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Сторонника НВФ "ДНР", призывавшего к созданию "Новороссии", суд отпустил на испытательный срок, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Сторонника НВФ

Киевский райсуд Одессы приговорил к испытательному сроку мужчину, который регулярно призывал в соцсетях поддерживать незаконные вооруженные формирования "ДНР" и "ЛНР" и призывал к созданию на юго-востоке Украины "Новоросии".

Решение суда опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений, информирует Цензор.НЕТ.

Суд установил, что мужчина с января 2014 года через соцсети распространял фейки о том, что украинская власть "уничтожает русских". Он призывал жителей Одесской области поддержать террористические организации "ДНР" и "ЛНР" и создать "Новороссию". Также он неоднократно призывал поддержать НВФ "ДНР" финансово.

На суде обвиняемый признал свою вину и заявил, что раскаивается.

Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, но от отбывания наказания освободили на три испытательных года. В течение этого времени он должен периодически являться в органы пробации для регистрации.

Также на Цензор.НЕТ: СБУ задержала на Киевщине вооруженных "активистов", источник говорит, что это титушки Медведчука (обновлено). ФОТОрепортаж

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+15
Так зато рифмастер сидит, да зебилы?!
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23.10.2020 19:44
+10
Правильно, а кто порвет бумажку зеленого змея с пятью вопросами, того за хулиганку на 3 года зону грызть
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23.10.2020 19:46
+10
По ходу в Украинских судах судят российские судьи.
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23.10.2020 19:52
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ка чо испытывать то будут?
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23.10.2020 19:43 Ответить
Сторонника НВФ "ДНР", призывавшего к созданию "Новороссии", суд отпустил на испытательный срок, - СМИ - Цензор.НЕТ 6141
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23.10.2020 19:50 Ответить
в дурку
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23.10.2020 19:44 Ответить
Що Корр зачинено ??? Всім адептам "Русского мира" місце в дурці !!!)))
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23.10.2020 19:47 Ответить
Так зато рифмастер сидит, да зебилы?!
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23.10.2020 19:44 Ответить
ответит зеленая плесень за рифмастера и женщин
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23.10.2020 19:45 Ответить
Ну-ну.................
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23.10.2020 22:00 Ответить
Правильно, а кто порвет бумажку зеленого змея с пятью вопросами, того за хулиганку на 3 года зону грызть
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23.10.2020 19:46 Ответить
просто посылайте их с бумажкой подальше
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23.10.2020 19:48 Ответить
Не кажіть...
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23.10.2020 19:48 Ответить
Який змій, зелена пліснява,гидота !!!)))
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23.10.2020 19:49 Ответить
Я и Буся
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23.10.2020 19:49 Ответить
Зашибісь,картопля з м"ясом ,але вона і без м"яса зашибісь !!)))
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23.10.2020 19:51 Ответить
Судью надо посадить за пособничество сепартизму!

В Австрії місцеву жительку Моніку Унгер, яка закликала президента РФ Володимира Путіна ввести війська і планувала влаштувати в країні військовий переворот, засудили до 12 років тюремного ув'язнення.
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23.10.2020 20:02 Ответить
Угу, а Маруся Зверобий и София Федина - террористки.
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23.10.2020 20:05 Ответить
Был бы украинцем и ещё добровольцем , то сидел бы .
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23.10.2020 19:50 Ответить
146% !!!)))
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23.10.2020 19:52 Ответить
Суды ватные на 90%.
орки приговорили Сенцова к 25 годам.
судьи предательские хари.
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23.10.2020 19:52 Ответить
Судьи все зависимы от режима банды Зеубюдков! Рыба гниет с головы !
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23.10.2020 20:00 Ответить
Чушь. Они не были зависимы от режима банды барыги, а от Зели - тем более не зависимы.
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23.10.2020 20:07 Ответить
Но какже 😟, ведь вы клялись шо он не такой, он не барыга, если чё сметём...😟 Тоисть, вы лошары?
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23.10.2020 23:07 Ответить
По ходу в Украинских судах судят российские судьи.
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23.10.2020 19:52 Ответить
Ні там сидят москалі,з параноїдальною маячнею"Русского мира" в голові !! Це їм місце в дурках !!))
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23.10.2020 19:54 Ответить
Та й сам Ви --не турок чи мадяр,братішько.
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23.10.2020 22:01 Ответить
А тем временем в Австрии суд осудил на 12 лет реального срока женщину, создавшую подпольную организацию "Конфедерация Австрия" и призывавшую Путина ввести войска.

Не пора ли нам менять УК и судей?
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23.10.2020 20:01 Ответить
Зебилоиды, не вижу радости на лицах. А ну пожмакайте красный шарик на носу. Лохи - это вы!
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23.10.2020 20:03 Ответить
Какое может быть преступление, как не государственный переворот со всеми последствиями - тысячи убитых и раненых, передел собственности, концлагеря, беженцы, ассимиляция, бандитизм, неравенство по национальному признаку и т.д. За призывы к государственному перевороту испытательный срок? Да вы с ума сошли! И ЗА ЭТО ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК????? ДА ЭТО ЯВНОЕ ПОСОБНИЧЕСТВО ТЕРРОРИЗМУ И СЕПАРАТИЗМУ!!! СУДЬЮ УВОЛИТЬ С ВОЛЧИМ БИЛЕТОМ И КОНФИСКОВАТЬ ВСЕ ЧТО ЕСТЬ И В РОССИЮ
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23.10.2020 20:07 Ответить
Я думав,що вже дно...Але до дна мерзоті ще далеко.
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23.10.2020 22:02 Ответить
бред
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23.10.2020 20:08 Ответить
В Австрії місцеву жительку Моніку Унгер, яка закликала президента РФ Володимира Путіна ввести війська і планувала влаштувати в країні військовий переворот, засудили до 12 років тюремного ув'язнення.
ЭТО САМОЕ ТЯЖЕЛОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ КАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ. ПОСЛЕДСТВИЯ КОТОРОГО ТЫСЯЧИ УБИТЫХ, БЕЖЕНЦЫ, БАНДИТИЗМ, КОНЦЛАГЕРЯ, ПОДВАЛЫ, РЕПРЕССИИ, ПЫТКИ ... И ЗА ЭТО ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК - ДА ВЫ С УМА СОШЛИ!!!!
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23.10.2020 20:11 Ответить
ЗЕ-слуга сепаров делает все возможное, чтобы антиукраинская мерзость чувствовала себя в Украине максимально комфортно ибо сам ЗЕленый членограй в своей душонке это обычный примитивный сепар-ватник туповатый, быдловатый, но, в отличии от прочей ваты, более хитрожопый...
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23.10.2020 20:18 Ответить
А тем временем, СБУ пришла в Азов и Нацкорпус. С обысками и задержаниями.
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23.10.2020 20:19 Ответить
Це фейк ось тут в подробицях.
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24.10.2020 14:14 Ответить
Суддів на рік на передову, щоб відчули наслідки закликів "путєнввєді".
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23.10.2020 20:24 Ответить
О! А вы говорите дно! Там до дна еще грести и грести! Зебилоиды! С удачным выбором вас. ****,что вообще происходить!?
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23.10.2020 20:27 Ответить
А за то же самое в Дыре сидят без сроков.
Зеля, ты политичский импотент
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23.10.2020 20:30 Ответить
"Сторонника НВФ "ДНР", призывавшего к созданию "Новороссии", суд отпустил на испытательный срок, - СМИ..."

Якщо за таке не будуть давати довічне ув'язнення, то України скоро не буде. Ця падла, якщо прийдуть москалі, буде розстрілювати людей з насолодою. Народ! Коли ви порозумнішаєте?
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23.10.2020 20:36 Ответить
Обмінний фонд сепарні також би мав бути на контролі у верховного головнокомандуючого. Такого антидержавного діяча можна було відпустити лише в обмін на українського військовополоненого. Але раз відпустив одеський суд, то суд у повному складі- в обмін на наших військових, нехай там вершать правосуддя від імені України. От тобі перший крок до інтеграції Донбасу.
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23.10.2020 20:37 Ответить
Братьє ми русккаїзіч"єссккєє.
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23.10.2020 22:04 Ответить
непокаране зло повторюється в більшому масштабі. Доведено двома Майданами
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23.10.2020 20:44 Ответить
На суде обвиняемый признал свою вину и заявил, что раскаивается.Источник: https://censor.net/ru/n3226748

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Прихильника НЗФ "ДНР", який закликав до створення "Новоросії", суд відпустив на випробувальний термін, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2193 Мабуть майбутній депутат...Наразі у 11 році подібний сепар "волав" "путін памагі" - щас "раскаявся" та став ультрасуперпупер патріотом...
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23.10.2020 21:08 Ответить
После таких решений суда, иногда кажется, что суд у нас сам по себе, а страна сама по себе.
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23.10.2020 21:16 Ответить
Суддя сам собі присудив приговор.
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23.10.2020 22:03 Ответить
Отаке гуманне ставлення до ворогів в Україні ! Звичайно, судів у нас нема.Є лише контори по штампуванню рішень, що пропонуються "зверху" (або вигідні для кишені). І перша причина цього - відсутність президента-державника, всі 29 років незалежності. Без винятку.
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23.10.2020 23:08 Ответить
Так "українські суди" завжди на боці рецидивістів і рашистської нечисті . Корупція - їх девіз .
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24.10.2020 00:59 Ответить
Чомусь кордони тієї Новоросії Шаломова дивним чином збігаються з кордонами Нового Єрусалиму Беркута.
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24.10.2020 06:28 Ответить
Всіх "новоросів" слід судити тільки в Тернополі.
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24.10.2020 14:10 Ответить
 
 