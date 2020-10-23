Они имеют хороший опыт возобновления доверия, - Резников о привлечении священников на переговоры по Донбассу
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Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников объяснил, зачем представителей религиозных организаций хотят привлечь к работе в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. По его словам, священники имеют хороший опыт в возобновлении доверия.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом Резников заявил на форуме по безопасности в Киеве.
"Вы же понимаете, что сложные переговоры подразумевают, в том числе, сложные диалоги. Одна из задач на повестке дня - это снижение уровня страха в обществе и возобновление доверия. Представители церквей имеют хороший опыт ведения таких переговоров, общения с людьми, для того, чтобы помочь наладить инклюзивный внутренний диалог", - сказал он.
По его словам, это хорошая идея, и пока правительство имеет позитивную реакцию от представителей конфессий.
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сваево попа Гапона,
шо он сепар, то не главное,
лишь бы с.ка праваславная...
Зелёный $бан!
Вот это устроился чувак. Ни чётко поставленной задачи, ни критериев оценки. ни реально ожидаемого результата, т. е. ни-ка-кой ответственности. Ни хе-ра. Придумывай сам себе всякие занятия и осваивай бабло. Удачно прилип.
никаких служебных дел, никакой ответственности: сидишь себе со всем семейством в красивой служебной резиденции на шикарном курорте в прекрасном климате, получаешь зарплату 5 тысяч евро в месяц и ни цента из неё не тратишь.
П.С. И психиатра для Резникова.
А шо ж за 6 лет не восстановили? Лишь бы пи32ануть что-нибудь.
Центр «Миротворець» показав фото російського священника, який катував полонених і про якого вчора відзвітувалися в СБУ про те, що йому заочно оголосили підозру. Служитель так званої «УПЦ МП», був виявлений Центром «Миротворець» у серпні 2019 року після чого занесений до «Чистилища».
Йдеться про протоєрея РПЦвУ Московського патріархату Бориса (Александровича) Хлипитько. За даними «Миротворця», він є заштатним священником у батальйоні «Восток» так званої «ДНР». Раніше протоєрей РПЦвУ Борис служив у Моспіно Донецької області.
Народився 19 січня 1950 року в місті Гуково Ростовської області. Має іншу адресу реєстрації: Донецька обл., Волноваський р-н, смт Донське, вул. Південна 22.
Що з "мінських" виконали кацапи? Наші війська вже контролюють Дебальцево? То чому бубочка- велічайший кинувся виконувати умови окупантів?
Вона би всєх удовлєтворіла.
https://youtu.be/1sCS07zFNNo
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