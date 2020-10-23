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Депутат Сумского облсовета вымогал 4 тыс. долл. на проведение предвыборной кампании, - СБУ. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила депутата Сумского областного совета на вымогательстве "спонсорской помощи" для проведения предвыборной кампании.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Депутат Сумского облсовета вымогал 4 тыс. долл. на проведение предвыборной кампании, - СБУ 01

По данным предварительного следствия, депутат, являющийся членом одной из постоянных комиссий облсовета, требовал у руководителя коммунального предприятия 4000 долларов за якобы ранее оказаное содействие в решении служебного вопроса. Эти деньги депутат планировал использовать для проведения предвыборной агитации. В случае отказа злоумышленник угрожал руководителю КП физической расправой.

Сотрудники спецслужбы задержали депутата соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в центре областного центра при получении второго "спонсорского взноса" в размере 3 тыс. долларов.

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Депутат Сумского облсовета вымогал 4 тыс. долл. на проведение предвыборной кампании, - СБУ 02

Депутат Сумского облсовета вымогал 4 тыс. долл. на проведение предвыборной кампании, - СБУ 03

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Расследование осуществляется по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Автор: Володимир Янченко
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А чому ж партєйность депутата не вказано?
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23.10.2020 18:57 Ответить
Вы что?! Как это можна за пару дней до выборов! Вот выберут его, тогда и скажут, что собирал на нужды города, канализацию чистить.
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23.10.2020 19:02 Ответить
пес 100%
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23.10.2020 21:43 Ответить
Тю. Це місячна зарплатня звичайного вчителя.
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23.10.2020 18:59 Ответить
Ага. Шото мєлко дуже. Треба було вимагати зразу мільйон. )))

Депутат Сумского облсовета вымогал 4 тыс. долл. на проведение предвыборной кампании, - СБУ - Цензор.НЕТ 5614
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23.10.2020 19:14 Ответить
Скромно умолчали наименование партии...
Лейборист наверное, хотя может и консерватор.
Депутат Сумского облсовета вымогал 4 тыс. долл. на проведение предвыборной кампании, - СБУ - Цензор.НЕТ 4896
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23.10.2020 18:59 Ответить
Гомосексуалист ( в плохом смысле этого слова)
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23.10.2020 19:07 Ответить
http://www.dancor.sumy.ua/news/newsline/333683
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23.10.2020 21:15 Ответить
 
 