Сторонника НВФ "ДНР", призывавшего к созданию "Новороссии", суд отпустил на испытательный срок, - СМИ
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Киевский райсуд Одессы приговорил к испытательному сроку мужчину, который регулярно призывал в соцсетях поддерживать незаконные вооруженные формирования "ДНР" и "ЛНР" и призывал к созданию на юго-востоке Украины "Новоросии".
Решение суда опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений, информирует Цензор.НЕТ.
Суд установил, что мужчина с января 2014 года через соцсети распространял фейки о том, что украинская власть "уничтожает русских". Он призывал жителей Одесской области поддержать террористические организации "ДНР" и "ЛНР" и создать "Новороссию". Также он неоднократно призывал поддержать НВФ "ДНР" финансово.
На суде обвиняемый признал свою вину и заявил, что раскаивается.
Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, но от отбывания наказания освободили на три испытательных года. В течение этого времени он должен периодически являться в органы пробации для регистрации.
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В Австрії місцеву жительку Моніку Унгер, яка закликала президента РФ Володимира Путіна ввести війська і планувала влаштувати в країні військовий переворот, засудили до 12 років тюремного ув'язнення.
орки приговорили Сенцова к 25 годам.
судьи предательские хари.
Не пора ли нам менять УК и судей?
ЭТО САМОЕ ТЯЖЕЛОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ КАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ. ПОСЛЕДСТВИЯ КОТОРОГО ТЫСЯЧИ УБИТЫХ, БЕЖЕНЦЫ, БАНДИТИЗМ, КОНЦЛАГЕРЯ, ПОДВАЛЫ, РЕПРЕССИИ, ПЫТКИ ... И ЗА ЭТО ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК - ДА ВЫ С УМА СОШЛИ!!!!
Зеля, ты политичский импотент
Якщо за таке не будуть давати довічне ув'язнення, то України скоро не буде. Ця падла, якщо прийдуть москалі, буде розстрілювати людей з насолодою. Народ! Коли ви порозумнішаєте?
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Мабуть майбутній депутат...Наразі у 11 році подібний сепар "волав" "путін памагі" - щас "раскаявся" та став ультрасуперпупер патріотом...