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Блокировано использование поддельных почтовых марок "Укрпочты" наемниками "ЛНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности Украины блокировала использование поддельных почтовых марок АО "Укрпочта", которые представители террористической организации "ЛНР" клеили на письма для запугивания переселенцев с оккупированных территорий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Блокировано использование поддельных почтовых марок Укрпочты наемниками ЛНР, - СБУ 01

Сотрудники спецслужбы установили, что в течение 2019-2020 годов группа лиц, которая действовала на территории нескольких областей, реализовывала поддельные почтовые марки Укрпочты различным заказчикам. Часть из них использовались представителями "ЛНР" для рассылки переселенцам почтовой корреспонденции. В ней оккупационная власть требовала от граждан подтвердить право на собственную недвижимость на временно оккупированной территории. В случае непоступления документации, "органы власти ЛНР" угрожали лишить людей имущественных прав на эту недвижимость. По замыслу террористической организации, использование марок государственного почтового оператора Украины на подобных письмах должно было подрывать доверие переселенцев в органы украинской государственной власти.

В ходе досудебного следствия также было установлено, что серийное производство поддельных марок находилось на территории непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики", которые затем контрабандой завозили в Украину.

Блокировано использование поддельных почтовых марок Укрпочты наемниками ЛНР, - СБУ 02

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Блокировано использование поддельных почтовых марок Укрпочты наемниками ЛНР, - СБУ 03

Только по предварительным оценкам специалистов, убытки государственного оператора Укрпочта от использования поддельных почтовых марок могли составить более 5 млн гривен.

В рамках начатого уголовного производства, правоохранители задержали одного из фигурантов при попытке отправить партию поддельных марок. Одновременно в 5 регионах проведено более 30 обысков в помещениях дельцов и автотранспортных средствах, которые использовались в противоправной деятельности. В ходе обысков изъяты деньги в разной валюте, в том числе российские рубли на общую сумму почти 3 миллиона в гривневом эквиваленте, средства связи, оружие и боеприпасы к нему, а также поддельная продукция ориентировочной стоимостью примерно 5 млн гривен.

Блокировано использование поддельных почтовых марок Укрпочты наемниками ЛНР, - СБУ 04

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Блокировано использование поддельных почтовых марок Укрпочты наемниками ЛНР, - СБУ 05

Сейчас двум участникам группы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2  (финансирование действий в целях насильственного, изменения границ территории или государственной границы Украины изменению или свержению конституционного строя или захват государственной власти) и ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Автор: Володимир Янченко
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марки?
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23.10.2020 17:39 Ответить
А конверти справжні були?

Прєступлєніє вєка)
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23.10.2020 17:45 Ответить
И тут ПМС отличилась. Блокировано использование поддельных почтовых марок "Укрпочты" наемниками "ЛНР", - СБУ - Цензор.НЕТ 8929
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23.10.2020 17:45 Ответить
Кому они нужны были еще й за доллары США ? В СБУ уже сюжеты кончились , вангую на следующей неделе найдут в посадке схрон с оружием
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23.10.2020 17:48 Ответить
А чьо? Вільну економічну зону "Бімбас" Зєлєнскій оно вже анонсував. Ото сєпари пробники і випускають.
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23.10.2020 18:08 Ответить
Ох и бомжары, здобулы нах русский мир, на марку денег нет, подделывают, лол, тупоголовые существа
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23.10.2020 18:17 Ответить
почтовые марки - анахронизм прошлого века, выпускать нужно как бонистику ограниченным тиражом для коллекционеров (со смехотаорным, сичто символическим номиналом), а не как вид оплаты почтовых услуг!
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23.10.2020 18:59 Ответить
серийное производство поддельных марок находилось на территории непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики", которые затем контрабандой завозили в Украину.Источник: https://censor.net/ru/n3226716

ще один аргумент до скорішої ліквідації цих псевдореспублік..
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23.10.2020 19:10 Ответить
 
 