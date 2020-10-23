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Возвращение делегации России в ПАСЕ подрывает доверие к этой организации, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Возвращение делегации России в ПАСЕ подрывает доверие к этой организации, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечает, что безусловное возвращение делегации Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ подорвало доверие к Ассамблее.

Об этом он сказал во время телефонного разговора с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Дмитрий Кулеба в очередной раз подчеркнул, что безусловное возвращение делегации РФ в ПАСЕ вызвало кризис доверия в рамках Организации, подорвало доверие к ПАСЕ в Украине и Европе в целом, - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия между Украиной и Советом Европы.

Также на Цензор.НЕТ: Кулеба о вопросе по Будапештскому меморандуму в "опросе Зеленского": "Назрела потребность в разговоре о гарантиях безопасности для Украины"

Автор: Ольга Лузан
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Да надоела уже Украина Европе. НАДОЕЛА. Кому нужна страна, в которой граждане избирают реакционного клоуна, три раза подряд наступая на одни и те же грабли и надеющиеся, что коррупционеры поборят коррупцию? У этой страны нет будущего.
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23.10.2020 19:56 Ответить
Дивний висновок з новини. Ви про логіку нічого не чули?
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23.10.2020 19:58 Ответить
А не виникало питання, що цим громадянам в 2014 році - нав'язали "дещо" зовсім для них чуже?
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24.10.2020 08:20 Ответить
Зміни Другої Світової переформатує лише Третя Світова. Нажаль.
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23.10.2020 19:58 Ответить
Охрінеть. І що ж ви зробили, щоб цього не сталося?
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23.10.2020 20:30 Ответить
Эээ а новость в чем?
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23.10.2020 21:33 Ответить
Воші мої з гнидами......... Повернення делегації Росії в ПАРЄ підриває довіру до цієї організації, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9423
Хто б вже про якусь "довіру" белькотів.
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24.10.2020 08:19 Ответить
 
 