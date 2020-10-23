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Наемники РФ с начала суток один раз нарушили режим тишины, воины со спасателями ГСЧС локализуют очаги пожаров возле Станицы Луганской и Лопаскино, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Наемники РФ с начала суток один раз нарушили режим тишины, воины со спасателями ГСЧС локализуют очаги пожаров возле Станицы Луганской и Лопаскино, - штаб ОС

С начала текущих суток, 23 октября, вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Так, противник открывал огонь из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Шумы. На других участках вдоль линии разграничения наблюдается тишина.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников нет.

В районе проведения операции выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, военнослужащие Вооруженных Сил вместе со спасателями ГСЧС локализуют очаги пожаров близ Станицы Луганской, а также недалеко от населенного пункта Лопаскино.

Кроме того, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы более 14 гектаров территории и передан на уничтожение 101 взрывоопасный предмет.

Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток они отремонтировали 2 дома. Еще на 7 объектах работы продолжаются.

Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове адекватно реагировать на любые провокационные действия противника.

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Автор: Богдан Гуньковський
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таак, кто то точно звездит, либо штаб ООС, либо депутаны от Зе, там они в интернетах своих пишут,что как минимум 4 обстрела за эту ночь...
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23.10.2020 18:15 Ответить
Скорее всего Штаб, как и о количестве потерь, когда боевые выдают за небоевые, практически бытовые. Типа, рубил дрова и причинил себе увечье. Чтобы угодить шмаркле и не рассердить *****!
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23.10.2020 18:25 Ответить
Зазвичай по 4-5 щонайменьше щоденно, а як зепутати приїхали, то лише один раз!
"Совпаденіє? Не думаю!" ©
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24.10.2020 00:45 Ответить
 
 