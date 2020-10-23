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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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КС (2130) наблюдатель (844) ОБСЕ (4790) Тупицкий (232)

Наблюдатели ОБСЕ будут следить за местными выборами в Украине и дадут им оценку, - Конституционный суд

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Наблюдатели ОБСЕ будут следить за местными выборами в Украине и дадут им оценку, - Конституционный суд

Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) будут внимательно следить за основными аспектами местных выборов 25 октября в Украине и информировать общество и СМИ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Конституционного суда Украины (КС).

Об этом речь шла 23 октября в ходе онлайн-встречи главы КС Александра Тупицкого с главой миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за местными выборами в Украине Ингибйорг Сольрун Гисладоттир.

Во время своей работы миссия опубликует предварительный отчет и проинформирует общественность и медиа о ходе наблюдения за выборами. После окончания избирательного процесса миссия даст оценку и окончательный отчет.

Тупицкий отметил, что избирательная кампания проходит в несколько напряженных условиях из-за пандемии. При этом он выразил надежду, что волеизъявление граждан пройдет честно и прозрачно с соблюдением всех прав участников избирательного процесса и будет соответствовать международным стандартам проведения демократических выборов.

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Автор: Роман Свиридович
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А шо там чути про вибори в ЛуганДоні?
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23.10.2020 19:08 Ответить
Після деокупаціі ,то років через 50 !!))
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23.10.2020 19:25 Ответить
 
 