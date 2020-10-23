"Слуга народа" Фролов о поездке на Донбасс: "Зафиксировали огромное количество проблем, которые нужно решать"

Нардеп "Слуги народа" Павел Фролов рассказал о поездке на Донбасс, где ему выпало пообщаться с украинскими бойцами и узнать об их проблемах.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

В частности, нардеп отметил, что у военных очень маленькие оклады: "После ротации и вывода из зоны ООС, находясь на месте дислокации бригады или на учебном полигоне, воины получат на руки всего 10 тыс. грн в месяц. Это надо исправлять, если не удастся с начала, то в течение 2021 нужно предусмотреть увеличение окладов военнослужащих, возможно с привязкой их к прожиточному минимуму".

Фролов также подчеркнул низкую оснащенность техническими и сопутствующими средствами (БПЛА, автомобили, горючее, спецтехника и т.д.), а также необходимость вручную рыть окопы и убустраивать блиндажи, да еще и в полной боевой экипировке: "Нужно увеличивать как государственное финансирование обеспечения армии, так и волонтерскую помощь от всех неравнодушных".

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Среди прочих проблем Фролов назвал "огромную бюрократическую волокиту и писанину, которая отвлекает от боевых дел, недоукомплектованность штатных должностей, из-за чего ребята тянут службу практически "один за двоих" или "два за троих", несправедливость приказа МО, когда за "залет" одного бойца снимают надбавки и премии со всех командиров по вертикали, почти полное отсутствие украинского TV даже на контролируемой Украиной территории (ни канал "Дом", ни другие украинские каналы почти не доступны в бесплатном доступе на обычных телевизорах, однако "Сепар-ТВ" очень легко поймать)".

Также нардеп подчеркнул, что местные жители негативно воспринимают отмену местных выборов в 18 ОТГ в прифронтовой зоне.

"А у нас - депутатов, к сожалению, нет понятных для дончан аргументов для ответа на их вопрос "почему парламентские и президентские выборы-2019 можно было проводить, а местные 2020 - нет? Итак, в марте 2021 (это ближайшая дата по закону, когда их можно провести) нужно дать людям право выбрать местную власть", - написал Фролов.



