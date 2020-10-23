На месте, где 79 лет назад сожгли 22 тысячи одесских евреев, построен жилищный комплекс, - Ройтбурд
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На месте артиллерийских складов, где 79 лет назад в ходе Холокоста заживо сожгли 22 тысячи одесских евреев, два года назад построили большой жилищный комплекс.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбу написал художник Александр Ройтбурд.
"Над Бабьим Яром памятник все-таки есть. какой ни есть. А там где 23 октября 1941 года заживо сожгли в артиллерийских складах 22 000 (двадцать две тысячи) одесских евреев - там всего два года назад лишенные сентиментов одесские застройщики захерачили элитный жилмассив. ЖК "Омега" называется. красивое название. Вот он на фоточке. А вы говорите "мемориал, мемориал. Украинский, российский, хржановский". Если я не ошибаюсь, его строила кампания, основные бенефициары которой евреи. Один из них вроде даже ходит в синагогу. Наверное они не читали Тору. В этой книге бог очень просит не строить на костях. Пусть спросят ребе - он точно знает".
Ройтбурд добавил личную историю:
"Сразу после войны на обгоревших костях построили коттеджный городок для военных. в одном из этих коттеджей жил мой друг юности художник Сергей Лыков , и на своем огороде то и дело находил какие-то кости. один раз нашел череп, я держал его в руках. Остальная территория места этого массового всесожжения (именно так переводится с греческого слово "холокост") было огорожена, занята воинской частью и напичкана какой-то радиоаппаратурой. потом министерство обороны продало эту землю под застройку. и пацаны заработали, и жильцы довольны".
Пожалуйста, подождите...
а еврей что хозяин застройщиков..и что... чтобы упустил халяву и гешефт вы шо Талмуд учит иному..посмотрите на Вольку..вам надо что то пояснять...
Повідомлення префектури поліції м. Одеси про організацію Одеського гетто.
З колекції М. Пойзнера. Опубл.: История Холокоста в Одесском регионе: Сборник статей и документов. - Одесса, 2006. - Вклейка.
https://gazeta-vp.ru/soyuzniki-gitlerovskoj-germanii-voevavshie-v-vojne-protiv-sssr-kto-oni-byli/
так уничтожают память народа...рукописи еще раньше повывезли
питання: хто вам винен?
В.Белаш (нач.штаба махновцев) в своей книге пишет,шо когда Григорьев взвл Одеесу в 1919г. то отправил телефонограму:"Жидівська влада скинута».
а знаєш кого мав на увазі отаман Григор'єв? чи не красножопих зачлєнінців, які в той час роздирали Україну?
https://www.theguardian.com/world/2020/may/05/prague-revamp-reveals-jewish-gravestones-used-to-pave-streets
Ничего такого украинофобского он не сказал. Не надо преувеличивать. А то, что строят на месте кладбищ, так это повсеместно. Так будет и дальше, иначе вся земля превратится в кладбище.
Останутся только мемориальные кладбища. Надо потихоньку переходить на кремацию.
Ничего не поделаешь. Такова реальность
№ 272 были нехорошие случаи - погибли несколько детей по разным причинам, потом даже вызывали священника, чтобы освятил эту школу. Природа не прощает!!!
А что говорить о Сырце, где на месте еврейского кладбища построили телецентр и телебашню!!
Для прикладу, - одна піч крематорію в Освєнцімі могла спалювати за добу 24-26 тіл. В 1941 році в Освєнцімі було 6 таких печей.
Таким чином, щоб спалити в 1941 році 22 тисячі трупів одеських євреїв, крематорій Освєнцима повинен був би працювати безперервно 5 місяців.
Ще неймовірніше, - Ройтбурд пише, що 22 тисячі євреїв спалили живцем. Це як? Як можна спалити одномоментно таку кількість людей? Хіба що посадити їх на одну велетенську ракету і відправити її на Сонце...
Троцький тоже еврей.
Це братська могила чи як ? На братських могилах будують житло для живих людей ?
А це те ж саме. Тільки "мальчіків" у 22 тисячі разів більше.
Чи, може, скажете, що ви не обурювалися, коли почули ту кацапську побрехеньку?
P.S. А братські могили повинні бути впорядковані і взяті на облік державою. Якщо, звісно, це нормальна цивілізована держава.
А це те ж саме. Тільки "мальчіків" у 22 тисячі разів більше"
Які распяті хлопчики - в війну євреїв багато розтрілювали, спочатку в місто заходили частини Вермахту, а за ними вже йшли частини СС які і займались "єврейським питанням".
У Харкові на сході міста багато тисяч євреїв розтріляли у яру, ставок той що там зараз є називається "Єврейським".
Ця історія про спалених євреїв, - це баєчка, яку придумала "найчесніша у світі" радянська преса. Знайшли джерело цієї казки, - стаття в газеті "Чорноморська комуна" за 13 грудня 1945 року. Тільки там йшлося не про євреїв, а про безнаціональних "одеситів".
******* дослідники Голокосту про цю історію не пишуть, - бо відсутні будь-які фактичні докази. Наприклад, один з найвідоміших дослідників Голокосту на території України харківський вчений А.І.Круглов в своїх працях про "спалених живцем євреїв" у порохових складах на Люстдорфській дорозі під Одесою зовсім не згадує. У його двох фундаментальних працях "Потери евреев Украины в 1941-1944 гг." та "Катастрофа украинского еврейства 1941-1944 гг. Энциклопедический справочник" про цю подію нічого нема.
По факту це вигадка, а по суті євреїв вбивали по всій Україні, а Одесі так само, чи КАКАЯ РАЗНІЦА ? Житло на могилах будують тільки люди яким сатанізм близький.
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Я теж з вами згоден, що це вигадка.
Фактів нема. А все інше, - тільки емоції.
1. Порохові склади згоріли восени 1941 року.
2. Точна дата їх спалення, - невідома.
3. Хто їх підпалив, - невідомо. Саме тоді (22 жовтня 1942 р.) радянські диверсанти підірвали закладеним фугасом окупаційну комендатуру в Одесі, розміщену в будівлі колишнього НКВД.
4. Скільки людей було в складах, і чи були там євреї, - невідомо.
5. Після війни ексгумація не проводилась.
6. Під час житлового будівництва жодних масових поховань не виявлено. Адже приховати рештки кількох десятків тисяч людей у наш час абсолютно нереально. Якби почали вивертати тисячі черепів, про це обов'язково стало б відомо і пресі, і в соцмережах.
Насправді ж маємо черговий радянський міф, який обріс додатковими чутками і вигадками.
ЗНАЛИ ЯК НАЗВАТИ - ОМЕГА ЦЕ КІНЕЦЬ ГРЕЦЬКОГО АЛФАВІТУ І ОЗНАЧАЄ КІНЕЦЬ
Це ще кінець моральним якостям українських будівників, таке враження що вони мати рідну за прибутки на панель можуть виставити.
Так что накласть.
Или евреи претендуют на эту землю?