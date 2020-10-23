Украина ожидает, что вопрос членства в НАТО будет включен в Стратегию Альянса-2030, - вице-спикер Рады Кондратюк
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Украина ожидает, что в Стратегию НАТО-2030 будет включен вопрос о ее членстве в виде реальной перспективы получения пошагового плана действий.
Об этом заявила зампредседателя Верховной Рады Елена Кондратюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Украина ожидает, что в стратегию НАТО-2030, которая определит будущее Альянса на следующие 10 лет, будет включен вопрос членства Украины. В частности, в виде реальной, а не туманной перспективы получения конкретного, пошагового плана действий. И мы готовы плодотворно над этим работать, начиная с работы парламента", - отметила Кондратюк.
Вице-спикер подчеркнула, что "крепкое большинство, которое сейчас существует в парламенте, - это проевропейское большинство, в которое входят различные фракции".
Читайте на Цензор.НЕТ: Большинство украинцев готовы поддержать вступление в НАТО и в ЕС, - опрос "Социса". ИНФОГРАФИКА
Кондратюк призвала председателя Европейского совета Дональда Туска и всех европейских коллег "быть более четкими и категоричными в позиции по безальтернативности членства Украины в Европейском Союзе и НАТО, которые закреплены в Конституции Украины".
"Украинцам уже не надо доказывать кому-то свое право на европейскость и евроатлантическую интеграцию. Нам нужна честная и откровенная беседа с европейскими коллегами, нам нужны общие и решительные шаги в борьбе с глобальными вызовами, в укреплении нашего равноправного партнерства, в укреплении безопасности и сотрудничества во всей Европе", - подчеркнула Кондратюк.
Также на Цензор.НЕТ: Столтенберг призвал Грузию готовиться к членству в НАТО
Пожалуйста, подождите...
"Я повністю погоджуюся з такими принципами, що нам насправді потрібно хоча б вести розмову і розрахунки про можливе скорочення чисельності або збільшення бюджету, але ми розуміємо, що бюджет - це цифра, яку завжди не вистачає, вона захищена стаття для оборони, але завжди немає достатньо коштів, щоб переозброювати армію, здобувати нові речі, нове озброєння, нові технології, займатися вивченням і тому дійсно, якщо ми будемо зменшувати бюджет проїдання і трохи збільшувати бюджет на розвиток і інновації, то здатність нашої армії буде рости", - сказав Арахамія.
Загальна сума податків, яку сплатить середньостатистичний працівник у 2021 році, розподілятиметься наступним чином:
- 43 743 грн піде на утримання пенсіонерів;
- 10 858 грн працівник віддасть на освіту (школи, садочки, вищі навчальні заклади);
- 7862 грн - на різні заходи з підтримки економіки;
- 6913 грн витратять на медицину;
- 5972 грн платник податків віддасть на утримання правоохоронних органів;
- 5904 грн піде на сплату відсотків за державними запозиченнями;
- 4938 грн - на фінансування системи соціального захисту;
- 4302 грн - на фінансування Збройних сил;
- 3517 грн - на утримання чиновницького апарату;
- 1548 грн - на фінансування культури та спорту;
- 1023 грн - на підтримку комунального господарства.
- 463 грн - на охорону довкілля.
Даже больше чем в ЕС