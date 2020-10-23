На месте, где 79 лет назад сожгли 22 тысячи одесских евреев, построен жилищный комплекс, - Ройтбурд

На месте артиллерийских складов, где 79 лет назад в ходе Холокоста заживо сожгли 22 тысячи одесских евреев, два года назад построили большой жилищный комплекс.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбу написал художник Александр Ройтбурд.

"Над Бабьим Яром памятник все-таки есть. какой ни есть. А там где 23 октября 1941 года заживо сожгли в артиллерийских складах 22 000 (двадцать две тысячи) одесских евреев - там всего два года назад лишенные сентиментов одесские застройщики захерачили элитный жилмассив. ЖК "Омега" называется. красивое название. Вот он на фоточке. А вы говорите "мемориал, мемориал. Украинский, российский, хржановский". Если я не ошибаюсь, его строила кампания, основные бенефициары которой евреи. Один из них вроде даже ходит в синагогу. Наверное они не читали Тору. В этой книге бог очень просит не строить на костях. Пусть спросят ребе - он точно знает".

Ройтбурд добавил личную историю:

"Сразу после войны на обгоревших костях построили коттеджный городок для военных. в одном из этих коттеджей жил мой друг юности художник Сергей Лыков , и на своем огороде то и дело находил какие-то кости. один раз нашел череп, я держал его в руках. Остальная территория места этого массового всесожжения (именно так переводится с греческого слово "холокост") было огорожена, занята воинской частью и напичкана какой-то радиоаппаратурой. потом министерство обороны продало эту землю под застройку. и пацаны заработали, и жильцы довольны".