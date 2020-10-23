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Украина ожидает, что вопрос членства в НАТО будет включен в Стратегию Альянса-2030, - вице-спикер Рады Кондратюк

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Украина ожидает, что вопрос членства в НАТО будет включен в Стратегию Альянса-2030, - вице-спикер Рады Кондратюк

Украина ожидает, что в Стратегию НАТО-2030 будет включен вопрос о ее членстве в виде реальной перспективы получения пошагового плана действий.

Об этом заявила зампредседателя Верховной Рады Елена Кондратюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Украина ожидает, что в стратегию НАТО-2030, которая определит будущее Альянса на следующие 10 лет, будет включен вопрос членства Украины. В частности, в виде реальной, а не туманной перспективы получения конкретного, пошагового плана действий. И мы готовы плодотворно над этим работать, начиная с работы парламента", - отметила Кондратюк.

Вице-спикер подчеркнула, что "крепкое большинство, которое сейчас существует в парламенте, - это проевропейское большинство, в которое входят различные фракции".

Читайте на Цензор.НЕТ: Большинство украинцев готовы поддержать вступление в НАТО и в ЕС, - опрос "Социса". ИНФОГРАФИКА

Кондратюк призвала председателя Европейского совета Дональда Туска и всех европейских коллег "быть более четкими и категоричными в позиции по безальтернативности членства Украины в Европейском Союзе и НАТО, которые закреплены в Конституции Украины".

"Украинцам уже не надо доказывать кому-то свое право на европейскость и евроатлантическую интеграцию. Нам нужна честная и откровенная беседа с европейскими коллегами, нам нужны общие и решительные шаги в борьбе с глобальными вызовами, в укреплении нашего равноправного партнерства, в укреплении безопасности и сотрудничества во всей Европе", - подчеркнула Кондратюк.

Также на Цензор.НЕТ: Столтенберг призвал Грузию готовиться к членству в НАТО

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+4
оооо....что ж так быстро то ?
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23.10.2020 19:33
+3
"ННе надо печалится ,вся жизнь впереди,вся жизнь впереди ,надейся и жди !!"!!!)))
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23.10.2020 19:31
+2
З ким чесно та відверто говорити ,з зеленою пліснявою?? Бубочка на другий день не пам"ятає що він вчора говорив !!))
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23.10.2020 19:34
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"ННе надо печалится ,вся жизнь впереди,вся жизнь впереди ,надейся и жди !!"!!!)))
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23.10.2020 19:31 Ответить
Скорее 3030 ... Украина ожидает, что вопрос членства в НАТО Будет включен в Стратегию Альянса-2030, - вице-спикер Кондратюк - Цензор.НЕТ 7467
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23.10.2020 19:31 Ответить
оооо....что ж так быстро то ?
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23.10.2020 19:33 Ответить
А з ким говорити???З цим забудьковатим ??))
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23.10.2020 19:35 Ответить
(ні.. з цим краще й не треба...сорому і так досить...але.. ж воно не назавжди )
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23.10.2020 19:45 Ответить
Чесно кажучи,мене дуже непокоїть майбутнє України !!!В спільноті повний розгардіяш !!))
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23.10.2020 20:06 Ответить
і на цій бурхливій хвилі ЗАЖопніки так лізуть-вилазять...як піна зі скаженої тварини..
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23.10.2020 20:16 Ответить
То отож!! Зажопінці, це не зелена пліснява ,це затяті,агрисивні адепти "Русского мира" ,вони шмарклі жувати не будут !!!)))
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23.10.2020 20:38 Ответить
знають, вміють, можуть...якщо не дати по культяпках (так?)
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23.10.2020 20:43 Ответить
З ким чесно та відверто говорити ,з зеленою пліснявою?? Бубочка на другий день не пам"ятає що він вчора говорив !!))
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23.10.2020 19:34 Ответить
может не надо брать украину в нато, а вдрух путин нападьот - думают в альянсе Украина ожидает, что вопрос членства в НАТО Будет включен в Стратегию Альянса-2030, - вице-спикер Кондратюк - Цензор.НЕТ 2328
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23.10.2020 19:35 Ответить
НАТО бачить що нема з ким говорити !!!))
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23.10.2020 19:39 Ответить
Украина ожидает, что вопрос членства в НАТО/ Чтобы да так нет, а вы покупаете или продаёте? Глава подкомитета по госбезопасности Верещук сказала, что Украине не стоит становиться членом НАТО, потому что нашей стране не нужны проблемы с Россией, которая не хочет, чтобы мы вступали в НАТО./ Вопрос членства в НАТО может быть вынесен на референдум, - Стефанчук/ Стефанчук предлагает ввести блокирующее право на референдуме. Например, чтобы принять вступление Украины в НАТО, должны проголосовать не менее 76 процентов. Если 25 процентов голосуют против, этого не будет.
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23.10.2020 19:35 Ответить
В 2030?... в стратегию??...Украина ожидает, что вопрос членства в НАТО Будет включен в Стратегию Альянса-2030, - вице-спикер Кондратюк - Цензор.НЕТ 8400
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23.10.2020 19:36 Ответить
Бути, чи не бути в НАТО ,в першу чергу залежить від України!!!)))
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23.10.2020 19:38 Ответить
Ага, размечтались! Вас, как шкодливых котов, вываляли в собственном гавне в GB за прорву шпионов во всех щелях, а вам по барабану. По-моему, у слуг НЕ СЛОВО РАДИ ДЕЛА, а СЛОВО РАДИ ЗВУКА. Ляпнули что-то и забыли, только шпионы ничего не забывают и методично "стучат" за поребрик.
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23.10.2020 19:44 Ответить
Это Шмаркля с Ермаком думают,что досидят в своих креслах до 2030,х.й им в сраку ,Украина намного раньше вступит в НАТО,а они будут в России шляпами на рояли играть.
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23.10.2020 19:50 Ответить
Украина ожидает, что вопрос членства в НАТО Будет включен в Стратегию Альянса-2030, - вице-спикер Рады Кондратюк - Цензор.НЕТ 9730 Головний "Слуга народу" хоче скоротити чисельність армії
"Я повністю погоджуюся з такими принципами, що нам насправді потрібно хоча б вести розмову і розрахунки про можливе скорочення чисельності або збільшення бюджету, але ми розуміємо, що бюджет - це цифра, яку завжди не вистачає, вона захищена стаття для оборони, але завжди немає достатньо коштів, щоб переозброювати армію, здобувати нові речі, нове озброєння, нові технології, займатися вивченням і тому дійсно, якщо ми будемо зменшувати бюджет проїдання і трохи збільшувати бюджет на розвиток і інновації, то здатність нашої армії буде рости", - сказав Арахамія.
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23.10.2020 19:54 Ответить
"У 2021 році працівник в середньому сплатить 97 043 грн податків. Це на 15 235 грн більше, ніж 2020 року (81 808 грн)".
Загальна сума податків, яку сплатить середньостатистичний працівник у 2021 році, розподілятиметься наступним чином:
- 43 743 грн піде на утримання пенсіонерів;
- 10 858 грн працівник віддасть на освіту (школи, садочки, вищі навчальні заклади);
- 7862 грн - на різні заходи з підтримки економіки;
- 6913 грн витратять на медицину;
- 5972 грн платник податків віддасть на утримання правоохоронних органів;
- 5904 грн піде на сплату відсотків за державними запозиченнями;
- 4938 грн - на фінансування системи соціального захисту;
- 4302 грн - на фінансування Збройних сил;
- 3517 грн - на утримання чиновницького апарату;
- 1548 грн - на фінансування культури та спорту;
- 1023 грн - на підтримку комунального господарства.
- 463 грн - на охорону довкілля.
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23.10.2020 20:33 Ответить
Якщо до Нового Року "імпічнути" Майданом Лінча всю "прокаЗЕблену" погань і почати займатися армією та економікою, і до 2029 звільнити Крим та Донбас, то тоді, можливо, в 2030 Україна і вступить в НАТО. Сцикунів в НАТО не беруть, а "рабів до Раю не пускають". Нам допоможуть і підтримають бо ми праві. Але воювати замість нас і звільняти землю від окупантів маємо ми самі. Інакше ніяк.
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23.10.2020 20:26 Ответить
Хочу в НАТО!)
Даже больше чем в ЕС
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23.10.2020 20:46 Ответить
НАТО не цель, а средство. Что то вроде замка на двери от кацапов.
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23.10.2020 21:08 Ответить
Украина ожидает,---не Украина ожидает,а "слуги" по указанию мацковскому включили для Украины "ожидание" еще на 10 лет для предоставления шагов ,а опосля еще 40 лет будут шагать не вступая ..А почему без ожиданий ,не провести референдум о вступлении Украины в НАТО и результаты референдума положил на стол штаб-квартиры НАТО?
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23.10.2020 20:49 Ответить
НАТО это не "богодельня" для нищих, глупых, технически отсталых и сцикливых.
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23.10.2020 21:10 Ответить
речь о референдуме, а джавелины ,байрактары и многое другое,что для глупых НАТО не показывает тоже имеется.
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23.10.2020 23:56 Ответить
Референдумы могут проводится внутри страны исключительно по внутренним вопросам в рамках действующей в стране Конституции. Никаких референдумов о присоединении к другому государству, требований к другим государствам вступить в войну на стороне голосующих и т.п. быть не может по определению. С НАТО мы, безусловно, будем сотрудничать. Ну не с ****** же!
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24.10.2020 00:31 Ответить
с каких пор НАТО - государство?НАТО- военно политическая организация,Это организация для проведения странами-союзниками консультаций по любым вопросам, затрагивающим жизненно важные интересы его членов, включая события, способные поставить под угрозу их безопасность. Без референдума внутри страны- никак,
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24.10.2020 10:08 Ответить
Вы действительно считаете что мы не знаем что НАТО не страна а военно-политический союз?
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24.10.2020 14:21 Ответить
человек написавший сие -"Никаких референдумов о присоединении к другому государству, требований к другим государствам вступить в войну на стороне голосующих и т.п. быть не может по определению" манипулятор ,который или не ведает ,что НАТО не страна и для вступления в эту организацию нужен референдум ,или он знает ,что НАТО военно-политическая организация (союз) ,но выдает этот союз из 30 стран как государство
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24.10.2020 18:03 Ответить
Вам так хочется считать? Продолжайте... Референдум имеет смысл только в том случае если страна соответствует всем критериям и ее уже пригласили. Мы не готовы и "домашняя работа" не выполнена... И Вы это знаете!!! однако предлагаете целой стране стать международным посмешищем и сцикливым попрошайкой. Так кто из нас манипулятор?
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24.10.2020 18:29 Ответить
Мы не готовы и "домашняя работа" не выполнена... оценщик однако натовский оказывается...?а то, что манипуляр уже понятно ,ибо вопрос стоял о референдуме украинского народа ,а не о попрошайничестве.Разве все страны соц лагеря, которые вошли в НАТО были посмешищем и сцыкливыми попрошайками?Что мешает провести референдум в Украине и делать "домашнюю работу"?
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24.10.2020 22:43 Ответить
Во первых, ни одна из принятых в НАТО постсовковых стран не была оккупирована и не имела территорий анексированых государством имеющим ЯО. Во вторых, уровень развития экономики и доход на душу населения позволял этим государствам вносить соответствующие членские взносы. Уже этого любому здравомыслящему человеку достаточно... Иными словами, халявы не будет!
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24.10.2020 23:11 Ответить
Проблема только в одном, где найти блюдечко с голубой окаёмочкой, чтобы преподнести этот вопрос.
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23.10.2020 20:57 Ответить
это сказала вице-спикер, потому что у ссущегося от имени Путина в штанишки младорыга Разумкова язык бы отсох
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24.10.2020 03:22 Ответить
 
 