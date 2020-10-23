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Одесса (7370) Холокост (183) Ройтбурд (43)

На месте, где 79 лет назад сожгли 22 тысячи одесских евреев, построен жилищный комплекс, - Ройтбурд

Новости Цензор.НЕТ Общество

На месте артиллерийских складов, где 79 лет назад в ходе Холокоста заживо сожгли 22 тысячи одесских евреев, два года назад построили большой жилищный комплекс.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбу написал художник Александр Ройтбурд.

"Над Бабьим Яром памятник все-таки есть. какой ни есть. А там где 23 октября 1941 года заживо сожгли в артиллерийских складах 22 000 (двадцать две тысячи) одесских евреев - там всего два года назад лишенные сентиментов одесские застройщики захерачили элитный жилмассив. ЖК "Омега" называется. красивое название. Вот он на фоточке. А вы говорите "мемориал, мемориал. Украинский, российский, хржановский". Если я не ошибаюсь, его строила кампания, основные бенефициары которой евреи. Один из них вроде даже ходит в синагогу. Наверное они не читали Тору. В этой книге бог очень просит не строить на костях. Пусть спросят ребе - он точно знает".

Ройтбурд добавил личную историю:

"Сразу после войны на обгоревших костях построили коттеджный городок для военных. в одном из этих коттеджей жил мой друг юности художник Сергей Лыков , и на своем огороде то и дело находил какие-то кости. один раз нашел череп, я держал его в руках. Остальная территория места этого массового всесожжения (именно так переводится с греческого слово "холокост") было огорожена, занята воинской частью и напичкана какой-то радиоаппаратурой. потом министерство обороны продало эту землю под застройку. и пацаны заработали, и жильцы довольны".

На месте, где 79 лет назад сожгли 22 тысячи одесских евреев, построен жилищный комплекс, - Ройтбурд 01
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Топ комментарии
+15
в Одесі вже понад 79 років керують євреї...
питання: хто вам винен?
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23.10.2020 19:35
+14
Цитата величайшего лидера современности!
На месте, где 79 лет назад сожгли 22 тысячи одесских евреев, построен жилищный комплекс, - Ройтбурдт - Цензор.НЕТ 151
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23.10.2020 19:30
+12
Так если бабло, евреи про холокост не вспоминают. То такое, с гоев льготы себе выплакивать. Главное гешефт. На месте, где 79 лет назад сожгли 22 тысячи одесских евреев, построен жилищный комплекс, - Ройтбурдт - Цензор.НЕТ 6260
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23.10.2020 19:32
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Правила форума Совет форумчан
мертвые сраму не имут .им мертвым до лампочки весь наш позор.... но нам зачтется
а еврей что хозяин застройщиков..и что... чтобы упустил халяву и гешефт вы шо Талмуд учит иному..посмотрите на Вольку..вам надо что то пояснять...
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23.10.2020 19:29 Ответить
а то говорят, что под румынами евреям в оккупации было куда лучше
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23.10.2020 19:33 Ответить
к сожалению 22 тысячи туда вписали и раненных матросов и солдатов и младший командный состав и вспомогательный состав который был оставлен на произвол при оставлении Одессы представляете почти 2 суток город был ничейный советские войска сдрыснули а румуны и немцы с итальянцами ка кто не сообразили зайти... а в окопах наши оставили чучела и манекены и в окопах передвигались... одиночки добровольцы- оставленный для видимости присутствия типа солдат в окопах стреляли помаленьку ракеты пускали костры жгли..им потом приказ уйти в катакомбы не все дошли... когда немцы узнали что из Одессы ушел практически весь фронт то они ворвались в Одессу... жители Одессы шли по улицам и сразу даже и не поняли... что вошли немцы и румуны только на следующий день пошли обыски и все такое аресты... евреев там было куда в разы меньше... моему отцу было лет 9 точно и не помню они с пацанами бегали в порт и трясли вагоны товарные на предмет уворовать консервный томат какие то галеты иногда кое что сигареты мыло.. тушенки не было у немцев... у меня было много дел куда под тех расстрелянных.... кстати никогда не говорили свидетели в судах а я как адвокат провел много дел об установлении факта гибели евреев для выезда и получения компенсаций в германии наследниками типа что аткой то или такая то типа были среди тех жертв и ходило в суд одни и те же типа свидетели.. котоыре подтверждали мол да видели такого или такую то котрых вели в пороховые склады...что их сожгли их сначала расстреливали а уж потом немцы сделали быструю кремацию...
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23.10.2020 20:01 Ответить
ТЦ Мегадом і будівлі за ним побудованв на місці масового поховання євреїв та військовополонених! Коли будували Мегадом вивозили кістки самосвалами і під час будівництва хмарочосів також утилізовували кістки десь на звалищі! Дикуни, з ними буде те саме, їх рештки викопають і викинуть на смітник!
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23.10.2020 21:27 Ответить
За радянськими законами через 50 років після останнього поховання можна зносити кладовище, а хто бажає з родичів, може перезаховати останки на інше кладовище. Знаю таке, де на місці знесеного кладовища в межах міста поставили автостанцію.
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24.10.2020 11:17 Ответить
''Сколько Германия платит Израилю или Бизнес на крови'',''Холокост: бизнес на пепле. Часть 1''-----тут правда про голокост.
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24.10.2020 07:43 Ответить
Під час румунської окупації євреїв не нищили, - їх тільки виселили з Одеси, створивши окреме гетто. Навіть навпаки, - румуни попередили місцевих жителів, щоб ті не чинили насильства проти євреїв, бо такі випадки будуть каратися на смерть.
Повідомлення префектури поліції м. Одеси про організацію Одеського гетто.
З колекції М. Пойзнера. Опубл.: История Холокоста в Одесском регионе: Сборник статей и документов. - Одесса, 2006. - Вклейка.

На месте, где 79 лет назад сожгли 22 тысячи одесских евреев, построен жилищный комплекс, - Ройтбурдт - Цензор.НЕТ 5558
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23.10.2020 20:07 Ответить
Інструкція з ідентифікації населення "румунської крові". 4 березня 1944 р.

На месте, где 79 лет назад сожгли 22 тысячи одесских евреев, построен жилищный комплекс, - Ройтбурд - Цензор.НЕТ 3225
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23.10.2020 20:24 Ответить
Это ложь. румынские вояки мародерствовали так, что даже нацисты-фашисты презрительно плевались в их сторону. Тянули все что хорошо и что плохо лежит
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23.10.2020 20:16 Ответить
Мародерствовать, и расстреливать мирное население - 2 большие разницы.
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23.10.2020 22:14 Ответить
Вы, кацапы, такие жалкие и тупые профаны. Все ваше знание истории ограничивается историями с зомби-ТВ про "дедываевали". Читай, мокша И заметь это ваш руцький источник
https://gazeta-vp.ru/soyuzniki-gitlerovskoj-germanii-voevavshie-v-vojne-protiv-sssr-kto-oni-byli/
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23.10.2020 22:58 Ответить
Село в Миколаївській обл., звідки родом мої родичі, румуни спалили. Люди кажуть, що румуни були жорстокіші за німців.
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24.10.2020 11:22 Ответить
і тепер, ці 22 тис, претендують на квартири в цьому ЖК На месте, где 79 лет назад сожгли 22 тысячи одесских евреев, построен жилищный комплекс, - Ройтбурдт - Цензор.НЕТ 9632
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23.10.2020 19:44 Ответить
Цитата величайшего лидера современности!
На месте, где 79 лет назад сожгли 22 тысячи одесских евреев, построен жилищный комплекс, - Ройтбурдт - Цензор.НЕТ 151
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23.10.2020 19:30 Ответить
Какая неожиданность. Просто уже все застроили и нормального места под застройку не найти. Знакомый работает екскаваторщиком и утверждает что последние 10 лет чуть ли не каждый второй котлован роется на месте кладбищ или захоронений. Землю с костями стараются вывозить ночами чтобы люди не видели и не остановили стройку. Так что деньги не пахнут.
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23.10.2020 19:32 Ответить
а дороги прокладывают по курганам и городищам, если над долиной или рекой, то из них насыпают насыпи и гатят гати...
так уничтожают память народа...рукописи еще раньше повывезли
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23.10.2020 19:36 Ответить
Так если бабло, евреи про холокост не вспоминают. То такое, с гоев льготы себе выплакивать. Главное гешефт. На месте, где 79 лет назад сожгли 22 тысячи одесских евреев, построен жилищный комплекс, - Ройтбурдт - Цензор.НЕТ 6260
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23.10.2020 19:32 Ответить
Євреї просто знають ціну землі. А чим кращі кості в землі від тих, що пішли з димом у крематорії? У Києві вже більшість померлих спалюють у крематорії, тому й цікаво. А у Покровську вже й сільсько-господарські землі пішли під цвинтар, скоро ніде буде картоплю саджати...
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24.10.2020 11:33 Ответить
в Одесі вже понад 79 років керують євреї...
питання: хто вам винен?
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23.10.2020 19:35 Ответить
Що поганого в тому, що Ройтбурд розказав про одеських андонів?
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23.10.2020 19:44 Ответить
нічого... аби не використали для розгону семітської істерії у світі
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23.10.2020 19:51 Ответить
Та наверно уже больше 100 лет.
В.Белаш (нач.штаба махновцев) в своей книге пишет,шо когда Григорьев взвл Одеесу в 1919г. то отправил телефонограму:"Жидівська влада скинута».
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24.10.2020 07:44 Ответить
можеш і допотопних часів заглибитись... мені фіолетово... але Ройтбурд назвав дату - "79 років тому"...
а знаєш кого мав на увазі отаман Григор'єв? чи не красножопих зачлєнінців, які в той час роздирали Україну?
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24.10.2020 10:55 Ответить
Это дно!
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23.10.2020 19:40 Ответить
Чиє?
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23.10.2020 19:54 Ответить
Дык Рабинович в Киеве тоже на еврейском кладбище строит.
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23.10.2020 19:44 Ответить
Нажаль в основному для українських евреїв Україна не є батьківщиною, тут для них головне тільки бабло хоч на кістках, потім в Ізраілі будуть гріхи замолювати.
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23.10.2020 19:44 Ответить
Если там массовое захоронения, то должны были это как-то это увековечить(без этого никак). А если это земли "Мин.оборны", которая продала всё это застройщику за долю "малую". То вопросы уже к автору... - конкурирующая фирма заплатила?
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23.10.2020 19:49 Ответить
залипуха какая-то...
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23.10.2020 19:49 Ответить
Чого тільки не вкидають перед виборами. Навіть компромат на самих себе.
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23.10.2020 19:53 Ответить
А какая разніца?!
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23.10.2020 19:56 Ответить
Евреи с давних времён в 5 этажей хоронили, а теперь в 25 на костях строят. Это Прага.
На месте, где 79 лет назад сожгли 22 тысячи одесских евреев, построен жилищный комплекс, - Ройтбурдт - Цензор.НЕТ 8567
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23.10.2020 19:57 Ответить
Я в это поверить не могу. Хоронить человека на человеке -- это делают часто в западном мире, но стеной -- не еврейская традиция. Скорее всего эту стену построили из нагробных камней для подпирания холма сзади. это часто делали коммунистические власти Праги:

На місці, де 79 років тому спалили 22 тисячі одеських євреїв, побудовано житловий комплекс, - Ройтбурд - Цензор.НЕТ 3202

https://www.theguardian.com/world/2020/may/05/prague-revamp-reveals-jewish-gravestones-used-to-pave-streets
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24.10.2020 00:28 Ответить
Там реально хоронили в 5-7 этажей. Это чётко видно по могильным камням разных веков. Поэтому кладбище насыпали, и оно выше улиц на 5-6 м. Поверьте на слово- я в Праге уже раз 20 был, и её наизусть знаю. Но в последние годы по дороге домой ночую в Теплице и в Нимбурке, а не в Праге. Там не в пример лучше и комфортнее. На місці, де 79 років тому спалили 22 тисячі одеських євреїв, побудовано житловий комплекс, - Ройтбурд - Цензор.НЕТ 385
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24.10.2020 06:31 Ответить
А чого Александр Ройтбурдт про це каже тільки зараз? Де були всі хто знав про це? Про владу я мовчу, там працює тільки шкурний вопрос. Де були всі люди хто знав про це? А тепер Шо руйнувати?
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23.10.2020 20:07 Ответить
Ройтбурда нельзя отнести к украинофобам. По крайней мере, пока.
Ничего такого украинофобского он не сказал. Не надо преувеличивать. А то, что строят на месте кладбищ, так это повсеместно. Так будет и дальше, иначе вся земля превратится в кладбище.
Останутся только мемориальные кладбища. Надо потихоньку переходить на кремацию.
Ничего не поделаешь. Такова реальность
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23.10.2020 20:51 Ответить
есть в Киеве такой район - Никольская слободка, за Гидропарком на берегу Днепра. А вы знаете, что на месте местного кладбища построен жилой массив, а также местная поликлиника и № 272 школа? Часть гробов или что от них осталось вывезли родственники, а у кого их не было -сгребли в кучу останки вывезли. сомневаюсь, что всех. В начале 80-х годов в школе
№ 272 были нехорошие случаи - погибли несколько детей по разным причинам, потом даже вызывали священника, чтобы освятил эту школу. Природа не прощает!!!
А что говорить о Сырце, где на месте еврейского кладбища построили телецентр и телебашню!!
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23.10.2020 22:52 Ответить
Если "захерачили" два года назад, почему только сейчас вспомнил.
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23.10.2020 20:16 Ответить
Ой вэй а кто таки хозяин строительства?
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23.10.2020 20:19 Ответить
Щоб спалити 22 тисячі людських трупів, потрібно близько 3 тисяч тон вугілля.
Для прикладу, - одна піч крематорію в Освєнцімі могла спалювати за добу 24-26 тіл. В 1941 році в Освєнцімі було 6 таких печей.
Таким чином, щоб спалити в 1941 році 22 тисячі трупів одеських євреїв, крематорій Освєнцима повинен був би працювати безперервно 5 місяців.

Ще неймовірніше, - Ройтбурд пише, що 22 тисячі євреїв спалили живцем. Це як? Як можна спалити одномоментно таку кількість людей? Хіба що посадити їх на одну велетенську ракету і відправити її на Сонце...
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23.10.2020 21:45 Ответить
Збоченцю Ройтбурту в юдофільському ражі до Коротича ще рости і рости! Той взагалі в журналі "Огонёк" писав що в Бабиному Яру знищили аж 300 000 евреїв (і це при тому що ніяких массових розстрілів взагалі не було)! Якщо вірити жидівським організаціям, то в Україні під час "холокосту" загинуло в три рази більше жидів ніж їх було фізично на всій території СРСР.
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23.10.2020 22:03 Ответить
На місці, де 79 років тому спалили 22 тисячі одеських євреїв, побудовано житловий комплекс, - Ройтбурд - Цензор.НЕТ 3177
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23.10.2020 22:14 Ответить
"3.14 здит як Троцький" было раньше выражение про того хто бреше.
Троцький тоже еврей.
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24.10.2020 07:56 Ответить
Ну тобі полегшає як що там вбили і спалили 102 єврея ?
Це братська могила чи як ? На братських могилах будують житло для живих людей ?
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23.10.2020 22:22 Ответить
Пам'ятаєте історію з "расп'ятим мальчіком"?
А це те ж саме. Тільки "мальчіків" у 22 тисячі разів більше.
Чи, може, скажете, що ви не обурювалися, коли почули ту кацапську побрехеньку?
P.S. А братські могили повинні бути впорядковані і взяті на облік державою. Якщо, звісно, це нормальна цивілізована держава.
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23.10.2020 22:45 Ответить
"Пам'ятаєте історію з "расп'ятим мальчіком"?
А це те ж саме. Тільки "мальчіків" у 22 тисячі разів більше"

Які распяті хлопчики - в війну євреїв багато розтрілювали, спочатку в місто заходили частини Вермахту, а за ними вже йшли частини СС які і займались "єврейським питанням".
У Харкові на сході міста багато тисяч євреїв розтріляли у яру, ставок той що там зараз є називається "Єврейським".
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25.10.2020 02:48 Ответить
Не перекручуйте. В новині мова йшла не про розстріляних євреїв, а про те, що "23 октября 1941 года заживо сожгли в артиллерийских складах 22 000 (двадцать две тысячи) одесских евреев".
Ця історія про спалених євреїв, - це баєчка, яку придумала "найчесніша у світі" радянська преса. Знайшли джерело цієї казки, - стаття в газеті "Чорноморська комуна" за 13 грудня 1945 року. Тільки там йшлося не про євреїв, а про безнаціональних "одеситів".
******* дослідники Голокосту про цю історію не пишуть, - бо відсутні будь-які фактичні докази. Наприклад, один з найвідоміших дослідників Голокосту на території України харківський вчений А.І.Круглов в своїх працях про "спалених живцем євреїв" у порохових складах на Люстдорфській дорозі під Одесою зовсім не згадує. У його двох фундаментальних працях "Потери евреев Украины в 1941-1944 гг." та "Катастрофа украинского еврейства 1941-1944 гг. Энциклопедический справочник" про цю подію нічого нема.

На місці, де 79 років тому спалили 22 тисячі одеських євреїв, побудовано житловий комплекс, - Ройтбурд - Цензор.НЕТ 5759
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25.10.2020 10:23 Ответить
І що там євреїв не вбивали ? Всюди вбивали, а там ні )
По факту це вигадка, а по суті євреїв вбивали по всій Україні, а Одесі так само, чи КАКАЯ РАЗНІЦА ? Житло на могилах будують тільки люди яким сатанізм близький.
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25.10.2020 12:08 Ответить
По факту це вигадка
*******
Я теж з вами згоден, що це вигадка.
Фактів нема. А все інше, - тільки емоції.
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25.10.2020 12:21 Ответить
Тільки факт що на могилах побудували житлові будинки ві скоріщ за все на еврейських могилах. В Харкові таке вже було - на районі ХТЗ побудували багатоповерхвки на місті гето де у війну помирали єврєї.
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25.10.2020 12:25 Ответить
Тільки факти:
1. Порохові склади згоріли восени 1941 року.
2. Точна дата їх спалення, - невідома.
3. Хто їх підпалив, - невідомо. Саме тоді (22 жовтня 1942 р.) радянські диверсанти підірвали закладеним фугасом окупаційну комендатуру в Одесі, розміщену в будівлі колишнього НКВД.
4. Скільки людей було в складах, і чи були там євреї, - невідомо.
5. Після війни ексгумація не проводилась.
6. Під час житлового будівництва жодних масових поховань не виявлено. Адже приховати рештки кількох десятків тисяч людей у наш час абсолютно нереально. Якби почали вивертати тисячі черепів, про це обов'язково стало б відомо і пресі, і в соцмережах.

Насправді ж маємо черговий радянський міф, який обріс додатковими чутками і вигадками.
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25.10.2020 13:30 Ответить
От і треба було розслідувати перед будівництвом, а не після і скоріш за все масові жертви там є ....
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25.10.2020 15:20 Ответить
Масові жертви більшовицької пропаганди незворотно втратили здатність до критичного аналізу. Ну, скоріш за все... На місці, де 79 років тому спалили 22 тисячі одеських євреїв, побудовано житловий комплекс, - Ройтбурд - Цензор.НЕТ 9778
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25.10.2020 19:29 Ответить
А для спалення одного трупа в крематорії потрібно від 30 до 60 кг вугілля.
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24.10.2020 07:28 Ответить
ЖК Могильник
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23.10.2020 20:55 Ответить
Читаю и афигиваю, народ,я может вас сейчас ошарашу, но если вы чего то не знали, то это не значит,что этого не было. Вы б хоть у гугла спросили,прежде чем комменты писать, про стройку на костях много писала Алена Балаба. Из тех кого я вспомнил, без гугла ...
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23.10.2020 21:35 Ответить
Хм, еврейские олигархи построили небоскрёбы на гробах евреев. Никто больше не читает "Тору"
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23.10.2020 21:50 Ответить
В те що євреї будують на кістках вірю. В те що євреї будують на єврейських кістках "ні". Висновок: Ройтбург бреше про "спалених жидів".
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23.10.2020 22:05 Ответить
Нет на этой земле места, на котором бы кто-то не умер, или не похоронен. Так устроен Мир.
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23.10.2020 22:16 Ответить
"Над Бабьим Яром памятник все-таки есть. какой ни есть. А там где 23 октября 1941 года заживо сожгли в артиллерийских складах 22 000 (двадцать две тысячи) одесских евреев - там всего два года назад лишенные сентиментов одесские застройщики захерачили элитный жилмассив. ЖК "Омега" Источник: https://censor.net/ru/n3226743

ЗНАЛИ ЯК НАЗВАТИ - ОМЕГА ЦЕ КІНЕЦЬ ГРЕЦЬКОГО АЛФАВІТУ І ОЗНАЧАЄ КІНЕЦЬ На місці, де 79 років тому спалили 22 тисячі одеських євреїв, побудовано житловий комплекс, - Ройтбурд - Цензор.НЕТ 4542
Це ще кінець моральним якостям українських будівників, таке враження що вони мати рідну за прибутки на панель можуть виставити.
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23.10.2020 22:20 Ответить
Будувати на кістках померлих, вбитих... було звичним явищем за комунобільшовицької влади. І не мало жодного значення: єврейські, православні, католицькі чи ісламські цвинтарі чи інші пам'ятні місця виділялись під забудову. Ця "традиція" не викорінена в ******** Україні. Прикладів - чимало. Не так давно на південному кордоні Солом'янської площі (раніше - площа Урицького) втелющили величезний будинок суду - він не вміщувався на краєчку скверика й дороги, то прихопили трохи давнього кладовища.
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23.10.2020 23:30 Ответить
Хороший художник. И смелый.

На місці, де 79 років тому спалили 22 тисячі одеських євреїв, побудовано житловий комплекс, - Ройтбурд - Цензор.НЕТ 1556

На місці, де 79 років тому спалили 22 тисячі одеських євреїв, побудовано житловий комплекс, - Ройтбурд - Цензор.НЕТ 5550

На місці, де 79 років тому спалили 22 тисячі одеських євреїв, побудовано житловий комплекс, - Ройтбурд - Цензор.НЕТ 2739

На місці, де 79 років тому спалили 22 тисячі одеських євреїв, побудовано житловий комплекс, - Ройтбурд - Цензор.НЕТ 4402
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24.10.2020 00:21 Ответить
Ню - ню... А персонажи то какие! - Ющенко(Адельгейм), Тимошенко (Капительман), Ульянов (Бланк) и Ким Чен Ир... Скорее всего он на них дрочит... На місці, де 79 років тому спалили 22 тисячі одеських євреїв, побудовано житловий комплекс, - Ройтбурд - Цензор.НЕТ 254
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24.10.2020 14:50 Ответить
В Риме где не копни - кости, как и во многих других городах Европы.
Так что накласть.
Или евреи претендуют на эту землю?
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24.10.2020 00:40 Ответить
Самі ж хабадникі і побудували.
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24.10.2020 06:25 Ответить
 
 