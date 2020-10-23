Украина ожидает, что вопрос членства в НАТО будет включен в Стратегию Альянса-2030, - вице-спикер Рады Кондратюк

Украина ожидает, что в Стратегию НАТО-2030 будет включен вопрос о ее членстве в виде реальной перспективы получения пошагового плана действий.

Об этом заявила зампредседателя Верховной Рады Елена Кондратюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Украина ожидает, что в стратегию НАТО-2030, которая определит будущее Альянса на следующие 10 лет, будет включен вопрос членства Украины. В частности, в виде реальной, а не туманной перспективы получения конкретного, пошагового плана действий. И мы готовы плодотворно над этим работать, начиная с работы парламента", - отметила Кондратюк.

Вице-спикер подчеркнула, что "крепкое большинство, которое сейчас существует в парламенте, - это проевропейское большинство, в которое входят различные фракции".

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Кондратюк призвала председателя Европейского совета Дональда Туска и всех европейских коллег "быть более четкими и категоричными в позиции по безальтернативности членства Украины в Европейском Союзе и НАТО, которые закреплены в Конституции Украины".

"Украинцам уже не надо доказывать кому-то свое право на европейскость и евроатлантическую интеграцию. Нам нужна честная и откровенная беседа с европейскими коллегами, нам нужны общие и решительные шаги в борьбе с глобальными вызовами, в укреплении нашего равноправного партнерства, в укреплении безопасности и сотрудничества во всей Европе", - подчеркнула Кондратюк.

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