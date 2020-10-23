Украине пока рано вступать в НАТО, - генерал армии США в отставке Ходжес

Грузия готова уже сейчас присоединиться к НАТО, а Украине еще предстоит "пройти определенный путь". Пока наша страна должна продолжать усиливать интеграцию с Альянсом.

Такое мнение на Специальном Киевском форуме по безопасности озвучил американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

"Я верю, что в конце концов Украина станет членом НАТО. Я верю, что Грузия должна стать уже сейчас членом НАТО. Но в случае с Украиной надо еще подождать, пройти еще определенный путь. Украина должна продолжать идти, чтобы усилить свою интеграцию с НАТО", – сказал он.

В этой связи Ходжес считает, что страны НАТО не должны признавать оккупации Россией Крыма и части Донбасса.

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