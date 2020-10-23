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Договариваемся об обмене в первой волне 10 человек, нуждающихся в медицинской помощи, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Договариваемся об обмене в первой волне 10 человек, нуждающихся в медицинской помощи, - Резников

Украина подала списки на обмен удерживаемыми лицами и рассчитывает на возможность скорейшего освобождения первых десяти граждан, нуждающихся в медицинской помощи.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодняшний день мы находимся в режиме переговоров. Украинская сторона подала списки по четырем категориям на имя соответствующего модератора ОБСЕ. И сегодня стоит вопрос об одной из возможных первых волн из 10 человек, которые особенно нуждаются в освобождении в связи с определенными медицинскими показателями. Мы надеемся, что оккупационный режим, который работает под крышей Российской Федерации, все же завершит свои формальные вещи. Поэтому есть шанс, что мы дойдем до нового этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц", - сообщил Резников.

Он отказался называть фамилии упомянутых 10 человек и подчеркнул, что временные рамки обмена предсказать сложно.

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"К сожалению, в ОРДЛО используют людей в качестве заложников для того, чтобы в переговорах максимально выторговать по другим позициям", - пояснил вице-премьер.

Резников заверил, что контакты в сфере безопасности и гуманитарном аспектах в рамках ТКГ происходят постоянно.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+5
Військово полонені всьо? Тепер удєржіваємиє літса на кшталт таксистів. А про всіх на всіх зелена сопля вже забула?
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23.10.2020 18:44
+4
Что значит первая волна? Или обмена до этого не было. И что значит "оккупационный режим, который работает под крышей Российской Федерации" если это и есть рашенскик оккупанты? И не более того.
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23.10.2020 18:48
+3
Свя... Тупая простота...
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23.10.2020 18:52
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Військово полонені всьо? Тепер удєржіваємиє літса на кшталт таксистів. А про всіх на всіх зелена сопля вже забула?
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23.10.2020 18:44 Ответить
Обміни з терористами заборонені Конституцією України!
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24.10.2020 01:42 Ответить
Что значит первая волна? Или обмена до этого не было. И что значит "оккупационный режим, который работает под крышей Российской Федерации" если это и есть рашенскик оккупанты? И не более того.
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23.10.2020 18:48 Ответить
Свя... Тупая простота...
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23.10.2020 18:52 Ответить
Бажаю, щоб усе вдалося.
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23.10.2020 19:09 Ответить
Що воно плете, за медичними показниками, перша хвиля... Та сепари тобі так наваляють таксистам і спецкозачкам, щоб виглядало ефектно, що Україні прийдеться їх кілька місяців ще лікувати, а потім виловлювати шпійонів. Список на обмін має бути конкретний - військовополонених і баста (бажано усіх, у крайньому разі військових з пораненнями, покалічених) і тих, яких вимагає українська сторона, а не яких підготувала як "обмінний фонд" сепарня.
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23.10.2020 19:20 Ответить
А Украине нужны обмены хрен знает кого - больных? Военных обменивай и только их, зесранец.
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23.10.2020 19:25 Ответить
помню как дермак вещал что вот-вот через неделю, потом что уже скоро...
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23.10.2020 19:31 Ответить
Мало войска отвели, вот если бы до Киева, то пару таксистов нам отдали бы, может быть...
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23.10.2020 22:01 Ответить
зрада. рф и лднр меняет украинских бойцов и патриотов на своих кацапских таксистов.
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23.10.2020 19:44 Ответить
13.09.20 21:34 Уже на следующей неделе будет обсуждаться вопрос обмена пленными. При этом, с обеих сторон сейчас есть "около сотни человек".
Об этом глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал в интервью "Сегодня", информирует Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net/ru/n3219018
23.10.20 18:34 Украина подала списки на обмен удерживаемыми лицами и рассчитывает на возможность скорейшего освобождения первых десяти граждан, Источник: https://censor.net/ru/n3226732
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23.10.2020 20:11 Ответить
Обмін в країні де при владі не шизофреники, повинні робити один раз, після закінчення війни. А це не обмін, а постійний піар влади на тему - "Ми б здубули б..."
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24.10.2020 06:44 Ответить
 
 