"Сторонника НВФ "ДНР", призывавшего к созданию "Новороссии", суд отпустил на испытательный срок, - СМИ..."

Киевский райсуд Одессы приговорил к испытательному сроку мужчину, который регулярно призывал в соцсетях поддерживать незаконные вооруженные формирования "ДНР" и "ЛНР" и призывал к созданию на юго-востоке Украины "Новоросии".

Решение суда опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений, информирует Цензор.НЕТ.

Суд установил, что мужчина с января 2014 года через соцсети распространял фейки о том, что украинская власть "уничтожает русских". Он призывал жителей Одесской области поддержать террористические организации "ДНР" и "ЛНР" и создать "Новороссию". Также он неоднократно призывал поддержать НВФ "ДНР" финансово.

На суде обвиняемый признал свою вину и заявил, что раскаивается.

Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, но от отбывания наказания освободили на три испытательных года. В течение этого времени он должен периодически являться в органы пробации для регистрации.

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