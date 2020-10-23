Наемники РФ с начала суток один раз нарушили режим тишины, воины со спасателями ГСЧС локализуют очаги пожаров возле Станицы Луганской и Лопаскино, - штаб ОС
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С начала текущих суток, 23 октября, вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.
Так, противник открывал огонь из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Шумы. На других участках вдоль линии разграничения наблюдается тишина.
Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников нет.
В районе проведения операции выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, военнослужащие Вооруженных Сил вместе со спасателями ГСЧС локализуют очаги пожаров близ Станицы Луганской, а также недалеко от населенного пункта Лопаскино.
Кроме того, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы более 14 гектаров территории и передан на уничтожение 101 взрывоопасный предмет.
Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток они отремонтировали 2 дома. Еще на 7 объектах работы продолжаются.
Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове адекватно реагировать на любые провокационные действия противника.
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