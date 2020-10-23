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"Слуга народа" Фролов о поездке на Донбасс: "Зафиксировали огромное количество проблем, которые нужно решать"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп "Слуги народа" Павел Фролов рассказал о поездке на Донбасс, где ему выпало пообщаться с украинскими бойцами и узнать об их проблемах.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

В частности, нардеп отметил, что у военных очень маленькие оклады: "После ротации и вывода из зоны ООС, находясь на месте дислокации бригады или на учебном полигоне, воины получат на руки всего 10 тыс. грн в месяц. Это надо исправлять, если не удастся с начала, то в течение 2021 нужно предусмотреть увеличение окладов военнослужащих, возможно с привязкой их к прожиточному минимуму".

Фролов также подчеркнул низкую оснащенность техническими и сопутствующими средствами (БПЛА, автомобили, горючее, спецтехника и т.д.), а также необходимость вручную рыть окопы и убустраивать блиндажи, да еще и в полной боевой экипировке: "Нужно увеличивать как государственное финансирование обеспечения армии, так и волонтерскую помощь от всех неравнодушных".

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Среди прочих проблем Фролов назвал "огромную бюрократическую волокиту и писанину, которая отвлекает от боевых дел, недоукомплектованность штатных должностей, из-за чего ребята тянут службу практически "один за двоих" или "два за троих", несправедливость приказа МО, когда за "залет" одного бойца снимают надбавки и премии со всех командиров по вертикали, почти полное отсутствие украинского TV даже на контролируемой Украиной территории (ни канал "Дом", ни другие украинские каналы почти не доступны в бесплатном доступе на обычных телевизорах, однако "Сепар-ТВ" очень легко поймать)".

Также нардеп подчеркнул, что местные жители негативно воспринимают отмену местных выборов в 18 ОТГ в прифронтовой зоне.

"А у нас - депутатов, к сожалению, нет понятных для дончан аргументов для ответа на их вопрос "почему парламентские и президентские выборы-2019 можно было проводить, а местные 2020 - нет? Итак, в марте 2021 (это ближайшая дата по закону, когда их можно провести) нужно дать людям право выбрать местную власть", - написал Фролов.

Слуга народа Фролов о поездке на Донбасс: Зафиксировали огромное количество проблем, которые нужно решать 01
Слуга народа Фролов о поездке на Донбасс: Зафиксировали огромное количество проблем, которые нужно решать 02
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Топ комментарии
+19
Татышо??? Огромное количество проблем? Так и не дошло до зеленого мозга, шо проблема там одна - наличие русского оккупационного зверья.
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23.10.2020 17:57
+18
А, чего же вы, гниды, год тому назад туда не поехали не зафиксировали и не порешали? Ааааа, до выборов то год оставался.
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23.10.2020 17:55
+13
"Слуга народа" Фролов о поездке на Донбасс: "Зафиксировали огромное количество проблем, которые нужно решать" - Цензор.НЕТ 3233
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23.10.2020 17:57
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"Слуга народа" Фролов о поездке на Донбасс: "Зафиксировали огромное количество проблем, которые нужно решать" - Цензор.НЕТ 2473
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23.10.2020 17:54 Ответить
А, чего же вы, гниды, год тому назад туда не поехали не зафиксировали и не порешали? Ааааа, до выборов то год оставался.
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23.10.2020 17:55 Ответить
Дык, год назад надо было хоть что-то решать,а сегодня можно только пообещать "Слуга народу" Фролов про поїздку на Донбас: "Зафіксували величезну кількість проблем, які потрібно вирішувати" - Цензор.НЕТ 9831
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23.10.2020 18:28 Ответить
"Слуга народа" Фролов о поездке на Донбасс: "Зафиксировали огромное количество проблем, которые нужно решать" - Цензор.НЕТ 3233
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23.10.2020 17:57 Ответить
Татышо??? Огромное количество проблем? Так и не дошло до зеленого мозга, шо проблема там одна - наличие русского оккупационного зверья.
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23.10.2020 17:57 Ответить
Главная проблема делает вид, что она - президент.
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23.10.2020 18:13 Ответить
Две: вторая - наличие там невменяемой дамбасни типа сивохо.
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23.10.2020 18:17 Ответить
Ну да, не пройшло і сім років війни, як один з зебілів став про щось догадуватись.
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24.10.2020 09:54 Ответить
«почти полное отсутствие украинского TV даже на контролируемой Украиной территории (ни канал "Дом", ни другие украинские каналы почти не доступны в бесплатном доступе на обычных телевизорах, однако "Сепар-ТВ" очень легко поймать)".Источник: https://censor.net/ru/n3226721»
СБУ И ГБР наконец займётся инициаторами УНИЧТОЖЕНИЯ УКРАИНСКИХ КАНАЛОВ ????
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23.10.2020 18:02 Ответить
"Слуги", які поїхали на Донбас, пишуть, що їх позиції обстріляли. Військові кажуть, що так стається кожного дня.

В той же час, РФ вже майже три місяці блокує роботу в рамках ТКГ.

Війна закінчилась.
Перемир'я триває.
В очах Путіна Зеленський продовжує бачити мир, оф ... єть !
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23.10.2020 18:09 Ответить
Ну да, как только финансирование армии уменьшите в пользу "правоохранительных" (карательных) органов, так сразу и зарплата воинов увеличится, и оснащенность армии улучшится. Особенно, если при этом ее (армию) еще и сократить.
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23.10.2020 18:11 Ответить
Блін! Купа наріду лев сьомий рік бойових дій дізналася, що у нас війна. Справжня. Якщо з'їзд ть ще раз, дюто дізнаються, що "та сторона" - то не Правий сектор і добровольці, які обстрілююьь мирняк і не дають закінчити війну, як каже Сциувухо і така собі Мєндель, а справжнісінькі кацапи і малоросійські колаборанти.
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23.10.2020 18:14 Ответить
Да ладно с проблемами, у кого их нету, тут вопрос в том все ли командировочные уже участники боевых действий оформили)
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23.10.2020 18:34 Ответить
Зеленский ВРЁТ? Депутат попал под обстрел! "Слуга народу" Фролов про поїздку на Донбас: "Зафіксували величезну кількість проблем, які потрібно вирішувати" - Цензор.НЕТ 5039
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23.10.2020 18:52 Ответить
Он не может врать
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23.10.2020 20:41 Ответить
Судя по репе, возраст у этого зебила вполне призывной. Предлагаю ему принять личное участие в том, что он рассказал, начиная с рытья окопов на передовой.
"Слуга народу" Фролов про поїздку на Донбас: "Зафіксували величезну кількість проблем, які потрібно вирішувати" - Цензор.НЕТ 9754
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23.10.2020 18:53 Ответить
Из окопов, небось, предлагаешь?
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23.10.2020 19:19 Ответить
Конечно, ты же сам всё видишь. Сам небось срёшь из соседнего. "Слуга народу" Фролов про поїздку на Донбас: "Зафіксували величезну кількість проблем, які потрібно вирішувати" - Цензор.НЕТ 4443
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23.10.2020 19:24 Ответить
Придурки, в інші регіони не пробували поїхати?
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23.10.2020 19:18 Ответить
У пісюніста одна проблема дороги.
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23.10.2020 19:24 Ответить
"Слуга народу" Фролов про поїздку на Донбас: "Зафіксували величезну кількість проблем, які потрібно вирішувати" - Цензор.НЕТ 4408
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23.10.2020 20:05 Ответить
"Слуга народу" Фролов про поїздку на Донбас: "Зафіксували величезну кількість проблем, які потрібно вирішувати" - Цензор.НЕТ 3140
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23.10.2020 20:18 Ответить
Не понял. Зайчик пересрал? Нечто похожее было с ******, когда внезапно погас свет.
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23.10.2020 21:06 Ответить
Просто умиляет упоминание о необходимости волонтерской помощи. Депутат, вероятно, не в курсе, что величайший нелох первый приказал не пускать на передовую волонтеров с их помощью, а также забрали транспорт, приобретенный волонтерами для Армии. Странно, что кевларовые каски и броники от волонтеров не конфисковали. Наверное, поостереглись, что им бойцы накидают по тыкве.
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23.10.2020 20:18 Ответить
диво , сліпий прозрів !
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23.10.2020 20:54 Ответить
Або ж хлопці в бліндажі "боки намняли".
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23.10.2020 21:09 Ответить
Зелений новоспечений "вояка", ставай в чергу - Леонов першим догадався, що на Донбасі іде війна.
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24.10.2020 09:56 Ответить
 
 