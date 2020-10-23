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Суд приостановил решение Нацсовета ТРВ о лишении лицензии на вещание "Прямой FM"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Суд приостановил решение Нацсовета ТРВ о лишении лицензии на вещание

Шестой апелляционный административный суд на заседании 22 октября рассмотрел апелляционную жалобу и приостановил решение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания об аннулировании лицензии "Прямой FM" до момента вступления в силу решения суда по этому делу.

Как передает Цензор.НЕТ, об сообщает телеканал "Прямой".

"Данные меры обеспечения обезопасят ООО "Телеканал "Прямой" от негативных последствий лишения соответствующей лицензии (даже временного), а следовательно и от отсутствия вещания на соответствующих частотах и позволят исключить исполнение обжалуемого решения до момента рассмотрения судебного спора, а также сделают невозможным возникновение дальнейших судебных споров и минимизируют возможные негативные последствия для сторон спора после решения данного дела по существу", - отмечают на телеканале.

В то же время существует риск того, что Нацсовет телерадиовещания проведет конкурс на вещание с использованием частот, которые раньше использовал ООО "Телеканал "Прямой".

"Удовлетворение ходатайства об обеспечении административного иска не является решением спора по существу, а является лишь ограниченным во времени мероприятием избежания негативных последствий для радиостанции "Прямой FM" и ее слушателей, которые могут быть вызваны явно неправомерным поведением Национального совета, а также является механизмом обеспечения надлежащего исполнения решение суда по данному делу в случае удовлетворения иска, поскольку существует обоснованный риск, связанный с возможностью проведения Национальным советом конкурса на частоты радиостанции "Прямой FM", - считают на телеканале.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацсовет ТРВ аннулировал лицензию радиостанции "Прямий FM"

В случае удовлетворения иска радиостанция будет вынуждена подавать иск об отмене результатов конкурса, что потребует значительных усилий, времени и затрат.

Таким образом, непринятие мер обеспечения по данному делу с высоким уровнем достоверности приведет к новым судебным спорам и сделает данный процесс не эффективным и безрезультатным.

Как сообщалось, 3 сентября Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял решение об аннулировании лицензии "Прямой FM" в шести городах Украины.

Представители "Прямого" обратились в Окружной административный суд Киева с иском об отмене соответствующего решения Нацсовета.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+18
Суд приостановил решение Нацсовета ТРВ о лишении лицензии на вещание "Прямой FM" - Цензор.НЕТ 588
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23.10.2020 20:36
+12
Я слушаю в машині
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23.10.2020 20:40
+11
У ЗЕботов сейчас массовый суицид Суд призупинив рішення Нацради ТРВ про позбавлення ліцензії на мовлення "Прямий FM" - Цензор.НЕТ 2420
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23.10.2020 20:46
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Суд приостановил решение Нацсовета ТРВ о лишении лицензии на вещание "Прямой FM" - Цензор.НЕТ 588
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23.10.2020 20:36 Ответить
Хтось слухає радіо? От реально слухає?
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23.10.2020 20:37 Ответить
Брехливое радио - никто! Суд приостановил решение Нацсовета ТРВ о лишении лицензии на вещание "Прямой FM" - Цензор.НЕТ 6238
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23.10.2020 20:40 Ответить
самый честный блин нашелся зелебоб Суд призупинив рішення Нацради ТРВ про позбавлення ліцензії на мовлення "Прямий FM" - Цензор.НЕТ 9167
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23.10.2020 21:56 Ответить
Главное не наезжать на твой любимый 112й😁
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24.10.2020 08:51 Ответить
Я слушаю в машині
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23.10.2020 20:40 Ответить
ну я слушаю в машине. в чем вопрос?
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23.10.2020 20:40 Ответить
Пісні чи політичні та інші передачі?
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23.10.2020 20:42 Ответить
да по разному. если в стране что то важное - ищу новостные каналы на смарте и транслирую на "балалайку" по блутузу. в остальное время - музыка+новости.
вопрос то в чем?
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23.10.2020 20:46 Ответить
Ну твої улюблені передачі були цигарки та чай?
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23.10.2020 20:47 Ответить
З тебе юморист- як з лайна сокира, бовдуре.
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24.10.2020 03:15 Ответить
То більш кулі не ліпи, чуєш мене рукодупий?
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24.10.2020 08:39 Ответить
А то що, самозабанишся?)))
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24.10.2020 18:12 Ответить
то не твоє діло малороське Суд призупинив рішення Нацради ТРМ про позбавлення ліцензії на мовлення "Прямий FM" - Цензор.НЕТ 9417
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24.10.2020 18:21 Ответить
Тобто твоє.
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24.10.2020 18:49 Ответить
дякую, ти підтвердив мої сподівання. Суд призупинив рішення Нацради ТРМ про позбавлення ліцензії на мовлення "Прямий FM" - Цензор.НЕТ 1206
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24.10.2020 18:52 Ответить
багатій думкою і далі.
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24.10.2020 18:56 Ответить
Так, я слухаю "Радіо-Рокс". Коли реклама - перемикая на "Українське Радіо".
Прямого-FM в моєму місті немає. (Запоріжжя).
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23.10.2020 20:41 Ответить
Шановний, це правда ,що на Запоріжчині "Батьківщина" злигалась з зеленою пліснявою та зажопінцями ??)))
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23.10.2020 20:49 Ответить
А хіба в Раді не так? У фракції "Батьківщини" є такий Тарута, який відкрито проти НАТО, і взагалі він з ригоаналів, здається. А послухайте риторику Кучеренка (не про ЖКХ, а політичну риторику) - це теж ригівська і совкова ментальність.
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23.10.2020 22:16 Ответить
Даже если бы никто не слушал - это повод закрывать? Или будем жить по закону?
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23.10.2020 20:43 Ответить
Живи як знаєш, я про інше питав.
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23.10.2020 20:45 Ответить
Вам здесь никто не даст Малороссию построить.
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23.10.2020 20:47 Ответить
Вчи мову, бо ніц не розумієш, що я написав. Чи ти просто тупий, "утилізатор"?
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24.10.2020 03:19 Ответить
Я в машині слухаю (не це радіо, а Рокс) і всі мої друзі-автолюбителі!
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23.10.2020 21:03 Ответить
А какая разница. Зелькину бредятину тоже никто не слушает, но его ж блювотину хрыпатую никто ж не отключает.
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23.10.2020 21:39 Ответить
Слухаю реально, на роботі.
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23.10.2020 21:40 Ответить
Зюзику будут судить за каждый день его *************.366 уголовных дел за 2020 год только.
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23.10.2020 20:39 Ответить
Суд приостановил решение Нацсовета ТРВ о лишении лицензии на вещание "Прямой FM" - Цензор.НЕТ 822 он с тамарой будут парой по судам шататься...
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23.10.2020 20:45 Ответить
Отлично.
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23.10.2020 20:42 Ответить
це не остаточно. Це - тимчасово.
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23.10.2020 20:47 Ответить
У ЗЕботов сейчас массовый суицид Суд призупинив рішення Нацради ТРВ про позбавлення ліцензії на мовлення "Прямий FM" - Цензор.НЕТ 2420
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23.10.2020 20:46 Ответить
Суд призупинив рішення Нацради ТРВ про позбавлення ліцензії на мовлення "Прямий FM" - Цензор.НЕТ 3763
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23.10.2020 20:50 Ответить
Суд призупинив рішення Нацради ТРВ про позбавлення ліцензії на мовлення "Прямий FM" - Цензор.НЕТ 4675
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23.10.2020 20:59 Ответить
Суд призупинив рішення Нацради ТРВ про позбавлення ліцензії на мовлення "Прямий FM" - Цензор.НЕТ 3299 Сьогодні якесь свято - другий єкстаз для спецконтінгенту!
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23.10.2020 21:01 Ответить
От піде Вовка ,Беню посадять, шлюха Герасимьюк буде знову з двічгівенним каятись?
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23.10.2020 21:09 Ответить
Дозволили тоді, коли агітація вже завершена. Підлішої влади українці ще не обирали. Навіть янукович не здається зараз таким огидним.
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23.10.2020 21:25 Ответить
https://ua.news/ua/snbo-ne-mozhet-zapretyt-deyatelnost-prorossyjskyh-telekanalov/
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23.10.2020 21:38 Ответить
А де ж це Данилов із РНБО з його заявою відносно демократіі і свободи ЗМІ?
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23.10.2020 21:59 Ответить
Я против Пети, но Набсовет лучше бы так с Медведчуковскими каналами боролся.
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23.10.2020 22:18 Ответить
Баламути і Порошенко не сумісні.
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23.10.2020 23:13 Ответить
ось вам приклад подвійних стандартыв від СН-"Прямий" спроба закрити-а "ньюсван" ,"112" та "ЗіК"- со неможливо.бо "свобода слова та демократія"...зелені зрадники... Суд призупинив рішення Нацради ТРВ про позбавлення ліцензії на мовлення "Прямий FM" - Цензор.НЕТ 7716
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23.10.2020 23:01 Ответить
 
 