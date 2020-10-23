Депутат Сумского облсовета вымогал 4 тыс. долл. на проведение предвыборной кампании, - СБУ. ФОТО
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Служба безопасности Украины разоблачила депутата Сумского областного совета на вымогательстве "спонсорской помощи" для проведения предвыборной кампании.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным предварительного следствия, депутат, являющийся членом одной из постоянных комиссий облсовета, требовал у руководителя коммунального предприятия 4000 долларов за якобы ранее оказаное содействие в решении служебного вопроса. Эти деньги депутат планировал использовать для проведения предвыборной агитации. В случае отказа злоумышленник угрожал руководителю КП физической расправой.
Сотрудники спецслужбы задержали депутата соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в центре областного центра при получении второго "спонсорского взноса" в размере 3 тыс. долларов.
Расследование осуществляется по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.
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Лейборист наверное, хотя может и консерватор.