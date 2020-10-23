Возвращение делегации России в ПАСЕ подрывает доверие к этой организации, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечает, что безусловное возвращение делегации Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ подорвало доверие к Ассамблее.

Об этом он сказал во время телефонного разговора с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Дмитрий Кулеба в очередной раз подчеркнул, что безусловное возвращение делегации РФ в ПАСЕ вызвало кризис доверия в рамках Организации, подорвало доверие к ПАСЕ в Украине и Европе в целом, - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия между Украиной и Советом Европы.

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