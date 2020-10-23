Украине пока рано вступать в НАТО, - генерал армии США в отставке Ходжес
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Грузия готова уже сейчас присоединиться к НАТО, а Украине еще предстоит "пройти определенный путь". Пока наша страна должна продолжать усиливать интеграцию с Альянсом.
Такое мнение на Специальном Киевском форуме по безопасности озвучил американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".
"Я верю, что в конце концов Украина станет членом НАТО. Я верю, что Грузия должна стать уже сейчас членом НАТО. Но в случае с Украиной надо еще подождать, пройти еще определенный путь. Украина должна продолжать идти, чтобы усилить свою интеграцию с НАТО", – сказал он.
В этой связи Ходжес считает, что страны НАТО не должны признавать оккупации Россией Крыма и части Донбасса.
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Вот Турция дааавно член НАТО, а в ЕС её, как морковкой на палочке, манили, манили, да так и не взяли, потому как слишком сильная.
Вы думаете почему ЕС проглотила то, что у нас оккупировали Крым и часть Донбасса? Да они нас элементарно бояться!!! Поляки аж ножками *****, так хотят дорваться до продажи с/х земель Зеленским и даже не скрывают, что наш чернозем минимум в три раза плодороднее их грунтов.
Нас возьмут в ЕС только после потери Причерноморья, когда Румыния оттяпает Черновецкую область, Венгрия Закрапатскую, а Польша ВолынскуюЮ Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую, Ровенскую Винницкую и Хмельницкую области. а РФ Полтавскую, Харьковскую, Сумскую и Черниговскую. Вопрос - а оно нам ТАКОЕ надо?
А сижу не так уж далеко от Киева.
К тому же, действия Германии и Австрии ведут к развалу НАТО.
Я лелею надежду, что после отставки Зеленского и досрочного переизбрания ВР, у нас пойдет курс на создание "Междуморского союза" с Великобританией, Норвегией, Швецией, Данией, Литвой, Латвией, Эстонией, Польшей, Молдовой, Грузией и Азербайджаном. А впоследствии желательно и с Беларусью.
Особоозабоченны...мы должны дать политический опор анальными пробками в рамках коллективной анальной безопасности....итд и тп.
Но их реакция появится лишь когда из оккупированных москалями государств, к ним валом повалят беженцы, да ещё и злые на этих самых бюргеров.