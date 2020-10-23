Данилов: СНБО не может повлиять на "телеканалы Медведчука" из-за демократии и свободы слова
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Совет национальной безопасности и обороны владеет информацией о состоянии медийного пространства страны, но не будет вмешиваться в деятельность телеканалов, даже если в их адрес звучат обвинения в антиукраинской риторике.
Об этом во время специального Киевского форума по вопросам безопасности заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Я так же, как многие патриотически настроенные граждане, очень хотел бы, чтобы многие каналы (с сомнительными владельцами и редакционной политикой. - Ред.) в нашей стране не работали. Но есть демократия, есть свобода слова, и разные вещи, которые сегодня, к сожалению, не дают возможности так брать и с плеча решать те или иные вопросы. Есть процедурные вопросы, мы их должны проходить", - заявил Данилов.
Он также заверил, что в полной мере владеет информацией о ситуации в информационном пространстве Украины.
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"Мы каждый день получаем информацию о состоянии медийного пространства нашей страны. Конечно, у нас есть свое видение этого процесса, но есть демократия", - пояснил секретарь СНБО.
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Тут просто - пиши данилов по собственномуи или поидёшь вон из за халатное отношение к обьязаностям
ВСЕ КАЦАПСКИЕ ПОМОЙКИ БУДУТ ЗАКРЫТЫ!ДЕЛО ВРЕМЕНИ!
НУЖНО ВКЛЮЧИТЬ ****** НА ЛЕТ 10!
националистов у нас уже нет?
или, что тогда делают националисты, чтобы прийти к власти, т.е. не потерять Украину , видя как это происходит день за днём ???
Так що давайте , брехунці, беріться за сепарню. Бо за вас народ візьметься.
Источник: Интервью Порошенко "5 канала".
Прямая речь: "Ни разу не было такого, чтобы кто-то обращался с просьбой "У нас есть обоснованные обвинения по Медведчуку", и я никогда никому не говорил "Вы его не трогайте", - заявил Порошенко, комментируя вопрос о "легализации Медведчука Порошенко в украинской политике" .
"Правоохранительные органы и суды должны быть независимыми от президента. Если у нас президент будет указующим перстом и говорить "этого посадить, а этого отпустить" - это не демократическая страна", - добавил он. pravda.com.ua
А вообще или свобода слова есть (без всяких исключений) или это говнострана. Большинство наших граждан, включая 2-х последних президентов этой истины не знают, увы...
- " Не мы сдавали Крым - не нам и возвращать ! "
Явная отмазка что бы ничего не делать!
Эти каналы нарушили достаточно много законов Украины, что бы при желании их можно было закрыть!
Ударение - ПРИ ЖЕЛАНИИ!
https://www.youtube.com/watch?v=smkzZwD1RdM&ab_channel=OmTVUA
- фактов обстрелов с россии не доказано, факты неоднозначны...
- что вторжение россиян в 14 возможно не было и можно об этом дискутировать...
- как и расстрельного зеленого коридора - возможно групповой гипноз
- что в самой россии и у местных адептов нет вредного для независимой Украины империализма (своего рода учения-концепции), который можно тут бы и запретить...
- захват Крыма не был фактом агрессии, если Украина не сопротивлялась...
По всем статьям можно спорить. И у вас уже никогда не будет молодежи в вашей армии, которая пойдет отвоевывать Крым и Донбасс. Ведь ситуация неоднозначная и можно дискутировать...
путин-медведчук, гениально. Кланяюсь
Найкращий агітатор, це - реалії життя.
Скільки не називай чорне білим - воно не посвітлішає.