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Зеленский призвал Шмыгаля усилить поддержку лиц с инвалидностью в условиях пандемии коронавируса

Новости Цензор.НЕТ Общество

Зеленский призвал Шмыгаля усилить поддержку лиц с инвалидностью в условиях пандемии коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с письмом к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и поручил ему усилить поддержку лиц с инвалидностью в период пандемии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе президента.

"Одним из наиболее уязвимых слоев населения Украины, которые страдают от пандемии COVID-19, являются люди с инвалидностью, в том числе дети с инвалидностью. Они уже имеют существенный уровень потери здоровья, и для них пандемия означает увеличение риска для жизни и появление еще больших осложнений", - отмечается в письме.

Зеленский подчеркнул, что лица с инвалидностью еще до пандемии имели проблемы с доступом к медицинской помощи, а коронавирус еще больше актуализировал этот вопрос.

"Прошу вас, уважаемый Денис Анатольевич, принять меры по усилению поддержки людей с инвалидностью в период пандемии и минимизации ее последствий для них", - говорится в письме.

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Автор: Роман Свиридович
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уберите этого зеленое говно(зеленское) из эфира...прошу
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23.10.2020 19:29 Ответить
Новость про вакцинацию против гриппа, за которую ратует зеленый сатанячий Степанов и зеленая украинская медицина,так вот в Южной Корее после вакцинации от гриппа умерло 13 человек, в том числе 17 летний здоровый парень. Корейская медицина остановила эту смертельную вакцинацию в своей стране.
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23.10.2020 21:03 Ответить
Ти ба, шо вибори роблять
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23.10.2020 19:30 Ответить
Буба має на увазі себе, як інваліда-наркозалежного та ментально недієздатного, чи гепу, яке взагалі недієздатне?)
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23.10.2020 19:45 Ответить
Зеля хочет Гепе пребывание в Шарите оплатить? Наверное, за то, что в Харькове ситуевина сковидом - полный швах.
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23.10.2020 20:26 Ответить
Вот что выборы животворящие с президентом делают - и про инвалидов вспомнил на целых пару минут пока "поручение" раздавал.
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23.10.2020 20:26 Ответить
Та прямо б к Ахметке обратілся , зачем через левое ухо к правому лезть...
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23.10.2020 21:12 Ответить
ДА СКОТИНА ЗЕЛЁНАЯ !!!!!!

МОЮ МАМУ ИНВАЛИДА 1 ГРУППЫ ПРАМ В ГРОБ В БОЛЬНИЦЕ !!!!!!!!! СКОТЫ ВРАЧИ КИЕВ ХАРЬКОВСКОЕ ШОССЕ КРАСНЫЙ ХУТОР ,,,,НАРОД ТУЛА НЕИДИТЕ ЛЕЧИТЬСЯ ТАМ С М Е Р Т Ь !!!
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23.10.2020 21:55 Ответить
Під ручки буде їх водити? Віслюку, займися нарешті, своїми прямими обов'язками - хоча ні, ліпше сядь на жопу і сиди так 3,5 роки і нічого своїми передніми копитами не трогай.
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24.10.2020 09:59 Ответить
 
 