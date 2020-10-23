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Лещенко (691) суд (24691) Юра Енакиевский (363)

Апелляционный суд отказал Юре Енакиевскому, который требовал, чтобы его не называли "смотрящим" Януковича, - Лещенко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Апелляционный суд отказал Юре Енакиевскому, который требовал, чтобы его не называли

Киевский апелляционный суд отклонил жалобу Юрия Иванющенко, известного также как Юра Енакиевский. Истец пытался добиться, чтобы Сергей Лещенко не называл его "смотрящим" и не сообщал что в отношении него "проверяется информация на предмет финансирования подвоза титушек".

Об этом бывший журналист, а теперь член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Марафон длиной четыре с половиной года подходит к концу. Я со своим замечательным адвокатом Романом Васильняком в очередной раз победил одиозного соратника Януковича и экс-нардепа Юрия Иванющенко. И, похоже, это уже окончательно", - написал Лещенко.

Тяжба Иванющенко с Лещенко длится с апреля 2016 года.

"Хотя они сами подали иск, но поняли, что не могут "порешать", и поэтому представители Иванющенко всячески пытались срывать заседания в апелляции. Поэтому слушания откладывались 3 раза по разным причинам неявки именно истца (который скрывается в Монако) и его представителей", - отметил Лещенко.

Экс-журналист надеется, что сегодняшнее решение будет окончательным.

Также на Цензор.НЕТ: Иванющенко и его адвокаты прячутся от меня и не приходит на суды, - Лещенко. ВИДЕО

Апелляционный суд отказал Юре Енакиевскому, который требовал, чтобы его не называли смотрящим Януковича, - Лещенко 01
Апелляционный суд отказал Юре Енакиевскому, который требовал, чтобы его не называли смотрящим Януковича, - Лещенко 02

Автор: Ольга Лузан
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Сережа как Христос Воскрес! Давай иди в журналисты- так тебя не хватает одних олигархов на других стравливать, типа бороться с ними... Вовка их уже всех окучил вокруг себя - бери не хочу...
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23.10.2020 21:01 Ответить
Потужно. Апелляционный суд отказал Юре Енакиевскому, который требовал, чтобы его не называли "смотрящим" Януковича, - Лещенко - Цензор.НЕТ 4769
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23.10.2020 21:02 Ответить
Ты еще Байдена не поздравил, кстати, провокатор?
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23.10.2020 21:02 Ответить
Сергей, дави гада! Конечно, смотрящий. Кстати, удивлена, что комментаторы набросились на Лещенко, а не на енакиевского. Или не удивлена
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23.10.2020 21:16 Ответить
Видихай, задавив остаточно гада. Я б навіть сказав весь олігархат. Апеляційний суд відмовив Юрі Єнакієвському, який вимагав, щоб його не називали "смотрящим" Януковича, - Лещенко - Цензор.НЕТ 3404 І навіть окуляри не спітніли. Апеляційний суд відмовив Юрі Єнакієвському, який вимагав, щоб його не називали "смотрящим" Януковича, - Лещенко - Цензор.НЕТ 8211
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23.10.2020 21:23 Ответить
Чему удивляться. Один реально урка, второй пе 3 да говорящая.
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23.10.2020 21:42 Ответить
... продажноговорящая
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23.10.2020 22:28 Ответить
Сліпий Пью Януковича не бажає бути "зрячим"
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23.10.2020 22:24 Ответить
какой ранимый и утончённый юра монакиевский.
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24.10.2020 03:49 Ответить
 
 