.

По словам министра, риторика, используемая политиками во время предвыборной агитации, только обостряет существующие проблемы.

"И когда мы между собой спорим об этих вещах, мы должны каждый раз думать и знать, что в мире все непросто. В мире огромное количество проблем, и всем Украина безразлична, кроме нас самих. Поэтому когда мы друг с другом спорим и стараемся друг друга уколоть больнее, и в риторике использовать иногда недопустимые приемы, мы должны знать, что мы тем самым ослабляем себя", - подчеркнул Аваков.

Напомним, 20 октября Зеленский в своем ежегодном послании к Верховной Раде заявил, что те украинские государственные деятели, которые без боя отдали в 2014 году Крым России, должны понести ответственность, и подчеркнул, что это "вопрос не мести, а справедливости".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Те, кто без боя отдал Крым, должны нести ответственность", - Зеленский. ВИДЕО
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Топ комментарии
+47
вЯликАй шмаркатый Асвабадитель и воитель из говно-Квартала.
сичаЗ он покажет, как надотЬ...


Аваков о заявлении Зеленского о "сдаче Крыма без боя": "Украинцы сделали все, что могли, защищая себя" - Цензор.НЕТ 9701
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23.10.2020 17:35
+46
Зеля постійно озвучує меседжи кремлівської пропаганди.
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23.10.2020 17:33
+39
Він навіть не знає, як в ті часи розгортались події.
Начитався шарія, а тепер такий розумний...
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23.10.2020 17:34
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Страница 2 из 2
Аваков сам в Харькове зачищал обладминистрацию , к нему нет вопросов. Есть вопросьі к тем , кто вовремя не послал спецназ на разблокировку здания ВС АРК в Симферополе. Потом уже бьіло , действительно , поздно начинать сопротивляться.
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23.10.2020 18:07 Ответить
Кароче сваливают все на кануне великого шухера
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23.10.2020 18:08 Ответить
Ммммм.....наверное не все, что могли. Но вероятно, это было время проб и ошибок. Пробы прошли, а ошибки остались.
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23.10.2020 18:08 Ответить
Так, за Крим не воювали, але чому зелені в цьому одного Турчинова звинувачують??? Якщо почитати стенограму РНБО, то Турчинов єдиний, хто пропоyвав стріляти і взагалі наполягав на воєнному стані. Але інші були проти!
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23.10.2020 18:22 Ответить
Особенно сделал всьо Веталя, блокируя голосование по направлению спецназа в Крым.
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23.10.2020 18:26 Ответить
На раді РНБО тільки Тимошенко закликала не чинити опру окупантам. Всі решта були налаштовані до оборони держави. Але Нікому нема справи до неї , Зеленському хочетья покарати патріота Турчинова, бо він слуга москалів. https://www.youtube.com/watch?v=8mdtQAMQ4vU
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23.10.2020 18:32 Ответить
на заседании приняли решение не сопративляться и сдавать Крым. как же это была одна Тимошенко? И кто ее незаконно привел на заседание? Уж не этот патриот?
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23.10.2020 18:38 Ответить
Павло́ Валенти́нович Ле́бедєв (нар. 12 липня 1962, с. Новомихайлівський, Туапсинський район Краснодарський край, РРФСР) - колишній український політик російського походження. міністр оборони України2012 по 27 лютого 2014). Народний депутат України 5-го скликання з квітня 2006 по листопад 2007 від Блоку Юлії Тимошенко,
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23.10.2020 18:48 Ответить
Читай стенограму там все написано. Тимошенко на той час вже вилізла з візка і ходила своїми ногами.
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23.10.2020 19:59 Ответить
Хождение ногами не давало ей право голоса
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23.10.2020 20:33 Ответить
Ну бачиш нікому в голову не прийшло заклеїти ій рота. Це московські традиції.
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23.10.2020 22:43 Ответить
"мы должны каждый раз думать и знать"

Во от і поговоріть на цю тему з зьозіком.
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23.10.2020 18:41 Ответить
Зеленский больной на голову клоун неадекват!! У него всё липовое!! Липовый диплом, липовые анализы на стадионе, липовый рейтинг и т. д.! Он даже с готового суфлёра еле. еле с ошибками читает текст , во время выступления в ВР!! Зато шайбу отъел большую и не липовую !! Скоро в телевизор не будет вмещаться!! Это он-Зеленский , так пашет и день и ночь, , как раб на галерах!!
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23.10.2020 18:54 Ответить
Аваков, прочитай кто такой Маннергейм. И сопоставь величину его личности и страну которую он представлял. А также- его ответственность, храбрость, долговидность, и результат маленькой Финляндии по итогу. Где сейчас сдавшиеся страны(потому что типо "нет шансов")? И где сейчас Финляндия, и где была при совке, и почему она заслужила стать не оккупированной ими!?
PS/ Но мы пойдём от простого. Да? Аваков? Мы же не финны. Мы по большей части: "бла, бла, бла..."
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23.10.2020 18:58 Ответить
Зеленский ссыт в глаза и говорит, Божья Роса!
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23.10.2020 19:00 Ответить
Мнения Президента по этому вопросу справедливы
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23.10.2020 19:02 Ответить
Очень похоже на то, что тогда в ситуации не разобрался даже "Вашингтонский обком" и стал давать указания украинской "элите" не провоцировать московитов применением оружия. Так доигрались до сдачи Крыма почти без боя.
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23.10.2020 19:02 Ответить
Реально думаешь были шансы не допустить сдачи с боем?
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23.10.2020 19:31 Ответить
Ага и продемонстрировать всему миру как "каратели" стреляют женщин и детей. Что дало бы повод ***** сунуться ещё на не роздуплённый юго-восток.
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23.10.2020 20:20 Ответить
Ты слабо себе перставляешь тогдашнюю реальность.
Аваков щодо заяви Зеленського про "здачу Криму без бою": "Українці зробили все, що могли, захищаючи себе" - Цензор.НЕТ 7110
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23.10.2020 20:28 Ответить
не смешно...
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23.10.2020 20:49 Ответить
Аваков стал порахоботом? ))
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23.10.2020 19:11 Ответить
Для особо умных - Крым был уже сдан до Майдана. Потом была лишь формальная смена флагов.
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23.10.2020 19:40 Ответить
Для "особых" - де-факто там уже полностью хозяйничали россияне ожидая подходящего момента.

И допустила это в большей степени власть Януковича. (Харківські угоди)
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23.10.2020 20:03 Ответить
Нет. Просто Авакова нельзя назвать хорошим человеком, но и дебилом тоже назвать нельзя. Хотя если оценивать с позиции, что все люди с мозгами - порохоботы, то наверное все же можно. Но это далеко не так.
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25.10.2020 00:25 Ответить
Так оно и есть. Я просто прикольнулся с зебилов, они такие "сложные" логические цепочки не осилят.
Добраніч.
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25.10.2020 00:35 Ответить
Да я понимаю и сарказм, и иронию... Мой ответ больше не Вам адресован (у Вас с головой все в порядке - сами разберетесь в ситуации), а именно зебилам, которые осилят ветку.
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25.10.2020 00:46 Ответить
Мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Правда "относительно" "видит - есть сомнения. Скорее фантазирует.
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23.10.2020 19:11 Ответить
Зебил, конечно, редкое лайно, и не ему вякать на тему поражения,
Но Крым действительно сдали без боя, который можно было выиграть.
Виновник - Слюнявый Пластырь (девичья фамилия Коган).
Удивительно, но потом среди лохов-украинцев
он еще сумел создать себе героический образ.

Надеюсь, рано или поздно, этот хитрожопый негодяй ответит...
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23.10.2020 19:14 Ответить
В Лугандоне твоё мнение полностью разделяют!
Аваков щодо заяви Зеленського про "здачу Криму без бою": "Українці зробили все, що могли, захищаючи себе" - Цензор.НЕТ 4855
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23.10.2020 19:35 Ответить
ты тупой? тебе было сказано - захлопни пасть дебила кусок. не доходит? лоботомия мешает понять 4 слова?
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23.10.2020 20:21 Ответить
так яка ж проблема?! Український "Наполеон" може оголосити мобілізацію і повести УКРАЇНСЬКУ АРМІЮ визволяти Донбас, Крим, Кубань, Слобожанщину, Брянщину, Зелений Клин....

Мені цікаво: чи подасть хто-небудь на Клоуна в печерский суд за бездіяльність.... після його відсторонення??
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23.10.2020 19:51 Ответить
Зачетно, Аваков как всегда держит нос поветру.
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23.10.2020 20:02 Ответить
У нас нет информации о состоянии ВСУ на момент захвата Крыма. И мы не знаем какие были звонки Турчинову из Кремля и США.
Но мы можем сейчас на уровне здравого смысла оценить ту ситуацию.
Для этого надо ответить на ряд простых вопросов:
1) Если США дали понять, что НЕ будут поддерживать Украину в ее военном конфликте с РФ за Крым - то как бы вы поступили на месте Турчинова?
2) Если практически все ключевые командиры и СБУ Крыма перешли на сторону РФ или просто самоустранились, то какими силами мы могли воевать в Крыму? Силами трех батальонов или одной бригады распыленной по всему Крыму?
3) Допустим что сил у нас в тот момент в самом Крыму не было, но мы могли дать оружие крымским татарам (но они от силы смогли бы создать 2-3 батальона ополчения) + пару батальонов ВСУ. Как вы считаете этих сил хватило бы чтобы разгромить российские войска в Крыму? Как вы наверное понимаете перешеек был бы россиянами заблокирован легко и мы не смогли бы перебросить туда наши силы с материка.
4) Допустим что не смотря на это Турчинов все же приказал бы стрелять в россиян, которые блокировали наши военные городки. Как вы понимаете россияне выставили бы перед собой мирных крымчан и было бы случайно убито пару десятков мирных граждан. После чего РФ СМИ на весь мир показали, что ВСУ убивает мирных граждан и ЕС и США самоустранились бы от этого конфликта.
5) Допустим что ВСУ все равно начало стрелять в россиян в Крыму и началась кровавая мясорубка. Допустим мы смогли бы даже перекинуть с материка бригаду в помощь. И что было бы в итоге? Думаю погибло бы 2-3 тыс. наших солдат и офицеров и в плен попало бы еще 5-6 тыс. Вот и весь результат обороны Крыма. Вы этого хотели?
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23.10.2020 20:39 Ответить
Звичайно попробувати не дати захопити Крим можна було,але не було кому пробувати, бо дуже багато зрадників і дурнів, що вважали рашистів друзями. До речі сам препіздент тільки недавно прозрів, начебто, хоча я невпевнена, бо почав звинувачувати попередників в неправильних діях в ті нелегкі для країни часи. Якась у його голові фасмагорія.
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23.10.2020 20:45 Ответить
плохому клоуну президенту стринги давят
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23.10.2020 21:43 Ответить
По унылому пастору тюрьма пдачет.
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24.10.2020 12:47 Ответить
для Авакова настав час виправдовуватись - отже слова Зеленського попали в точку !
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23.10.2020 23:00 Ответить
Якби ті події відбувались зараз, то преЗЕдент Зе сказав би: та забирайте фсьо!
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24.10.2020 00:00 Ответить
Турч так и сделал.
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24.10.2020 12:48 Ответить
А що тут такого, нехай розлідування і трибунал по ділам їх роздасть всім хто тоді керував , і тим хто до того 2014 року розвалив армію і спецслужби, хоч їм і писали тоді в медіа, що ви робите ідіоти. Чому зрада вищих посадових осіб і некомпетентність це якесь велике табу, яке не можна чіпати? Чому кордони Новоросії фюрера Шаломова дивним чином співпадають з кордонами Нового Єрусалиму Беркута Ігоря Вітальовича. Якого чомусь ніхто не тягає по судам, не звинувачує в сепаратизмі. Ні тобі суду, нічого. О сюжет! Ще тоді , задовго до 2014 генерал Омельченко попердежував, що буде спроба захвату території.
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24.10.2020 06:56 Ответить
Всё таки Крым был завоеван захватчиками, жители не захотели жить в Украине или украинская власть отказалась от Крыма?
Мы настаиваем - захвачена военным путем и оккупирована!
********* - жители захотели присоединиться.
Страны типа Турции, Ирана ... - власть слабая и не смогла удержать территорию.
В подтверждение нашей теории приводим пусть и краткосрочные бои, действия татарских партизанских отрядов, освобождающих свою землю?
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24.10.2020 09:59 Ответить
Тогдашняя власть должна ответить за сдачу Крыма вместе с Аваковым.
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24.10.2020 12:46 Ответить
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