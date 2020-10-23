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Политика США в отношении Украины не изменится после выборов, - экс-посол Хербст

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Политика США в отношении Украины не изменится после выборов, - экс-посол Хербст

Независимо от результатов выборов в Соединенных Штатах через 2 недели, политика Вашингтона по отношению к Украине вряд ли серьезно изменится.

Такое убеждение выразил во время Специального Киевского форума по вопросам безопасности посол США в Украине в 2003-06 годах, директор Центра Евразии Атлантического совета Джон Хербст, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Думаю, наша внешняя политика будет такой же, независимо от того, кто выиграет предстоящие выборы", - сказал Хербст.

Он отметил, что люди в администрации Дональда Трампа, большинство республиканцев в Конгрессе вполне осознают опасность недружественной внешней политики Кремля, политики вмешательства во внутренние дела США. И напомнил, что нынешний президент за время своей каденции поддерживал и даже усиливал санкции против России и одобрил поставки летального оружия, Javelin, Украине (что отказывался делать его предшественник Барак Обама).

С другой стороны, все помнят неудачную попытку Трампа затянуть украинского лидера Владимира Зеленского во внутриполитические американские процессы, что навредило обоим политикам.

Что касается Джо Байдена, то он, по мнению Хербста, в случае избрания президентом, не просто будет продолжать нынешнюю политику, а продвигать её более настойчиво.

Продолжение поддержки Украины соответствует национальным интересам США, отметил дипломат. Несмотря на некоторые проблемы в отношениях между двумя странами в прошлом году, сейчас всё стабилизировалось, убежден он.

Что касается Зеленского и его команды, то у них, по словам экс-посла, есть альтернатива: или следовать в фарватере Кремля, или делать всё необходимое для поддержки Запада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине следует сохранять свою политику в отношении поставок воды в оккупированный Крым, - Хербст

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+4
Нас більш цікавить не це , а те щоб політика відносно паРаші стала ще жорсткішою . Политика США в отношении Украины не изменится после выборов, - экс-посол Хербст - Цензор.НЕТ 7498 .
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23.10.2020 20:06
+2
Если рыжего подкацапника попрут то как раз изменица.
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23.10.2020 20:03
+2
Во всяком случае Байден очень конкретно через все мировые СМИ уже заявил, что если он, Байден, станет президентом США , то на самом деле нехилые санкции Обамы, которые продолжаются уже почти 7 лет после аннексии кацапией Украинско-Крымскотатарского Крыма, то они для кацапов покажутся просто красивыми российскими грибочками среди российских бярёзак на бярягу масква-реки.
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23.10.2020 20:29
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Если рыжего подкацапника попрут то как раз изменица.
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23.10.2020 20:03 Ответить
Більше цікавить не їх політика по відношенню до України а їх політика по відношенню до Рашки
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23.10.2020 20:06 Ответить
Нас більш цікавить не це , а те щоб політика відносно паРаші стала ще жорсткішою . Политика США в отношении Украины не изменится после выборов, - экс-посол Хербст - Цензор.НЕТ 7498 .
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23.10.2020 20:06 Ответить
так, і тут Хербст прямо вказує "Что касается Джо Байдена, то он, по мнению Хербста, в случае избрания президентом, не просто будет продолжать нынешнюю политику, а продвигать её более настойчиво."
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23.10.2020 20:10 Ответить
Во всяком случае Байден очень конкретно через все мировые СМИ уже заявил, что если он, Байден, станет президентом США , то на самом деле нехилые санкции Обамы, которые продолжаются уже почти 7 лет после аннексии кацапией Украинско-Крымскотатарского Крыма, то они для кацапов покажутся просто красивыми российскими грибочками среди российских бярёзак на бярягу масква-реки.
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23.10.2020 20:29 Ответить
"Поцілуй мого собаку в сраку"©
Недоколиханий вар'яте, іди ремонтуй свій кацаподетектор, а то фантазуєш як штопаний Гандон (Ів Гандон, фр. Yves Gandon, 03.06.1899-13.11.1975, французький письменник-фантаст, випускник Сорбони, автор роману "Жиневра", лауреат Великої премії Французької академії за 1948 рік, який цілком міг перенести хірургічну операцію з подальшим ушиванням післяопераційної рани).
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24.10.2020 06:05 Ответить
Т. е. В-52 и дальше будут гарантировать безопасность Украины от бурлаков с Волги.
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23.10.2020 20:11 Ответить
Ой, да ещё как изменится. Вот чего , все затихли до 3-го ноября, а буба трепыхается, как гимно в проруби?! А потомушто нервничает. Хотя, это не он нервничает, а его хозяева. А оно просто под наркотой меле шо попало.
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23.10.2020 20:11 Ответить
Хроники "Румынской сотни", [28.09.20 10:18]

NY Times заполучил скрываемые отчеты налоговых выплат Трампа.
В основном там то, о чем давно говорили большевики: король голый. У Трампа не 4 миллиарда, как он сам утверждал, не полтора, как представляли Forbes или Bloomberg. У Трампа лишь один большой жирный минус - персональный долг в 421 миллион, который он должен погасить в ближайшее 4 года (часть выплат была просрочена еще в 2018).
Над ним висит штраф налогового управления за неуплату налогов в 72.9 миллионов (штраф может обернуться в 100 миллионов), долг по убыточным Doral golf resort - 125 миллионов и Washington hotel - 160 миллионов.
У Трампа почти нет ценных бумаг - осталось 873 тысячи, и 34 миллиона кэш. Конец списка и конец.
Понятно, что преданной массе трампистов это все до лампочки, как и то, что в десяти годах из последних пятнадцати Трамп не платил налоги вовсе. Людям просто нравится наглый вороватый и удачливый начальник. 27 женщин, которые подали на Трампа в суд за сексуальные домогательства и прямое изнасилование для них просто дуры, которые или попали, или не умеют воспользоваться шансом. Трамп, конечно, точка бифуркации, но он не среди ясного неба, он в хорошо собиравшемся шторме.
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23.10.2020 20:20 Ответить
Но отчеты все-таки станут некоторым откровением:
- для Мелании, - она узнает, что наследства не будет, Трамп собирался умереть полным банкротом,
- для Иванки, - она узнает, что Трамп использовал её счета для откатов русских денег (это потребует отдельного расследования, но сейчас ясно, что Miss Universe использовался для перевода российских денег со счетов семейства миллиардера Агаларова, связанного с Путиным),
- и Deutsche Bank будет очень рад узнать, как много Трамп всем должен, и как плакали их денежки. Трамп получил от Deutsche Bank кредит в полмиллиарда, скорей всего, под залог российских денег (американские банки давно Трампу денег не дают). Конечно, в Deutsche Bank и сами знают, что Трамп их должник, но чего они не знали, давая ссуду, это того, что других денег и доходов у Трампа нет, и долг он вернуть не сможет.
Ну, такие времена. Глядишь, и до Огнива доживем.
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23.10.2020 20:21 Ответить
это совсем не факт))
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23.10.2020 20:24 Ответить
Абсолютноне факт.
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23.10.2020 20:25 Ответить
"Политика США в отношении Украины не изменится после выборов" - формула 2D несокрушима. 2D - это два Джона - Хербст на воротник и Болтон в сраку.
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24.10.2020 10:03 Ответить
 
 