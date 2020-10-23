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Новости Политика Украины
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Данилов (1053) Медведчук (1754) СМИ (3778) телевидение (854) 112_Украина (174) Newsone (175) ZIK (121)

Данилов: СНБО не может повлиять на "телеканалы Медведчука" из-за демократии и свободы слова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Данилов: СНБО не может повлиять на

Совет национальной безопасности и обороны владеет информацией о состоянии медийного пространства страны, но не будет вмешиваться в деятельность телеканалов, даже если в их адрес звучат обвинения в антиукраинской риторике.

Об этом во время специального Киевского форума по вопросам безопасности заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я так же, как многие патриотически настроенные граждане, очень хотел бы, чтобы многие каналы (с сомнительными владельцами и редакционной политикой. - Ред.) в нашей стране не работали. Но есть демократия, есть свобода слова, и разные вещи, которые сегодня, к сожалению, не дают возможности так брать и с плеча решать те или иные вопросы. Есть процедурные вопросы, мы их должны проходить", - заявил Данилов.

Он также заверил, что в полной мере владеет информацией о ситуации в информационном пространстве Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Нацсовет проверит Newsone, "112 Украина" и ZIK из-за трансляции встречи Медведчука с Путиным

"Мы каждый день получаем информацию о состоянии медийного пространства нашей страны. Конечно, у нас есть свое видение этого процесса, но есть демократия", - пояснил секретарь СНБО.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+44
Да ты шо?? А "Прямой" кошмарить вам зеленым скотам демократия и свобода слова почему то не мешают...
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23.10.2020 21:10
+36
Так і скажіть, що сците медведчука.
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23.10.2020 21:07
+25
Ну мертветчук демократично літає на мацкву до свого кума та заборонив книгу про Стуса, демократично веде анти -Українську пропаганду.
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23.10.2020 21:14
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офигеть, то выходит можно болтать что хочет, вот расскажите это в демократических странах, где сруские каналы закрывает с формулировкой - пропоганда и распростронение не достоверной информации, так дезинформируя жителей страны - а возмите любую из Балтииских стран или Греит Бритн, ...
Тут просто - пиши данилов по собственномуи или поидёшь вон из за халатное отношение к обьязаностям
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23.10.2020 21:49 Ответить
Они ещё срут на Пастора за Крым. А сами даже телик выключить бояться.
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23.10.2020 21:53 Ответить
Не путайте СВОБОДУ СЛОВА С КАЦАПСКОЙ ПРОПОГАНДОЙ!
ВСЕ КАЦАПСКИЕ ПОМОЙКИ БУДУТ ЗАКРЫТЫ!ДЕЛО ВРЕМЕНИ!
НУЖНО ВКЛЮЧИТЬ ****** НА ЛЕТ 10!
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23.10.2020 21:55 Ответить
Что он несёт? Бред сивой кобылы!
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23.10.2020 22:01 Ответить
В мирное время да.. не могут повлиять Во время АТО,а по факту во время войны обязаны. Этому пример всех демократических стран которые вели оборонительные войны в истории. Можно было не только закрыть про рашенские СМИ но и арестовать активную верхушку враждебной агентуры, предателей и капитулянтов. Поэтому не нужно тут вешать лапшу про демократию, которая мешает защищать страну во время агрессии в течении уже 7 лет.
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23.10.2020 22:02 Ответить
Не путай понятия "АТО" и "военное положение". Украина демократическое государство, а не Сомали. А ограничение части прав и свобод граждан возможно только при введении военного положения. АТО не имеет под собой такого юридического статуса.
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24.10.2020 09:48 Ответить
АТО не может идти на постоянной основе 7 лет подряд и еще не известно сколько. " Операция" она и есть операция, даже анти террористическая.. Она ограниченна по времени, при том достаточно непродолжительным. ( ну скажем до полугода) Да и как можно мобилизацию при "операции" поднимать до 60 лет чего не было даже в ВОВ Все остальное это война. Нужно значит вводить военное положение. Но в воюющей 7 лет стране, против сил превосходящего противника, который оккупировал два региона страны такой разгул "пятой колонны не допустим", ну если конечно она заранее не запрограммирована на поражение и капитуляцию.
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24.10.2020 10:01 Ответить
я так понял, что в Украине, слово националист можно смело брать в кавычки...
националистов у нас уже нет?
или, что тогда делают националисты, чтобы прийти к власти, т.е. не потерять Украину , видя как это происходит день за днём ???
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23.10.2020 22:05 Ответить
Ну переслідувати Порошенківські канали вам це не заважає.
Так що давайте , брехунці, беріться за сепарню. Бо за вас народ візьметься.
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23.10.2020 22:10 Ответить
Так він сам латентний сєпар.А щодо мудрого наріду, то я б не був так впевнений.
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23.10.2020 22:33 Ответить
... Порошенко объяснил, почему кум Путина, один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук "не сидел и не сидит".

Источник: Интервью Порошенко "5 канала".


Прямая речь: "Ни разу не было такого, чтобы кто-то обращался с просьбой "У нас есть обоснованные обвинения по Медведчуку", и я никогда никому не говорил "Вы его не трогайте", - заявил Порошенко, комментируя вопрос о "легализации Медведчука Порошенко в украинской политике" .
"Правоохранительные органы и суды должны быть независимыми от президента. Если у нас президент будет указующим перстом и говорить "этого посадить, а этого отпустить" - это не демократическая страна", - добавил он. pravda.com.ua
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23.10.2020 22:54 Ответить
Когда они хотят, то запрещают и книги, и сайты и телеканалы тоже. И нарушение свободы слова их не волнует. Но именно лично для Медведчука они про нее вспомнили!

А вообще или свобода слова есть (без всяких исключений) или это говнострана. Большинство наших граждан, включая 2-х последних президентов этой истины не знают, увы...
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23.10.2020 22:22 Ответить
Виходить говнострана.
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23.10.2020 22:34 Ответить
Латентні і явні ватофіли і совки не можуть прийняти такий закон, оскільки це суперечить їхньому світосприйняттю і баченню поточної ситуації.А також несе їм потенційну загрозу.
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23.10.2020 22:38 Ответить
Рада Оброни Свободи Слова та Демократії. Тьфу!
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23.10.2020 22:24 Ответить
Ну как такое можно терпеть, война идёт с россией, а кум "царя" российского, привольно живёт в Украине в ВР, да ещё владеет украинскими телеканалами. Почему его держите в стране, почему он всё сливает путину, а вы на это закрываете глаза, или вы тоже за одно с ним???
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23.10.2020 22:25 Ответить
Патаму ша мудрий нарід вибирав його і друзів до ВР. Він влада.Якось так.Чи Ви проти демократії?
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23.10.2020 22:31 Ответить
Данілов: РНБО не може вплинути на "телеканали Медведчука" через демократію і свободу слова - Цензор.НЕТ 9336 вот теперь вполне допускаю, что мы ещё услышим от зе-снбо :
- " Не мы сдавали Крым - не нам и возвращать ! "
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23.10.2020 22:29 Ответить
Як варіант, чому б ні?
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23.10.2020 22:32 Ответить
аль капоне посадили за неуплату налогов.так и здесь при желании можно нарыть на кощея гору компромата. ключевое слово-ПРИ ЖЕЛАНИИ.
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23.10.2020 22:43 Ответить
не можете повлиять на каналы медведчука...хахаха ,так медведчук влияет и повлияет на вас.... вот уже от больной головы как говорят ни рукам ни ногам покоя нет и не будет...сами себе создают проблемы а потом с ними борятся.. это как троих беркутовцев поменяли по обмену на пленных. а теперь обьявли их в розыск..... ...(сумно как то....((
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23.10.2020 23:10 Ответить
Это какой то сюрреализм - глава РНБО воюющей страны отказывается бороться с вражеской агитацией ссылаясь не демократию??? Интересно, а в США игиловцы так же свободно рассказывают про неверных собак на ТВ или там таки есть цензура и понимание где и в каких случаях заканчивается свобода слова ?
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23.10.2020 23:11 Ответить
Раз уж у нас такая свобода слова в воюющей стране, то надо разрешить вещание Скабеевой, Соловьёва, Киселёва, Пескова и лично кремлёвской крысы, не говоря уже о лугандонских правителях и "повстанцах"....
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23.10.2020 23:12 Ответить
Демократія так демократія.
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23.10.2020 23:30 Ответить
За 6 лет войны так и не принят закон о коллаборантах . Видно, что ни прошлой власти ни нынешней- это не нужно . А это - закон номер один , тем более на седьмом году войны .
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23.10.2020 23:14 Ответить
БРЕХНЯ!!!!!
Явная отмазка что бы ничего не делать!
Эти каналы нарушили достаточно много законов Украины, что бы при желании их можно было закрыть!
Ударение - ПРИ ЖЕЛАНИИ!
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23.10.2020 23:17 Ответить
всрались нам ихние ресурсы вместе с таким ресурсами как мертвечук и рабинович, нехай нам вернут наше, иначе эти ихние ресурсы скоро уйдут на ножки буша
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23.10.2020 23:38 Ответить
Vot demokratichno i s/ratj na sruskih i ihnih ....
https://www.youtube.com/watch?v=smkzZwD1RdM&ab_channel=OmTVUA
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23.10.2020 23:36 Ответить
Та ладно.. проверьте их на огнеупорность и многие вопросы решатся сами собой..
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23.10.2020 23:46 Ответить
Данилов США тебе в помощь.Шо делают США,а так же ЕС с промордовскими каналами и аккаунтами промордовских ботов в сетях?Блокируют нафиг!Выявляют пропаганду,бомбят исками в суд и демократически блокируют с наложением санкций и штрафов. Данілов: РНБО не може вплинути на "телеканали Медведчука" через демократію і свободу слова - Цензор.НЕТ 9376
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24.10.2020 00:54 Ответить
сферичні коні у вакумі
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24.10.2020 02:29 Ответить
вот жеж зрада. в 2014-2019 эти канал щемили-душили. А теперь не могут. Да?
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24.10.2020 03:57 Ответить
Книжку заборонити - тут чомусь тиша і ні слова про демократію. Вас би всіх в трибунап за державну зраду...
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24.10.2020 06:14 Ответить
А ЗА ПОСОБНИЧЕСТВО ВРАГУ ГОСУДАРСТВА !!!???
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24.10.2020 07:26 Ответить
Я понял так, что:
- фактов обстрелов с россии не доказано, факты неоднозначны...
- что вторжение россиян в 14 возможно не было и можно об этом дискутировать...
- как и расстрельного зеленого коридора - возможно групповой гипноз
- что в самой россии и у местных адептов нет вредного для независимой Украины империализма (своего рода учения-концепции), который можно тут бы и запретить...
- захват Крыма не был фактом агрессии, если Украина не сопротивлялась...

По всем статьям можно спорить. И у вас уже никогда не будет молодежи в вашей армии, которая пойдет отвоевывать Крым и Донбасс. Ведь ситуация неоднозначная и можно дискутировать...

путин-медведчук, гениально. Кланяюсь
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24.10.2020 08:07 Ответить
І не потрібно........
Найкращий агітатор, це - реалії життя.
Скільки не називай чорне білим - воно не посвітлішає.
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24.10.2020 08:16 Ответить
Бреше. Просто таваріщ Путєн нє разрєшіт
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24.10.2020 08:36 Ответить
На те й передбачений воєнний стан під час війни, щоб на медведчуків норми демократії та свободи слова не розповсюджувалися. Маємо наслідки боягузства.
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24.10.2020 09:12 Ответить
Офігеть! І це РНБО?! Та з такими ЗЕБІЛАМИ ПРОФУКАЄМО ДЕРЖАВУ УКРАЇНУ. Раді безпеки "кальоним жєлєзом" треба випалювати ВОРОГІВ
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24.10.2020 09:41 Ответить
а как власть малороссов должна влиять на холуя кремля, только вазелин и наколенники.
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24.10.2020 10:49 Ответить
Спасибі,тов. Данілов за....просрате вже повністю інформпросранство( тепер його так називають КГ). Поставлено всі крапки над..."и"( тепер таке "і" у нас з крапками). ...у нас демократія і свобода слова...А Конституція для чого прийнята? А Закони,в тому числі і по агресіі? А Закони по безпеці,арміі,розвідслужбам? Данілов,хватить дурня клеяти і валяти? Скажи,що готуєшся сумісно з диверсантами Охвіса АД...здавати країну? Хоча б раз скажи щось корисне для країни,патріот ти наш, на шиї народу сидячий?!
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24.10.2020 14:08 Ответить
СНБО всё может , только не хочет!!Потому , что боится Зеленского!!
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24.10.2020 18:32 Ответить
Демократія і свобода слова, це не право вести підривну, ворожу агітацію. А де ж свобода слова шодо тих дівчат, що «сміливого» «головнокомандувача» «перелякали?
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24.10.2020 20:02 Ответить
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